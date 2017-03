Stasera in tv: "Infiltrato speciale" su Rete 4

Di Pietro Ferraro sabato 4 marzo 2017

Rete 4 stasera propone Infiltrato speciale (Half Past Dead), thriller d'azione del 2002 diretto da Don Michael Paul e interpretato da Steven Seagal, Morris Chestnut e Ja Rule.





Cast e personaggi

Steven Seagal: Sasha Petrosevitch (voce italiana di Michele Gammino)

Morris Chestnut: capo dei 49er (voce italiana di Roberto Gammino)

Ja Rule: Nicolas 'Nick' Frazier (vove italiana di Simone Mori)

Nia Peeples: donna dei 49er

Tony Plana: Warden El Fuego

Kurupt Twitch: Michael Taliferro detto "Little Joe"

Claudia Christian: agente speciale Ellen Williams

Linda Thorson: giudice Jane McPherson

Bruce Weitz: Lester McKenna

Michael McGrady: guardia giurata Damon J. Kestner

Richard Bremmer: Sonny Eckvall

Hannes Jaenicke: agente Hartmann

Matt Battaglia: membro dei 49er

Wiliam T. Bowers: guardia giurata di Alcatraz

Stephen J. Cannell: Frank Hubbard

Yasmina Filali: Sophia





La trama

Sascha Petrosevitch (Steven Seagal) è un ladro d’auto che riesce a farsi reclutare nell’organizzazione del boss malavitoso Sonny Eckvall (Richard Bremmer) per intercessione del criminale Nick Frazier (Jeffrey "Ja Rule" Atkins).

Petrosevitch è in realtà in cerca di vendetta visto che Eckvall pare sia responsabile della morte della moglie ed è al contempo sorvegliato dall’agente dell’FBI Ellen Williams (Claudia Christian), che purtroppo non riesce ad intervenire prima che Petrosevitch finisca nel mezzo di una sparatoria rimanendo gravemente ferito.

Dopo alcuni mesi di ricovero e scampata la morte, Petrosevitch si ritrova in compagnia di Frazier al’interno di un rinnovato Alcatraz, riaperto in occasione dell’allestimento di un nuovissimo "Braccio della morte" dove il condannato può scegliere la modalità della propria esecuzione e il prossimo della lista è un certo Lester McKenna (Bruce Weitz), un vecchio detenuto che pare porterà con sé nella tomba il luogo segreto in cui ha nascosto duecento milioni in lingotti d’oro.

Nel penitenziario oltre al direttore Juan Ruiz Escarzaga (Tony Plana), anche il supervisore federale Frank Hubbard (Stephen J. Cannell) e il giudice della Corte Suprema June McPherson (Linda Thorson) sono sul posto per assistere all’esecuzione di McKenna, risultato di un processo presieduto proprio dalla McPherson.

In realtà la McPherson non è la sola interessata al condannato a morte, infatti nel frattempo una squadra di spietati mercenari assaltano ed occupano il penitenziario fermamente intenzionati a scoprire l'ubicazione della preziosa refurtiva.





Il nostro commento

Steven Seagal qui anche in veste di produttore e il regista esordiente Don Michael Paul, autore tra l’altro della sceneggiatura di Harley Davidson and Marlboro Man, fruiscono di un sostanzioso budget per l’ultima pellicola di Seagal ad approdare nelle sale statunitensi a cui seguirà un’infinita sequela di direct-to-video.

In realtà il budget piuttosto elevato per una produzione action non serve a molto poichè il regista, anche autore della sceneggiatura, dopo un incipit a suon di musica hip-hop per una sequenza in stile videoclip si chiude volontariamente all’interno di un’unica location allestendo un assalto che ammicca al The Rock di Michael Bay, ma finisce per tracollare non avendo ne uno script, ne tantomeno attori all’altezza di sostenere le fisiologiche limitazioni della messinscena.

Infiltrato speciale oltre ad essere consigliato solo ed esclusivamente agli irriducibili seagalmaniaci è da annoverare tra i peggiori film realizzati dall’attore, un titolo penalizzato anche dall’oggettivo spreco di budget davvero imperdonabile e dalla scelta di un regista di palese formazione televisiva che si dimostra particolarmente inadatto a sostenere una pellicola con ambizioni da grande schermo.





Curiosità



Nel cast figurano anche il rapper Kurupt e la cantante R&B Nia Peeples.



Infiltrato speciale è il primo film di Seagal non vietato ai minori.



Steven Seagal per il ruolo in questo film ha ricevuto una nomination ai Razzie Awards come peggior attore protagonista, ma è stato battuto da Roberto Benigni in Pinocchio.



I lettori del sito americano di recensioni Rotten Tomatoes ha eletto il film tra le peggiori dieci pellicole degli anni 2000.



Nel 2007 il film ha avuto un sequel direct-to-video senza Seagal e con protagonista il rapper Kurupt.



Nia Peeples ha eseguito personalmente tutte le scene di stunt per le sequenze di arti marziali.



Tutte le scene in interni della prigione sono state girate in una vecchia prigione della Stasi sita a Berlino in Germania.



La sceneggiatura di questo film è stata scritta dieci anni prima delle riprese di "The Rock", ma c'era un altro script con lo stesso titolo in circolazione così questo ha dovuto aspettare dieci anni per essere realizzato.



Alcune riprese aeree sono state prese da alcune scene tagliate dal film The Rock di Michael Bay.



La ripresa dei paracadutisti che si lanciano è un filmato ripreso dall'action Navy Seals - Pagati per morire (1990).



In un articolo per il giornale tedesco Berliner Kurier, Wolfgang Lindner ricorda le eccentricità di Steven Seagal sul set. Secondo quanto riferito Seagal viaggiava in tutto il mondo in compagnia di un consulente buddista i cui verdetti sullo stato del karma di Seagal sarebbero stati una ragione sufficiente per l'attore nel fermare le riprese per un giorno.



Durante le riprese Steven Seagal si è ferito di nuovo ad un ginocchio già infortunato, il che ha richiesto l'ingaggio di Wolfgang Lindner come controfigura supplementare in aggiunta a Joseph Billingiere.



Il film ha fruito di un budget di 13 milioni di dollari incassandone worldwide circa 19.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Tyler Bates che ha composto anche le musiche dei due Halloween e La casa del diavolo di Rob Zombie, di L'alba dei morti viventi, 300, Watchmen e Sucker Punch di Zack Snyder e di Slither, Super e Guardiani della galassia di James Gunn.

A seguire i brani inclusi nella colonna sonora:



1. Gangstafied - Ja Rule, Caddillac Tah, Ronnie Bumps and Chink Santana

2. I'm a Bang - DMX

3. Last Time - PB Hassan featuring Ron Wilson

4. Grudge - Confrontation Camp

5 Bring It On - J'ester

6. Intro - Ja Rule

7. Bad Boys - 5 Foot Giant

8. Push - Soopa Hero

9. The Name of the Game - The Crystal Method

10. Ain't No Stoppin' Us - Male Baby Alexander

11. Smartbomb (Plump DJ's Remix) - Hardknox

12. The Pledge Remix - Ja Rule featuring Ashanti, Nas and 2Pac

13. So Many Tears - Tupac Shakur

14. Hold On - Chink Santana