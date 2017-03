Chips: nuovo trailer senza censure e locandine del remake

Di Pietro Ferraro domenica 5 marzo 2017

Chips: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul remake con Dax Shepard e Michael Peña nei cinema americani dal 24 marzo 2017.

Disponibili online un nuovo trailer senza censure e tre locandine ufficiali del remake Chips con Dax Shepard e Michael Peña.

Jon Baker e Frank "Ponch" Poncherello sono stati reclutati dal California Highway Patrol di Los Angeles, ma per ragioni molto diverse. Baker è un pilota di moto professionista che sta cercando rimettere in sesto la sua vita e il suo matrimonio. Poncherello è un arrogante agente sotto copertura dell'FBI che sta indagando su un furto multimilionario che potrebbe essere un lavoro dall'interno. Costretti a lavorare insieme, l'inesperta recluta e l'esperto veterano iniziano scontrandosi invece di fare squadra nel tentativo di agguantare i cattivi.

Il film è basato sulla serie televisiva originale CHiPs dove gli agenti di polizia in moto Jon Baker (Larry Wilcox) e Frank "Ponch" Poncherello (Erik Estrada) pattugliavano le autostrade di Los Angeles risolvendo crimini e aiutare le persone in difficoltà. Lo spettacolo ha debuttato sulla NBC il 15 settembre 1977 restando in onda per 6 stagioni. Con il finale della serie andato in onda a maggio del 1983 Ponch e Jon sarebbero tornati oltre un decennio più tardi per riprendere i loro ruolo nel tv-movie CHiPs '99. Non è ancora stato confermato se Erik Estrada e Larry Wilcox torneranno per dei cameo, ma entrambi gli attori hanno espresso il loro disappunto per questo reboot "vietato ai minori" quindi sembra piuttosto improbabile che li vedremo nel film.

Chips: primo trailer e poster del remake con Dax Shepard e Michael Peña

Warner Bros. ha reso disponibili un primo trailer e una locandina del film CHiPs, un remake tra action e commedia dell'omonima serie tv anni '70 che come il recente Baywatch segue le orme del remake 21 Jump Street, anche se il regista Dax Shepard ha paragonato il suo approccio più ad un mix tra Arma letale e Bad Boys.

Shepard che nel film è anche co-protagionista al fianco di Michael Peña è reduce dalla regia dell'action Hit and Run del 2012 che ha incassato 14 milioni di dollari da un budget di appena 2 milioni.

Come accennato CHiPs si basa sulla popolare serie tv degli anni '70 con protagonisti Jon Baker (Larry Wilcox) e Frank "Ponch" Poncherello (Erik Estrada), due poliziotti in motocicletta che sorvegliavano la trafficatissima Los Angeles risolvendo crimini e soccorrendo automobilisti in pericolo. In questo remake Dax Shepard prenderà il ruolo di Jon Baker e Michael Pena quello di Ponch. Oltre ai due protagonisti, il cast è completato da Vincent D'Onofrio nei panni del villain, Rosa Salazar, Adam Brody, Jessica McNamee, Vida Guerra, Rene Moran, Kelly Richardson e l'attrice Kristen Bell moglie nella vita reale di Dax Shepard.

CHiPs non sarà una rivisitazione fedele della serie tv con Ponch diventato un agente dell'FBI inviato sotto copertura come agente di polizia per individuare un gruppo di poliziotti corrotti. Baker invece è un abile motociclista ed ex atleta di sport estremi che accetta un lavoro come poliziotto, perché tutto quello che sa fare è guidare una moto. CHiPs è previsto in uscita negli States il 24 marzo 2017.

Chips: prima foto ufficiale del remake con Dax Shepard e Michael Peña

Disponibile una prima immagine ufficiale del remake cinematografico CHiPs basato sull'omonima serie tv americana che negli anni '70 vedeva protagonisti Erik Estrada e Larry Wilcox nei panni rispettivamente di Jonathan Baker e Francis Poncherello, una coppia di poliziotti della polizia stradale della California.

In questo remake Dax Shepard dirige il film e interpreta Jon, ruolo interpretato nella serie tv da Larry Wilcox, mentre Michael Pena sarà Ponch, entrambi decisamente lontani dal tipo di bellezza sfoggiata dagli interpreti originali. Questo remake, sulla scia del recente Baywatch con The Rock, sarà un film d'azione vietato ai minori con nudità e linguaggio esplicito. Dax Parlando con Entertainment Weekly conferma il formato "R-rated" della pellicola.

Ci sono nudi femminili, ma probabilmente ci sono più miei nudi che altro. E poi sì, c'è un sacco di materiale per adulti e roba sessuale e linguaggio forte.

Dax spiega che il suo remake però non è una parodia della serie tv (vedi lo Starsky & Hutch con Owen Wilson e Ben Stiller), ma un'ambientazione realistica e un mix tra serio e faceto fanno del film più un incrocio tra Bad Boys e Arma letale.

Il personaggio di Michael Pena, interpreta Ponch, è un agente dell'FBI che ha chiesto di andare sotto copertura all'interno dei CHIPS per aiutarli a capire quali poliziotti sono corrotti. Io sono un ex atleta di sport estremi che non sa fare altro che guidare la moto. Nel tentativo di salvare il mio matrimonio decido che devo ottenere un nuovo posto di lavoro e l'unica cosa che posso fare è guidare una moto. Il padre di mia moglie è un poliziotto, così forse diventando un poliziotto potrò riconquistarla.

Nel film, l'agente Jon Baker (Dax Shepard) e l'agente Frank 'Ponch' Poncherello (Michael Pena) si trovano contro Vic Brown (Vincent D'Onofrio), un ex agente della polizia di Los Angeles che ha buttato via il suo distintivo e ora è il leader di una banda di ladri d'auto che terrorizza la città. Wilmer Valderrama, che in origine doveva interpretare Ponch quando il film era ancora in sviluppo alla Warner Bros., appare ora in un ruolo diverso al fianco di Adam Brody, Rosa Salazar, Kristen Bell, Kal Penn, David Koechner e Jane Kaczmarek. Il film debutta nei cinema americani il 24 marzo 2017.

Chips: prime foto dal set del film con Dax Shepard e Michael Peña

Articolo pubblicato il 16 novembre 2015

Sono iniziate le riprese a Los Angeles dell'adattamento cinematografico della popolare serie tv CHiPs e il regista / protagonista Dax Shepard ha condiviso via Twitter le prime foto ufficiali dal set in cui possiamo anche dare una prima occhiata al co-protagonista Michael Peña sulla sua moto.

Nella serie originale i due poliziotti in motocicletta Jon Baker e Frank "Ponch" Poncherello in forza alla California Highway Patrol pattugliavano le autostrade di Los Angeles, risolvevano i crimini e aiutavano le persone in difficoltà. La serie tv ha debuttato sulla NBC il 15 settembre 1977 ed è andata in onda per 6 stagioni con il finale della serie mandato in onda nel maggio del 1983, seguito oltre un decennio più tardi dal film tv Chips '99 andato in onda nel 1998 con Erik Estrada e Larry Wilcox che riprendono i loro ruoli per un'ultima volta o forse penultima visto che si dice che sia Estrada che Wilcox avranno un cameo in questa nuova versione, un po' come accaduto con Paul Michael Glaser e David Soul tornati per una fugace apparizione nel remake cinematografico di Starsky & Hutch.

Dax Shepard vestirà i panni dell'assennato Jonathan "Jon" Baker mentre Michael Peña sarà invece l'agente Francis Lwellyn "Frank" Poncherello detto "Ponch". Il film è stato descritto come una commedia d'azione ispirata al filone "buddy-cop". Dax Shepard oltre a dirigere e recitare nel film ne ha anche scritto la sceneggiatura.

Shepard ex protagonista della serie tv Parenthood ha voluto in un ruolo di supporto anche sua moglie Kristen Bell, forse più nota per il suo ruolo da protagonista nel film e nella serie tv Veronica Mars. La Bell sarà affiancata da un cast che include Vincent D'Onofrio come l'antagonista del film, Rosa Salazar, Adam Brody, Jessica McNamee, Vida Guerra, Rene Moran e Kelly Richardson.

Il remake CHiPs continuerà a seguire le avventure di due agenti di polizia che pattugliano le strade della California anche se Ponch e Jon si cimenteranno con un'azione che li verdrà impegnati anche in aria, terra e mare e non sono solo sulle loro iconiche moto. La commedia d'azione è stata descritta come un incrocio tra Bad Boys e Arma letale. Non è più una parodia come si era annunciato quando il film era pronto per le riprese quasi un decennio fa, con Wilmer Valderrama designato al ruolo di Ponch. Una volta che Dax Shepard è salito a bordo ha deciso di cambiare radicalmente l'approccio e di farlo in modo simile alla sua action-comedy Hit and Run che l'attore ha co-diretto, scritto e interpretato al fianco di sua moglie.

First Look: Dax Shepard and Michael Peña on the set of CHiPs

12 Novembre 2015

Saw @daxshepard1 filming #CHiPSmovie at the Aquarium yesterday.







My first stoppie on the police bike. I was scared. #CHIPSmovie

3 Novembre 2015







The "director's chair" keeps getting better and better. #CHIPSmovie

This is me trying to make sense of the hot wheels demo. #Chips







Sneak peek at opening chase sequence of #Chips

31 Ottobre 2015

Day 3 of Chips. Jon's wardrobe is NOT on point. — dax shepard (@daxshepard1) 23 Ottobre 2015

Chips: arriva il film con Dax Shepard e Michael Pena

Warner Bros. ha deciso di realizzare una versione cinematografica della celebre serie tv Chips, uno dei classici telefilm anni '70 e '80.

Dax Shepard è stato ingaggiato per scrivere, dirigere e recitare nel film affiancato da Michael Peña. Shepard interpreterà il ruolo di Larry Wilcox, l'agente Jon Baker, mentre Peña sarà il nuovo Frank "Ponch" Poncherello nella serie tv originale interpretato da Erik Estrada.

Shepard è conosciuto per lo più in ruoli comici e per la serie tv Parenthood oltre ad aver recentemente scritto e diretto la commedia indie Hit & Run, in cui ha recitato con Kristen Bell.

Vista la scelta degli interpreti la prima impressione è che il film andrà nella direzione "parodia" già presa dalla commedia Starsky & Hutch con Ben Stiller e Owen Wilson e invece Shepard ci ha tenuto a ribadire che "non sarà una commedia" il che aumenta la nostra curiosità.

Il nuovo approccio viene descritto a mezza via tra Bad Boys e Arma letale.

