Stasera in tv: "Madagascar 3" su Italia 1

Di Pietro Ferraro sabato 25 marzo 2017

Italia 1 stasera propone "Madagascar 3 - Ricercati in Europa", film d'animazione del 2012 prodotto da Dreamworks Animation e diretto da Conrad Vernon, Eric Darnell e Tom McGrath.





Cast e personaggi

Ben Stiller: Alex

Chris Rock: Marty

David Schwimmer: Melman

Jada Pinkett Smith: Gloria

Sacha Baron Cohen: Re Julien

Cedric the Entertainer: Maurice

Andy Richter: Mortino

Tom McGrath: Skipper/poliziotto #1

Chris Miller: Kowalski

Christopher Knights: Soldato

John DiMaggio: Rico

Conrad Vernon: Mason/poliziotto #2

Frances McDormand: capitano Chantel DuBois

Bryan Cranston: Vitaly

Jessica Chastain: Gia

Martin Short: Stefano

Paz Vega: Esmeralda/Esperanza/Ernestina

Vinnie Jones: Freddie il cane

Steve Jones: Jonesy il cane

Nick Fletcher: Frankie il cane

Frank Welker: Sonya l'orso

Danny Jacobs: Croupier

Daniel O'Connor: sindaco di New York

Eric Darnell: comandante

Stephen Kearin: poliziotto #4

Doppiatori italiani

Alessandro Besentini: Alex

Francesco Villa: Marty

Roberto Gammino: Melman

Chiara Colizzi: Gloria

Oreste Baldini: Re Julien

Roberto Draghetti: Maurice

Massimiliano Alto: Mortino

Luigi Ferraro: Skipper

Gerolamo Alchieri: Kowalski

Franco Mannella: Soldato

Pasquale Anselmo: Rico

Massimo Bitossi: Mason

Barbara Castracane: capitano Chantel DuBois

Fabrizio Pucci: Vitaly

Chiara Gioncardi: Gia

Stefano Benassi: Stefano

Elena Morara: Esmeralda

Micaela Incitti: Esperanza





La trama

Il leone Alex, la zebra Marty, l'ippopotamo Gloria e la giraffa Melman partono dall'Africa alla volta dello zoo di New York, ma prima fanno tappa a Montecarlo per recuperare i loro compagni per ritrovarsi in men che non si dica braccati dal malefico capitano Chantal DuBois, una terribile donna francese che guida una squadra di accalappiatori.

Per sfuggire alla caccia Alex e compagni saranno costretti a nascondersi tra gli animali di uno scalcinato circo impegnato in una tournée europea che potrebbe diventare la loro unica possibilità di tornare in America.





Il nostro commento

Il terzo capitolo del fortunato franchise d'animazione Dreamworks acquista un surplus di dinamicità e si propone come una vera e propria commedia slapstick con gag a profusione e un plot che mai come in questo caso punta al puro intrattenimento centrando pienamente il bersaglio.

Risate e frenesia regnano su schermo in un compiaciuto baillame comico e la digressione circense si fa ideale cornice per un viaggio capace di divertire e intrattenere in maniera trasversale.

Il sottoscritto non ha mai considerato questo franchise all'altezza di gioiellini come Shrek, Kung Fu Panda o Dragon Trainer, perlomeno sino all'uscita di questo terzo capitolo che bisogna dire sciorina con nonchalance divertimento per tutte le età.





Curiosità



Questo è il primo film della serie Madagascar che non ha un'apparizione di Nana (la vecchia signora pazza che ha picchiato Alex nel primo film).



Nella versione originale, Stefano è un leone marino d'origine italiana, doppiato dall'attore Martin Short, ma nel doppiaggio italiano viene invece caratterizzato da un accento spagnolo, nonostante il personaggio indossi un collare col tricolore bianco, rosso e verde. Anche Gia il giaguaro è italiana nella versione originale.



Quando i personaggi fanno tappa a Roma e arrivano alla stazione per prendere il treno per Londra, si può notare sui pannelli informativi che il treno dovrebbe essere in realtà diretto a Caserta partendo da Torino Porta Nuova.



Nella stagione 2013, il parco di divertimenti italiano Gardaland ha inserito nel suo programma lo show "Madagascar Live! It's Circus Time" basato sulla trama del film



Il film costato 145 milioni di dollari ne ha incassati worldwide circa 746.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore Premio Oscar Hans Zimmer (Il re leone) che ha musicato anche i precedenti Madagascar e Madgascar 2.

Il Capitano Chantel DuBois canta circa 1 minuto di "Non, je ne regrette rien" ai suoi scagnozzi. Questa è una canzone francese più conosciuta nella versione cantata da Édith Piaf. La Piaf ha dedicato la canzone alla Legione straniera francese e viene cantata quando il corpo è in parata.



Per ascoltare la colonna sonora integrale cliccate QUI.