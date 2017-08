Stasera in tv: "Ancora tu!" su Italia 1

Di Pietro Ferraro giovedì 24 agosto 2017

Italia 1 stasera propone "Ancora tu!" (You Again), commedia del 2010 diretta da Andy Fickman e interpretata da Kristen Bell, Jamie Lee Curtis, Odette Yustman e Sigourney Weaver.





Cast e personaggi

Kristen Bell: Marni

Jamie Lee Curtis: Gail

Odette Yustman: Joanna

Sigourney Weaver: Zia Ramona

Betty White: Nonna Bunny

James Wolk: Will

Billy Unger: Ben

Kristin Chenoweth: Georgia

Kyle Bornheimer: Tim

Christine Lakin: Taylor

Victor Garber: Mark

Patrick Duffy: Ritchie Phillips

Cloris Leachman: Helen

Sean Wing: Charlie

Reginald VelJohnson: Mason Dunlevy

Jenna Leigh Green: Heather

Doppiatori italiani

Valentina Mari: Marni

Anna Rita Pasanisi: Gail

Alessia Amendola: Joanna

Ada Maria Serra Zanetti: Zia Ramona

Graziella Polesinanti: Nonna Bunny

Ilaria Latini: Giorgia





La trama

Da adolescente Marni (Kristen Bell) era il tipo di ragazza che nessun ragazzo avrebbe mai guardato e che ogni ragazza popolare della scuola amava tormentare, e tra queste nessuna era più perfida e cattiva della capo-cheerleader Joana (Odette Yustman).

Anni dopo Marni è una graziosa donna di successo con un buon lavoro, ma quando lei torna a casa per il matrimonio di suo fratello Will (James Wolk) scopre che lui sta per sposare proprio la perfida Joana, ignaro di quante la sua futura moglie ne abbia fatte passare alla sorella.

Quando si incontrano Marni vorrebbe che Joana facesse ammenda scusandosi per il modo in cui l'ha trattata, ma Joana invece fa finta di nulla e sembra non ricordarsi di lei. Quando Marni racconta alla madre Gail (Jamie Lee Curtis) di lei e Joana, Gail le dice di cercare di lasciarsi tutto alle spalle perché il passato è passato, questo almeno fino a quando Gail non incontra Ramona (Sigourney Weaver), la zia di Joana, scoprendo che lei è una sua vecchia compagna del liceo con la quale aveva un rapporto molto simile a quello tra Marni e Joana.

Così durante i preparativi per il matrimonio Gail cerca di sopportare a fatica Ramona che non manca occasione di sbatterle in faccia il suo successo, mentre Marni venuta a sapere che Joana si ricorda esattamente di lei e non è per nulla pentita delle sue azioni passate decide di raccontare tutto al fratello.





Il nostro commento

Generazioni a confronto in una godibile comedy dai toni brillanti e con una intrigante prospettiva al femminile.

Un parterre di interpreti femminili divertenti e divertite e la consueta e impeccabile confezione Disney fanno di Ancora tu! un piacevole divertissement che, seppur privo di guizzi comici rilevanti, non manca di gag riuscite e momenti esilaranti.

Insomma se avete apprezzato il remake Quel pazzo venerdì apprezzerete anche questo incontro/confronto/scontro generazionale tra passato, presente e futuro prossimo, senza naturalmente la digressione sovrannaturale, ma con una puntatina nel filone delle comedy a sfondo nuziale (vedi Il matrimonio del mio migliore amico).





Curiosità



In riferimento ad una particolare scena del film, Jamie Lee Curtis e Sigourney Weaver indossavano lo stesso vestito alla premiere del film.



La casa utilizzata dalla famiglia di Marni è la stessa casa usata nel remake Quel pazzo venerdì interpretato nel 2003 da Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan.



Quando Marni Olsen saputo che suo fratello sta per sposare la sua aguzzina del liceo va in agitazione, le viene chiesto di sedersi da un assistente di volo interpretata da Jenna Leigh Green, attrice che ha interpretato lo stesso tipo di personaggio nella serie tv Sabrina - Vita da strega (era Libby Chessler).



Il film presenta una mini-reunion dei membri del cast della sitcom della ABC Una bionda per papà (1991). Gli attori Patrick Duffy, Staci Keanan e Christine Lakin appaiono tutti nel film in diversi ruoli. Il nome del personaggio della Keanan nel film, "Dana", è anche il nome del suo personaggio nella sitcom.



Il gruppo "Sullenger Hotel", nel film di proprietà del personaggio di Sigourney Weaver, prende il nome dalla co-produttrice del film Betsy Sullenger.



Tre membri del cast (Kristin Chenoweth, Cloris Leachman e Meagan Holder) sono state membri dell'associazione studentesca femminile "Gamma Phi Beta".



Il film costato 20 milioni di dollari ne ha incassati worldwide circa 32.







La colonna sonora