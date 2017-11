Stasera in tv: "Un amore tutto suo" su Rai 2

Di Pietro Ferraro lunedì 13 novembre 2017

Rai 2 stasera propone Un amore tutto suo (While You Were Sleeping), commedia romantica del 1995 diretta da Jon Turteltaub e interpretata da Sandra Bullock, Bill Pullman, Peter Boyle e Jack Warden.





Cast e personaggi

Sandra Bullock: Lucy Eleanor Moderatz

Bill Pullman: Jack Callaghan

Peter Gallagher: Peter Callaghan

Peter Boyle: Ox Callaghan

Jack Warden: Saul

Glynis Johns: Elsie

Micole Mercurio: Midge Callaghan

Jason Bernard: Jerry Wallace

Michael Rispoli: Joe "Joey" Fusco, Jr.

Monica Keena: Mary Callaghan

Doppiatori italiani

Cristina Boraschi: Lucy Eleanor Moderatz

Antonio Sanna: Jack Callaghan

Massimo De Ambrosis: Peter Callaghan

Dario Penne: Ox Callaghan

Renato Mori: Saul

Francesco Pannofino: Joe "Joey" Fusco, Jr.





La trama

Lucy (Sandra Bullock) cerca l’anima gemella mentre lavora in metropolitana in una cassa cambiamonete e fantastica su un bell’uomo che ogni giorno vede andare al lavoro.

Il principe azzuro in questione, la vigilia di Natale, ha un incidente proprio nella metropolitana, aggredito da due tizi cade e urta la testa sui binari, Lucy che assiste alla scena lo soccorre, e una volta in ospedale per non lasciarlo solo si finge la sua fidanzata.

Peter Callaghan (Peter Gallagher), questo il nome dell’uomo, entra in coma e Lucy decide di rimanergli vicino imbastendo con parenti e amici una serie di bugie che la portano addirittura in casa Gallagher a festeggiare il Natale come fidanzata ufficiale del bell’addormentato.

Lucy conosce anche il gentile e premuroso fratello di Peter, Jack (Bill Pullman), con il qualse sembra instaurarsi un bel feeling, ma la storia della fidanzata ormai è diventata insostenibile e se poi Peter si svegliasse…





Il nostro commento

Il regista John Turterltaub, sue le due divertenti avventure del "cacciatore di tesori" Nicolas Cage (Il mistero dei templari e Il mistero delle pagine perdute), si cimenta con la commedia romantica.

Il film scorre senza grossi intoppi con una Sandra Bullock contornata da ottimi caratteristi e affiancata da Bill Pullman in uno dei suoi ruoli meno incisivi.

"Un amore tutto suo" ha tutti gli ingredienti giusti per intrattenere una platea piuttosto vasta con un amore che sboccia imprevisto e il Natale come cornice, ingredienti perfetti per risvegliare con furbizia inevitabili suggestioni emotive, ma su schermo non si percepisce il dovuto coinvolgimento anche se, quando la storia imbastita dalla protagonista sembra crollare ad ogni secondo, il ritmo del film gode di un surplus di vivacità.





Curiosità



La sceneggiatura originale era di una donna in coma e un uomo che finge di essere il suo fidanzato. Molti dirigenti degli studios hanno pensato che questo fosse troppo "predatorio" e qualcuno ha suggerito di invertire ii ruoli. Una volta che il copione è stato riscritto, il film è stato acquisito da Hollywood Pictures.



Sandra Bullock per il ruolo in questo film ha ricevuto una nomination ai Golden Globe come miglior attrice protagonista in una commedia o musical.



Il ruolo di Lucy era stato scritto per Demi Moore. Sandra Bullock ha preso il ruolo dicendo che lo sentiva vicino avendo appena interrotto una relazione di quattro anni.



Julia Roberts ha rifiutato il ruolo di Lucy Moderatz.



All'inizio alla versione giovane di Lucy viene letta dal padre La Bella Addormentata nel bosco: il film ammicca alla fiaba con un'inversione di ruoli: Peter è la "bella addormentata" e Lucy il principe.



James Spader e Dylan McDermott sono stati considerati per il ruolo di Jack Callaghan.



Un allora sconosciuto Matthew McConaughey ha sostenuto un provino per il ruolo di Jack, ma è stato scartato a causa del suo accento texano. Il regista ha respinto anche l'offerta di Russell Crowe per lo stesso ruolo.



Nicole Kidman ha sostenuto un provino per interpretare Lucy.



A Harrison Ford e Geena Davis sono stati inizialmente offerti i ruoli principali.



La casa dei Callaghan si trova a LaGrange, un sobborgo di Chicago.



Il regista aveva considerato Jami Gertz per il ruolo di Lucy.



Chris Columbus è stato tra i candidati alla regia.



Il film è stato un enorme successo al box office, costato 17 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 182.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Randy Edelman (Un poliziotto alle elementari, 27 volte in bianco).

Edelman è noto per aver composto il tema principale della serie tv MacGyver.



La colonna sonora include alcuni brani natalizi tra cui "Merry Merry Christmas" di Koko Taylor, "Let It Snow" eseguita dalla The Glenn Miller Orchestra, "Have Yourself a Merry Little Christmas" di Ella Fitzgerald, "I'm Your Santa" di Li'll Ed and The Blues Imperials.



Se volete ascoltare la colonna sonora integrale cliccate QUI.