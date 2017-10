Stasera in tv: "Duro da uccidere" su Rete 4

Di Pietro Ferraro martedì 24 ottobre 2017

Rete 4 stasera propone "Duro da uccidere", film d'azione del 1990, diretto da Bruce Malmuth (I falchi della notte) e interpretato da Steven Seagal e Kelly LeBrock.





Cast e personaggi

Steven Seagal: Mason Storm

Kelly LeBrock: Andy Stewart

William Sadler: Vernon Trent

Frederick Coffin: Kevin O'Malley

Felicia Storm: Bonnie Burroughs

Cap. Dan Hulland: Andrew Bloch

Max Quentero: Branscombe Richmond

Jack Axel: Charles Boswell

Doppiatori italiani

Antonio Colonnello: Mason Storm

Marina Tagliaferri: Andy Stewart

Luigi La Monica: Vernon Trent

Ugo Maria Morosi: Kevin O'Malley





La trama

Mason Storm (Steven Seagal) è un poliziotto oltremodo ligio al dovere che non tiene conto delle nefaste conseguenze che porterà un’intercettazione che testimonia un incontro segreto tra il senatore degli Stati Uniti Vernon Trent (William Sadler) e alcuni membri della malavita organizzata.

Prima di poter consegnare il compromettente nastro, Storm lo nasconde e si dedica alla sua famiglia, l’agente ha una moglie e un figlio, ma in casa irrompono dei sicari che freddano la moglie e credendo Storm morto fuggono lasciandolo in fin di vita.

Mentre la tv da l’agente per morto, Storm è invece ricoverato in reparto di lunga degenza in stato comatoso, amorevolmente assistito dalla bella infermiera Andy Stewart (Kelly LeBrock). Morton passerà molti anni in quel letto d’ospedale per poi risvegliarsi improvvisamente sette anni più tardi, pronto a vendicare la sua famiglia e a incastrare il senatore corrotto.





Il nostro commento

Duro da uccidere ci offre un Seagal d’annata, all’inizio della sua carriera cinematografica e subito dopo il debutto anni ’80 con l’ottimo poliziesco Nico, forse il miglior film dell’imponente sensei di Aikido.

Duro da uccidere è un action genuino e senza fronzoli, che punta totalmente sul carisma di Seagal condendo la performance dell’attore con sparatorie e coreografiche scazzottate a base di arti marziali.

Seagal per questa seconda incursione su grande schermo recita al fianco della moglie e modella Kelly LeBrock, indimenticabile protagonista delle comedy anni ’80 La signora in rosso e La donna esplosiva.

Il film scorre fluido su di uno script decisamente "light", nel senso dell’impegno profuso nei dialoghi, perchè nelle scene d’azione potremo goderci un Seagal letale e al top della forma.

Alla larga chi cerca spessore e un minimo di dialoghi, qui abbondano teste rotte, fratture multiple e minacciosi sguardi a fessura, si facciano avanti invece amanti delle arti marziali, l’Aikido di Seagal è piu statico del Kung-fu di Jet-Li e Jackie Chan o della Kickboxing di Van Damme, ma non per questo meno spettacolare, e naturalmente largo ai "seagalmaniaci" che ormai conosceranno a menadito quello che sarà il primo di una manciata di dignitosi action contraddistinti da un’efficace e iperrealistica violenza.





Curiosità



Il film è stato girato con il titolo "Seven Year Storm" e pubblicizzato in diverse riviste del settore con questo titolo. Warner Bros. ha poi deciso di rititolare il film finito "Duro da uccidere" per rendere il suono più simile a un film d'azione in stile "picchiaduro".



Steven Seagal e Kelly LeBrock si sono sposati durante il periodo delle riprese.



Al regista e stuntman Craig R. Baxley è stata offerta la regia, ma ha passato la mano.



Mentre il senatore Vernon Trent sta facendo un'apparizione pubblica, un cartellone di Fa' la cosa giusta (1989) può essere visto sullo sfondo.



Warner Bros. vista la lunghezza ha richiesto che il film venisse tagliato e rimontato per renderlo spiù scorrevole e raggiungere una durata di 90 minuti. Quest intervento ha visto scene tagliate e diverse parti della trama cancellate, un intervento che ha inciso molto sulla coerenza della trama.



Il finale originale in seguito cambiato vedeva Mason, Andy e Sonny al funerale di O'Malley. Nel trailer si possono vedere parti di questo finale tagliato.



Il film costato 10 milioni di dollari ne ha incassati worldwide circa 48.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di David Michael Frank che ha musicato anche Giustizia a tutti i costi con protagonista Steven Seagal, Il codice del silenzio con Chuck Norris e Resa dei conti a Little Tokyo con Dolph Lundgren e Brandon Lee.

La colonna sonora include anche i brani "Feels So Good" di Chuck Mangione e "Cielito Lindo" di Quirino Mendoza y Cortés.



TRACK LISTINGS:

1. Main Title (04:36)

2. Seven Year Storm (02:19)

3. Just Passing By (02:57)

4. Workout (00:58)

5. Meditation and Training (02:12)

6. New Beginning (00:41)

7. Escape From Ojai (02:05)

Per ascoltare altre tracce della colonna sonora clicca QUI.