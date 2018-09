Stasera in tv: "Giù la testa" su Rai 3

Di Pietro Ferraro sabato 1 settembre 2018

Rai 3 stasera propone "Giù la testa", film western del 1971 diretto da Sergio Leone e interpretato da Rod Steiger, James Coburn e Romolo Valli.





Cast e personaggi

Rod Steiger: Juan Miranda

James Coburn: John H. "Sean" Mallory

Romolo Valli: dottor Villega

Antoine Saint-John: colonnello Günther Reza

Franco Graziosi: governatore Jaime

Rick Battaglia: Santerna

David Warbeck: Sean Nolan

Vivienne Chandler: la fidanzata di John nei flashback

Goffredo Pistoni: Padre di Juan

Corrado Solari: Napoleone

Renato Pontecchi: Chulo

Memè Perlini: membro della famiglia di Juan

Vincenzo Norvese: membro della famiglia di Juan

Manuel Boliche Bermudez: membro famiglia di Juan esploso con la dinamite

Maria Monti: passeggera sulla diligenza

Roy Bosier: uomo sulla diligenza con gli occhiali

Antonio Casale: uomo sulla diligenza con i baffi

Jean Rougeul: reverendo sulla diligenza

John Frederick: americano sulla diligenza

Michael Harvey: conducente diligenza

Nazzareno Natale: ferroviere

Amato Garbini: poliziotto sul treno

Benito Stefanelli: guardia

Aldo Sambrell: ufficiale messicano

Furio Meniconi: proprietario bar dei rivoluzionari

Poldo Bendandi: rivoluzionario

Omar Bonaro: rivoluzionario

Stefano Oppedisano: rivoluzionario

Doppiatori italiani

Carlo Romano: Juan Miranda

Giuseppe Rinaldi: John Mallory

Sergio Tedesco: Günther Reza, passeggero con i baffi

Pino Locchi: Santerna

Deddi Savagnone: Chulo

Mario Pisu: componente della famiglia di Juan esploso con la dinamite

Anna Miserocchi: Adelita, passeggera sulla diligenza

Gianfranco Bellini: uomo sulla diligenza con gli occhiali

Bruno Persa: prete sulla diligenza

Carlo Alighiero: americano sulla diligenza

Cesare Polacco: conducente diligenza

Arturo Dominici: poliziotto sul treno

Michele Gammino: poliziotto sul treno





La trama

John Mallory (James Coburn) e Juan Miranda (Rod Steiger), un’accoppiata davvero "esplosiva" visto che il primo è un irlandese esperto in esplosivi e il secondo è uso, con l’aiuto della sua famiglia darsi al brigantaggio nell’assolato Messico in odor di rivoluzione.

L’incontro tra i due farà si che Miranda proponga allo straniero un audace colpo ad una banca, solo l’abilità con gli esplosivi di Mallory potrebbe infatti minare, nel vero senso della parola, l’impenetrabilità di un caveau che per il peone messicano rappresenta una sorta di irraggiungibile "Santo Graal".

Mallory però ha altri progetti, infatti sembra che sia stato ingaggiato dal proprietario di una miniera, Miranda è disposto a tutto anche ad uccidere per avere Mallory nella squadra, quindi architetta un piano per una repentina dipartita del datore di lavoro di Mallory costringendo quest’ultimo suo malgrado ad unirsi alla banda, per poi alla prima occasione darsela a gambe.

Miranda non ha però nessuna intenzione di rinunciare al suo piano, ma una volta giunto in città rincontrerà John che nel frattempo si è unito ad un gruppo di rivoluzionari, pronti ad attuare una serie di diversivi per supportare Pancho Villa ed Emiliano Zapata nel loro imminente attacco.

Juan verrà così convinto da Mallory, peraltro senza troppa fatica, a partecipare agli attacchi, uno dei quali guarda caso si terrà proprio contro la banca presa di mira da Juan, banca che però una volta espugnata rivelerà prigionieri riconoscenti invece che moneta sonante.

Juan diventerà così suo malgrado uno dei tanti eroi della rivoluzione, acclamato dal popolo, ma nel proseguo della storia fianco a fianco del suo amico Mallory scoprirà sulla sua pelle quanto sia alto il prezzo da pagare per la conquista della libertà.





Il nostro commento

Il regista Sergio Leone sforna il secondo capitolo di un’altra ideale trilogia dopo quella del "Dollaro", che stavolta focalizza i racconti all’interno di epopee storiche ben definite che partendo dalla Frontiera americana con C’era una volta il west e transitando per la Rivoluzione messicana proprio con Giù la testa, culmineranno nel capolavoro del regista romano C’era una volta in America in cui Leone esplorerà, concludendo il suo viaggio nell’epica americana, il gangster-movie dall’epoca del Proibizionismo fino agli anni sessanta.

Giù la testa contiene tutti gli elementi che hanno fatto la fortuna del genere e trasformato i film di Leone in cult, come la sottile e sorniona ironia sempre in superficie a ricordarci che nei suoi film si fa cinema e non storia, lasciando che violenza, cinismo e carisma che da sempre hanno delineato i picareschi protagonisti dei suoi film siano di grande e assoluta fuibilità, finendo sempre e comunque per appartenere in toto allo spettatore pagante.





Curiosità



Nel cast anche gli italiani Romolo Valli, che quello stesso anno reciterà con Adriano Celentano in Er più - Storia d’amore e di coltello e Franco Graziosi che l’anno dopo girerà Los amigos, altro western made in Italy diretto da Paolo Cavara.



Quando a James Coburn (a cui erano stati già offerti ruoli sia in Per un pugno di dollari che C'era una volta il West) è stato offerto il ruolo di John Mallory da Leone, l'attore era inizialmente riluttante. Aveva cenato con Henry Fonda (protagonista di C'era una volta il West) e gli aveva chiesto cosa pensasse di Leone. Fonda gli disse che egli considerava Leone il più grande regista con cui avesse mai lavorato, il che spinse Coburn ad accettare la parte (Allo stesso modo a suo tempo anche Fonda stesso era stato riluttante ad accettare il ruolo di Hims offertogli da Leone, ma è stato convinto dal suo amico Eli Wallach).



Il film doveva inizialmente essere diretto da Giancarlo Santi, assistente di Leone, ma sia Rod Steiger che James Coburn hanno chiesto che fosse Sergio Leone a dirigere il film.



George Lazenby era stato originariamente scelto per interpretare il ruolo di protagonista e in principio aveva anche accettato, per poi alla fine rifiutare il ruolo.



Sergio Leone ha offerto il ruolo di Juan Miranda a Eli Wallach, ma Wallach era già impegnato in un altro progetto. Dopo che Leone ha insistito, Wallach ha abbandonato l'altro progetto e ha detto a Leone che avrebbe fatto il suo film. Tuttavia lo studio aveva già firmato con Rod Steiger. Leone non ha offerto un risarcimento a Wallach che in seguito lo ha citato in giudizio.



Jason Robards e Clint Eastwood sono stati entrambi presi in considerazione per il ruolo di John; l'amico di John (David Warbeck) doveva essere interpretato da Malcolm McDowell.



Rod Steiger ha chiesto se era possibile che le sue scene fossero girate con un suono naturale. Questo era una pratica sconosciuta nel cinema italiano e ha portato molta tensione tra Steiger e la troupe.



Il personaggio di John Malloy è stato scritto per Jason Robards, mentre Eli Wallach è stata la prima scelta per Juan Miranda, ma lo studio ha voluto nomi più importanti per i due protagonisti così vennero reclutati Rod Steiger e James Coburn.



Mallory (James Coburn) parla con Juan Miranda (Rod Steiger) della rivoluzione e alla fine butta via il libro che stava leggendo: The Patriotism di Bakunin.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del maestro Ennio Morricone .

.

Il canto "Shon Shon Shon" nella colonna sonora di Ennio Morricone è frutto di un suggerimento di Carla Leone che ha pensato che sarebbe stato meglio cambiare rispetto al consueto "Wah wah wah".



Contrariamente a quanto si crede e come lo stesso Morricone stesso ha detto in diverse interviste interviste i canti non rappresentano i nomi dei personaggi, ma sono solo una parte dell'accompagnamento sonoro come in tutti gli altri western di Leone.



TRACK LISTINGS:

1. Giu' La Testa

2. Amore

3. Mesa Verde

4. Marcia Degli Accattoni

5. I Figli Morti

6. Addio Messico

7. Scherzi A Parte

8. Messico E Irlanda

9. Invenzione Per John

10. Rivoluzione Contro

11. Dopo L' Esplosione

12. Giu' La Testa