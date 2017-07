Stasera in tv: "Nudi e felici" su Italia 1

Di Pietro Ferraro mercoledì 5 luglio 2017

Italia 1 stasera propone Nudi e felici (Wanderlust), commedia del 2012 diretta da David Wain con Jennifer Aniston e Paul Rudd.





Cast e personaggi

Paul Rudd: George

Jennifer Aniston: Linda

Justin Theroux: Seth

Malin Åkerman: Eva

Lauren Ambrose: Almond

Joe Lo Truglio: Wayne Davidson

Alan Alda: Carvin

Kathryn Hahn: Karen

Ken Marino: Rick

Jordan Peele: Rodney

Kerri Kenney-Silver: Kathy

Michaela Watkins: Marisa

Ray Liotta : se stesso





La trama

George (Paul Rudd) e Linda (Jennifer Aniston) sono una coppia sposata che decide di fare il grande passo e acquistare un micro-loft a New York. George si aspetta una promozione, mentre Linda sta cercando di vendere un documentario alla HBO, purtroppo le cose non andranno come previsto perchè subito dopo aver acquistato la loro casa e contratto un mutuo, George viene a sapere che la sua società è in bancarotta e la HBO boccia il documentario sui pinguini di Linda.

Entrambi disoccupati i due saranno costretti a vendere il loro appartamento e a partire per la Georgia dove vivono Rick, l’insopportabile fratello di Paul (Ken Marino) e sua moglie Marisa (Michaela Watkins). Durante il viaggio la coppia si troverà a sostare presso l’Elysium, uno strambo "bed and breakfast" che si rivelerà una sorta di comune hippie in cui i due passeranno la nottata più bella della loro vita.

Così una volta arrivati in casa del fratello di Paul, che non mancherà di rinfacciare da subito ospitalità e lavoro, non ci vorrà molto prima che Paul esploda e torni con Linda all’Elysium dove decideranno di restare in pianta stabile, ma Paul e Linda sono due cittadini incalliti e lo stile di vita della comune non mancherà di creargli qualche problema, arrivando a minarne il matrimonio…





Il nostro commento

Il regista David Wain confeziona una divertente commedia che ci parla di rapporti di coppia e di crisi economica con leggerezza, irriverenza e una corposa dose di "politicamente scorretto" che in una produzione targata Judd Apatow non poteva certo mancare.

Linguaggio esplicito, turpiloquio libero e nudi integrali sono parte integrante della messinscena, ma Wain sembra dotato di un sorprendente tocco leggero che rende il tutto perfettamente metabolizzabile e molto divertente nel suo raccontare una voglia di fuga da una società soffocante e prevaricatrice, capace di fagocitare chiunque non resti al passo.

Wain però ne ha per tutti e non risparmia neanche di dissacrare l’isola felice in cui la coppia di protagonisti si rifugia, un paradiso da figli dei fiori tutto “No war” e “Peace and Love“, che paleserà più di qualche contraddizione nel suo capitolare di fronte a tentazioni consumistiche e nell’imporre una serie di regole professando al contempo totale libertà e apertura mentale.

Nudi e Felici fruisce di un casting particolarmente azzeccato e di una coppia di protagonisti in sintonia, a parte sconsigliarlo vivamente ad un pubblico di famiglie per i contenuti sin troppo espliciti, non possiamo che promuovere questa nuova prova di David Wain che dopo l'ottimo "Role Models" dimostra un’inclinazione naturale sia per il genere che per la direzione degli attori.





Curiosità



La tavola calda che appare nel film (il "Gwinnett Diner" di Lawrenceville) è la medesima location usata anche per una scena della commedia Road Trip.



Il discorso alla specchio di George è stato improvvisato da Paul Rudd.



Nel film appare anche l'attore Ray Liotta nel ruolo di se stesso.



Pur essendo nudo per tutto il film Joe Lo Truglio indossava una protesi del pene al centro di diversi scherzi da parte dell'intero cast.



Jessica St. Clair interpreta un giornalista che cade mentre pigia dell'uva. Questo è un riferimento ad un popolare video di YouTube in cui una vera giornalista cadde durante una gara di pigiatura dell'uva.



Jennifer Aniston ha incontrato il suo fidanzato Justin Theroux sul set di questo film.



Durante la scena all'Elysium, dove ognuno è seduto attorno al "cerchio della verità" a George viene data da bere una ciotola di Ayahuasca (una bevanda allucinogena), lui la annusa e la passa a Linda dicendo che il tè: "puzza come le trecce di Willie Nelson". Willie Nelson era il nome del cane del personaggio di Paul Rudd nel film Quell'idiota di Nostro Fratello.



Il film costato 35 milioni di dollari ne ha incassatinel mondo circa 24 a cui vanno aggiunti altri 4 milioni dalle vendite dei DVD per un totale di circa 28 milioni di dollari.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del musicista e cantautore Craig Wedren (School of Rock) che torna a collaborare con il regista David Wain dopo aver musicato Role Models.

A seguire altri brani inclusi nella colonna sonora.



1. Get Your Body - Baby & Craig Wedren

2. Old Enough - The Raconteurs

3. Black Water - The Doobie Brothers

4. Jesus Is Just Alright - The Doobie Brothers

5. Driver 8 - R.E.M.

6. Home - Daughtry

7. Two Princes - Spin Doctors

8. Underdog - Sly & The Family Stone

9. Save the Land - Grand Funk

10. I Come Tumblin' - Grand Funk

11. Never Been to Spain - Three Dog Night

12. Groovy Times - The Clash

13. Love Take Me Down (To the Streets) - Joey Curatolo, Amy Miles, Charles Gansa & Chris Anderson

14. Two Princes - Paul Rudd