Stasera in tv: "Born to Raise Hell" su Rete 4

Di Pietro Ferraro sabato 4 novembre 2017

Rete 4 stasera propone "Born to Raise Hell" film action del 2010 diretto da Lauro Chartrand e scritto, prodotto e interpretato da Steven Seagal.





Cast e personaggi

Steven Seagal - Robert 'Bobby' Samuels (voce italiana di Michele Gammino)

Dan Badarau - Dimitri

Darren Shahlavi - Costel

D. Neil Mark - Steve

George Reme? - Ronnie

Claudiu Bleon? as Sorin

Madalina Marinescu - Tami

Calin Puia - Christian

Zoltán Butuc - Dada





La trama

All’indomani degli eventi dell’11 settembre il governo degli Stati Uniti si rende conto che il traffico di stupefacenti rappresenta una fonte di finanziamento per la maggior parte delle cellule terroristiche e così crea l’International Drug Task Force (IDTF), team che fruisce di finanziamenti ed opera sotto la supervisione del governo degli Stati Uniti e dispone di agenti operativi in tutta l’Asia e nell’Europa dell’Est.

Bobby Samuels (Steven Seagal), che è a capo di un team IDTF che opera a Bucarest in Romania, ha perso di recente il suo partner ucciso nel bel mezzo di una guerra tra bande. Ora Bobby, costi quel che costi, è intenzionato più che mai a vendicare il suo partner e a fermare un traffico di droga gestito in tandem dal boss della droga russo Dmitri (Dan Badarau) e dal criminale rumeno Costel (Darren Shahlavi).





Il nostro commento

Altra produzione direct-to-video per Steven Seagal che In Born to Raise Hell veste i panni di un poliziotto invece che del consueto ex agente della CIA e di sceneggiatore seguendo l’iter del revenge-movie con digressione poliziesca.

Come di consueto questo tipo di operazioni sono concepite ad hoc per accontentare lo zoccolo duro di fan ormai fedelissimi di mr. Seagal, capaci di apprezzarne anche queste incursioni ormai di routine nell’home-video che fruiscono di una regia di marcata impronta televisiva.

Consigliato solo a chi cerca un action senza pretese da noleggiare e consumare piuttosto in fretta.





Curiosità