Stasera in tv: "Piacere sono un po' incinta" su Rai 2

Di Pietro Ferraro mercoledì 11 gennaio 2017

Rai 2 stasera propone Piacere, sono un po' incinta (The Back-Up Plan), commedia romantica del 2010 diretta da Alan Poul e interpretata da Jennifer Lopez e Alex O'Loughlin.

Cast e personaggi



Jennifer Lopez: Zoe

Alex O'Loughlin: Stan

Eric Christian Olsen: Clive

Michaela Watkins: Mona

Danneel Harris: Olivia

Noureen DeWulf: Daphne

Anthony Anderson: Papà al parco

Melissa McCarthy: Carol

Tom Bosley: Arthur

Linda Lavin: Nana

Doppiatori italiani

Eleonora De Angelis: Zoe

Francesco Pezzulli: Stan

Ida Sansone: Mona

Rita Savagnone: Nana

Tiziana Avarista: Carol

La trama

Dopo anni di ricerca del principe azzurro, Zoe (Jennifer Lopez) ha deciso che l'attesa sta diventando troppo lunga e determinata a diventare madre, prende un appuntamento per l'inseminazione artificiale. Proprio in quel giorno, però, incontra Stan (Alex O’Loughlin), che potrebbe rivelarsi la persona giusta.

Nel tentativo di portare avanti questo rapporto in erba, nascondendo i primi segni della gravidanza, la situazione si trasforma per Zoe in una commedia degli errori, che mette in confusione Stan. Quando Zoe, in preda all'agitazione, rivela le reali motivazioni dei suoi comportamenti imprevedibili, Stan inizia a pensare al suo insolito futuro e alla fine si dice che è ormai a bordo. Mai prima d'ora si è visto in amore un corteggiamento in cui una selvaggia notte di sesso conivolga tre in un solo letto, Stan, Zoe e l'onnipresente cuscino per la gravidanza.

Ma il vero test arriva quando entrambi realizzano di non conoscersi affatto, se non durante le tempeste ormonali e i preparativi per la nascita e, con la scadenza dei nove mesi che incombe, i due iniziano a riflettere e a frenare gli entusiasmi. Chiunque può innamorarsi, sposarsi e avere un bambino, ma procedere all'inverso potrebbe essere la prova che effettevamente siano fatti l'uno per l'altra.

Il nostro commento

Ormai Jennifer Lopez sembra aver inserito il pilota automatico sul genere "romance" e dopo una lunga serie di pellicole in cui si è messa alla prova tra pochi alti e molti bassi, giunta a questo ennesimo film la sua vis comedy sembra aver raggiunto un equilibrio che le permette, pur non brillando, di portare a casa un discreto risultato.

Il regista Alan Poul, nel curriculum molta tv con la regia di episodi di Six Feet Under e Big Love, affianca alla bella J.Lo un collega proveniente dal piccolo schermo, l'altrettanto fascinoso Alex O’Loughlin che oltre a sembrare il clone di Patrick Dempsey fa il suo dovere senza infamia ne lode.

Piacere, sono un po' incinta è un romance da manuale, con qualche gag riuscita e due volenterosi protagonisti, insomma consigliato senza dubbio ai fan della Lopez e naturalmente a chi non disdegna il genere.

Curiosità

Jennifer Lopez è stata attratta dalla sceneggiatura perché aveva appena attraversato il periodo della gravidanza dei suoi gemelli, come peraltro era fresca di gravidanza anche la sceneggiatrice Kate Angelo. Le due si sono incontrate in una classe di aerobica post-parto.



Tre differenti cani hanno interpretato Nuts.



Questo è stato l'ultimo film dell'attore Tom Bosley scomparso il 19 ottobre 2010 e celebre per il ruolo del capofamiglia Howard Cunningham padre del Ricky di Ron Howard (nel film Bosley interpreta il fidanzato della nonna di Zoe).



In uno degli edifici del quartiere dove si trova il negozio di animali del personaggio di Jennifer Lopez c'è un graffito (scritto all'interno di un cuore) che recita: "MA + JL". Questo è un ovvio riferimento al marito della Lopez, il cantante e attore Marc Anthony.



Questa è la prima delle tre commedie uscite nel 2010 ad affrontare il tema della fecondazione artificiale. Le altre due erano il film con Jennifer Aniston Due Cuori e Una provetta e l'acclamato I ragazzi Stanno bene.



L'addestratore di cani che tiene la lezione nel negozio di Zoe è Cesar Millan, noto addestratore nel reality show "Dog Whisperer - Uno psicologo da cani".



Questo è il primo film campione d'incassi della CBS Films.



Il film costato 35 milioni di dollari ne ha incassati worldwide circa 90 (incluse le vendite home-video), mentre in Italia l'incasso è stato di € 1.481.000.







La colonna sonora

Le musiche originali del film sono di Stephen Trask anche autore delle colonne sonore del musical "Dreamgirls", del fantasy Aiuto vampiro e della trilogia di comedy con Ben Stiller "Ti presento i miei", "Mi presenti i tuoi?" e "Vi Presento i nostri".

La colonna sonora include il brano "What Is Love?" di Jennifer Lopez.







Le musiche originali di Stephen Trask:

1. Daydream

2. The Back Up Plan

3. Now What?

4. That Guy

5. Show Me Your Cheese

6. Goodbye For Now

7. Another Penny Drops

8. Pregnancy Test

9. Community Garden

10. A Serious Question

11. Fire

12. First Kiss

13. Test Results

14. Shadybrook

15. Mirror, Mirror

16. Yummy, Yummy

17. Cheese Muse

18. Orgasm

19. Telling The Truth

20. Not Leaving Leaving

21. Dejected

22. Here We Go

23. Studies

24. Chicken In Your Hair

25. Pancake Prelude

26. Are You Still In There?

27. Wall of Strollers/Examination

28. Pictures of Mom

29. Just Go

30. I Wanted A Baby

31. Old Dogs-New Tricks

32. Baby Time

33. And Now, For The Exciting Conclusion Of

34. Proposal

Altri brani inclusi nella colonna sonora:

1. What Is Love? - Jennifer Lopez

2. Say Hey (I Love You) - Michael Franti & Spearhead

3. Fallin' For You - Colbie Caillat

4. Disco Lies - Moby

5. A Beautiful Day - India.Arie

6. Key To My Heart - Jessica Jarrell

7. Crabbuckit - K-OS

8. Bottles - VV Brown

9. You Me & The Bourgeoisie - The Submarines

10. Let's Finish (Sinden Remix) - Kudu

11. Daydream (Titles Theme from The Back-up Plan) - Stephen Trask

12. She Drives Me Crazy - Raney Shockne f/ Barbara Perry

13. What A Wonderful World - Raney Shockne f/ Barbara Perry