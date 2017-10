My Little Pony - Il Film: trailer italiano e 50 nuove locandine

Di Pietro Ferraro mercoledì 4 ottobre 2017

My Little Pony - Il Film: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'animazione Hasbro nei cinema americani dal 6 dicembre 2017.

Debutterà nei cinema italiani il prossimo 6 dicembre My Little Pony - Il Film, il nuovo lungometraggio d'animazione basato sulla popolare serie televisiva My Little Pony - L'amicizia è magica.

Una forza oscura minaccia Ponyville, e le sei protagoniste, Twilight Sparkle, Applejack, Rainbow Dash, Pinkie Pie, Fluttershy e Rarity, partono per un’avventura di dimensioni “poniche” attraverso Equestria dove incontrano nuovi amici e affrontano emozionanti sfide in un'impresa in cui la magia dell'amicizia le aiuterà a salvare il loro magico villaggio.

Il franchise "My Little Pony" è stato originariamente sviluppato da Bonnie Zacherle, Charles Muenchinger e Steve D'Aguanno e ha debuttato con la linea di giocattoli "Mio Mini Pony" nel 1982 restando sul mercato fino al 1995 e superando in alcuni periodi le vendite della Barbie. I giocattoli hanno generato la serie animata Vola mio mini pony del 1984 in onda per cinque stagioni. Nel 1997 c'è stato un tentativo di rilancio del marchio non riuscito, ma nel 2003 il marchio è tornato ad essere un fenomeno globale, successo che ha aiutato a produrre la popolare serie My Little Pony: Amicizia è magia, lanciata nel 2010. Il marchio da allora è esploso a livello internazionale e multimediale diventando un fenomeno della cultura pop da oltre 1 miliardo di dollari di vendite al dettaglio nel 2014, continuando a conquistare e ispirare bambini e famiglie in oltre 180 paesi in tutto il mondo.





My Little Pony: The Movie - poster "Comic-Con 2017" e nuove locandine internazionali

Lionsgate ha reso disponibile un nuovo poster esclusivo di My Little Pony: The Movie realizzato per il Comic-Con di San Diego che vi proponiamo insieme a tre nuove locandine ufficiali del film. Questo nuovo lungometraggio basato sulla popolare serie televisiva My Little Pony - L'amicizia è magica è previsto in uscita nei cinema americani il 6 ottobre 2017.

Il film è diretto da Jayson Thiessen e si basa su una sceneggiatura scritta da Meghan McCarthy, Rita Hsiao, Michael Vogel e Joe Ballarini. Oltre alle voci originali della serie tv tra cui Andrea Libman, Tara Strong, Ashleigh Ball, Tabitha St. Germain e Cathy Weseluck, il cast è stato ampliato per includere Emily Blunt, Kristin Chenoweth, Liev Schreiber, Michael Pena, Sia, Taye Diggs, Uzo Aduba e Zoe Saldana. Da segnalare che la cantautrice Sia ha anche contribuito alla colonna sonora con una canzone originale.

La trama di My Little Pony: The Movie ruota intorno ad una nuova forza oscura che minaccia Ponyville con i pony Twilight Sparkle, Applejack, Rainbow Dash, Pinkie Pie, Fluttershy e Rarity che intraprendono un viaggio indimenticabile oltre i confini di Equestria dove incontrano nuovi amici ed emozionanti sfide per cercare di usare la magia dell'amicizia per salvare la loro casa.

My Little Pony: The Movie sarò accompagnato da giocattoli e merchandise disponibile dal 1° agosto, pochi mesi prima dell'uscita del film. Parte di questo nuovo merchandise includerà libri, fumetti e una nuova versione del popolare gioco di carte collezionabili "My Little Pony" che includerà i personaggi del film.





My Little Pony: The Movie - nuovo trailer e poster del film d'animazione Hasbro

Lionsgate ha reso disponibile un secondo trailer di My Little Pony: The Movie, che getta nuova luce sulla trama di questo nuovissimo film d'animazione prodotto da Hasbro. Insieme a questo trailer, lo studio ha reso disponibili anche un nuovo poster e un creatore di GIF disponibile all'indirizzo Gif.MyLittlePony.Movie, che i fan possono utilizzare per creare le proprie immagini GIF dai filmati pubblicati in questo trailer. Filmati e locandina ci mostrano anche nuovi personaggi come la Principessa Skystar doppiata da Kristen Chenoweth, Captain Celaeno interpretata da Zoe Saldana e Songbird Serenade a cui ha prestato la voce la cantante Sia.

Questa nuova storia di My Little Pony si svolge a Ponyville, dove una forza oscura minaccia l'idilliaca città e Twilight Sparkle, Applejack, Rainbow Dash, Pinkie Pie, Fluttershy e Rarity s'imbarcano in un viaggio indimenticabile oltre i confini di Equestria dove incontrano nuovi amici ed emozionanti sfide per cercare di usare la magia dell'amicizia per salvare la loro casa.

Il film ha un cast di voci stellare che comprende anche Emily Blunt come la malvagia Tempest Shadow, Liev Schreiber come Storm King, Michael Pena come Grubber, Taye Diggs come Capper e Uzo Aduba come Regina Novo. A loro si uniscono le voci originali dei 6 pony della serie tv My Little Pony - L'amicizia è magica: Andrea Libman (Pinkie Pie / Fluttershy), Tara Strong (Twilight Sparkle), Ashleigh Ball (Apple Jack / Rainbow Dash), Tabitha St. Germain (Rarity) e Cathy Weseluck (Spike). Il film presenta anche musica originale e canzoni eseguite da Sia, Diggs, Saldana, Chenoweth e Blunt.

Lionsgate ha fissato una data di uscita americana di My Little Pony: The Movie al 6 ottobre 2017. Jaysson Thiessen, regista di oltre 100 episodi di My Little Pony: Amicizia è magia, dirige da uno script di Rita Hsiao (Mulan, Toy Story 2), Joe Ballarini (Be Cool, Scooby Doo), Meghan McCarthy (My Little Pony: Equestria Girls - Rainbow Rocks) e Michael Vogel (Transformers: Robots in Disguise).





My Little Pony: The Movie - trailer e poster del film d'animazione Hasbro

Approdati online un primo trailer e una locandina di My Little Pony: The Movie in arrivo nei cinema americani il 6 ottobre. Insieme a trailer e poster sono arrivate anche nuove immagini condivisde via Twitter che ritraggono quattro personaggi che vedremo nel film e rispettivi doppiatori.

Vecchi e nuovi fan di My Little Pony potranno rivedere sul grande schermo e in gran spolvero alcuni dei loro personaggi preferiti tra cui Tempest Shadow (voce di Emily Blunt), Princess Skystar (voce di Kristen Chenoweth), The Storm King (Liev Schreiber) e Capper (voce di Taye Diggs).

Il cast di voci è completato da Zoe Saldana, Uzo Aduba, la pop-star SIA che ha contribuito al film anche con due brani originali e Michael Pena. Riprenderanno i loro ruoli dalla serie tv d'animazione My Little Pony: L'amicizia è magica, Andrea Libman, Tara Strong, Ashleigh Ball, Tabitha St. Germain e Cathy Weseluck.

Originariamente sviluppato da Bonnie Zacherle, Charles Muenchinger e Steve D'Aguanno, Mio Mini Pony ha debuttato nel 1983 come una linea di giocattoli e una serie animata. Da allora sono state prodotte quattro differenti serie animate culminate nel 2010 con il lancio di My Little Pony: L'amicizia è magica. Dal lancio negli anni '80 della linea di giocattoli My Little Pony è diventato un fenomeno globale e parte della cultura pop. superando 1 miliardo di dollari nelle vendite in oltre 180 paesi in tutto il mondo.

Nel film, una nuova forza oscura minaccia Ponyville e Twilight Sparkle, Applejack, Rainbow Dash, Pinkie Pie, Fluttershy e Rarity s'imbarcano in un viaggio indimenticabile al di là di Equestria dove incontrano nuovi amici e sfide emozionanti, in una missione per usare la magia dell'amicizia e salvare la loro casa. Jayson Theissen dirige da una sceneggiatura di Rita Hsiao, Meghan McCarthy e Michael Vogel. Brian Goldner e Stephen Davis producono il film con Meghan McCarthy e Michael Vogel co-produttori esecutivi.







My Little Pony: Hasbro annuncia un nuovo film d'animazione per il 2017

Articolo pubblicato il 21 ottobre 2014

Hasbro sta pianificando un nuovo film d'animazione di My Little Pony per il 2017, questo nuovo progetto sarà la seconda licenza Hasbro con Jem e le Holograms ad essere sviluppata in un lungometraggio per il cinema completamente finanziato da Allspark Pictures, una nuova etichetta della società.

Hasbro ha anche in progetto di fare squadra con altre case di produzione per co-finanziare una lista di nuovi e imminenti progetti cinematografici.

Stephen Davis presidente di Hasbro Studios si è detto entusiasta del potenziale del film.

Joe Ballarini (L'era glaciale 4) sta scrivendo la sceneggiatura del nuovo film mentre Megan McCarthy che ha scritto e prodotto i lungometraggi direct-to-video My Little Pony: L'amicizia è magica, My Little Pony - Equestria Girls e My Little Pony: Equestria Girls - Rainbow Rocks è a bordo come co-produttore esecutivo.

Originariamente sviluppato da Bonnie Zacherle, Charles Muenchinger e Steve D'Aguanno, Mio Mini Pony ha debuttato nel 1983 con l'omonima linea di giocattoli e la serie animata "Vola mio mini pony". Nel 1984 è uscito Mio mini pony - Il film e nel 1992 la nuova serie d'animazione Vola mio mini pony.

Dal 2003 il franchise in Italia ha ripreso il nome originale My Little Pony con l'uscita di una serie di nuovi lungometraggi e la nuova serie d'animazione My Little Pony - L'amicizia è magica.