Stasera in tv: "Maximum Conviction" su Rete 4

Di Pietro Ferraro sabato 18 novembre 2017

Rete 4 stasera propone "Maximum Conviction", film d'azione del 2012 diretto da Keoni Waxman e interpretato da Steven Seagal, Steve Austin e Michael Parè.





Cast e personaggi

Steven Seagal: Tom Cross Steele (voce italiana di Stefano De Sando)

Steve Austin: Manning (voce italiana di Stefano Mondini)

Michael Paré: Chris Blake

Aliyah O'Brien: Charlotte

Bren Foster: Bradley

Steph Song: Samantha

Michael Adamthwaite: Collins

Lauro Chartrand: Nathan

Teach Grant: Max





La trama

L’ex agente della CIA Tom Steele (Steven Seagal) viene assegnato alla chiusura di una delle prigioni segrete dell’Agenzia e per portare a termine il compito ha chiesto il supporto di Manning (Steve Austin), un suo vecchio-partner ed ex delle forze speciali che ora addestra team d’assalto. Il loro lavoro però subisce un intoppo quando, in attesa di un trasporto per il trasferimento degli ultimi detenuti, i due si trovano assediati da una squadra di mercenari.

Il gruppo di intrusi ostili, armati fino ai denti e guidati dall’agente corrotto Chris Blake (Michael Parè), puntano immediatamente la loro attenzione su due detenute, Charlotte (Alyiah O’Brien) e Samantha (Steph Song), che sembrano possedere informazioni che giustifichino una carneficina.

Quello che Blake e compagni non sanno è che nella prigione non dovranno vedersela solo con Steele e Manning che insieme sono semplicemente letali, ma anche con un team di soldati con cui Manning sarebbe dovuto partire per un corso d’addestramento ad evacuazione effettuata e che non mancheranno di fornire un prezioso supporto tattico.





Il nostro commento

Accoppiata oltremodo carismatica quella formata da Steven Seagal e Steve Austin per un plot tutto puntato a sfruttare al meglio la limitata location che in questo caso viene utilizzata sorprendentemente molto meglio che nel mediocre e molto più costoso Infiltrato speciale.

Seppur limitato in un'unica location al centro di un plot che ricorda titoli come Trappola in alto mare e The Rock, Waxman riesce a sopperire con intelligenza ad evidenti limiti di budget, vedi una fotografia di alto profilo ad opera di Nathan Wilson (True Justice), una spanna sopra lo standard consueto dei direct-to-video e un cast, in gran parte composto da stunt, che si carica sulle ampie e robuste spalle tutto il film, portando a casa un risultato godibile e più che dignitoso.

Maximum Conviction mantiene ciò che promette, si dimostra serrato al punto giusto e privo di fronzoli grazie ad una regia ligia al dovere e poi, cosa non da poco, ci permette di vedere Seagal e Austin far squadra per far lievitare il "bodycount", una vera goduria per i fan più sfegatati.





Curiosità



Il film è stato prodotto da Steven Seagal.



Steve Austin, ex wrestler noto sul ring con il soprannome di "Stone Cold", ha debuttato come attore nel 2005 al fianco di Adam Sandler nel remake L’altra sporca ultima meta, era la guardia carceraria Dunham.



Il regista Keoni Waxman e Steven Seagal hanno collaborato anche per gli action Force of Execution, A Dangerous Man, The Keeper e la serie tv True Justice.



Una parte del film è stata girata in un riformatorio a Vancouver (British Columbia), ma la produzione ha dovuto abbandonare la location quando è arrivata la troupe del film L'uomo d'acciaio. La produzione è stata quindi trasferita in un istituto psichiatrico in disuso.







La colonna sonora