Stasera in tv: "Decisione Critica" su Rete 4

Di Pietro Ferraro domenica 31 marzo 2019

Rete 4 stasera propone Decisione critica (Executive Decision), film d'azione del 1996 diretto da Stuart Baird (Star Trek: La nemesi) e interpretato da Kurt Russell, Steven Seagal, Halle Berry e John Leguizamo.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Kurt Russell: prof. David Grant

Steven Seagal: col. Austin Travis

Halle Berry: Jean

David Suchet: Nagy 'Altar' Hassan

John Leguizamo: capitano Rat

Oliver Platt: Cahill

Joe Morton: serg. Cappy

B. D. Wong: serg. Louie

Whip Hubley: serg. Baker

J. T. Walsh: senatore Mavros

Mary Ellen Trainor: Allison

Nicholas Pryor: segretario di stato Jack Douglas

Len Cariou: Charles White Segretario della Difesa

Andreas Katsulas: El Sayed Jaffa

Ray Baker: Capitano 747

Michael Milhoan: Primo Ufficiale 747

Richard Riehle: generale dell'Aviazione George Edwards

Doppiatori italiani

Francesco Pannofino: David Grant

Michele Gammino: colonnello Travis

Eleonora De Angelis: Jean

Sandro Iovino: Nagy Hassan

Antonio Sanna: cap. Rat

Roberto Chevalier: Cahill

Luca Ward: serg. Cappy

Nino Prester: serg. Louie

Alessandro Rossi: serg. Baker

Pietro Biondi: senatore Mavros

Luciano De Ambrosis: Charles White

Sandro Sardone: El Sayed Jaffa

Romano Malaspina: Capitano 747

Claudio Fattoretto: Primo Ufficiale 747

Sandro Sardone: generale dell'Aviazione George Edwards





La trama

David Gart (Kurt Russell) semplice analista dell’Intelligence senza alcuna preparazione o addestramento militare si ritrova catapultato in una missione impossibile, accompagnare una squadra d’assalto a disinnescare una pericolosa bomba chimica, ma c’è un solo problema, la bomba è su un Boeing 747 in volo sequestrato da terroristi mediorientali.

L’unica soluzione al problema sembra essere ironicamente la meno fattibile e più pericolosa: utilizzare un aereo sperimentale che trasporterà la squadra guidata dal Tenente Colonnello Austin Travis (Steven Seagal), quest’aereo oltre che invisibile ai radar è concepito per il trasbordo in quota di equipaggi attraverso una sorta di collegamento pressurizzato che permette di collegare due aerei in volo parallelo, permettendo così al team di penetrare indisturbato nell’aereo sotto sequestro.

La squadra di specialisti in un primo momento non vede di buon occhio la scelta del "civile" Grant che sembra alquanto terrorizzato all’idea della missione, ma poi ligio agli ordini ricevuti il team si imbarca per la missione con un rassegnato Grant al seguito.

Purtroppo il trasferimento in quota sarà alquanto difficoltoso, tutti i problemi legati al mancato collaudo dell’aereo costeranno la vita al coraggioso Travis che si immolerà patriotticamente in nome della missione riuscendo comunque a trasbordare il gruppo sull’aereo

Una volta infiltratasi a bordo la squadra, grazie anche all’aiuto della coraggiosa assistente di volo Jean (Halle Berry), sgominerà la banda di terroristi e disinnescherà la bomba completando la missione e riportando l’aereo a terra.





Il nostro commento

Decisione critica si pone con dovizia fra il thriller, il film d’azione e il filone catastrofico con aerei tanto in voga negli anni ’70, una commistione ben equilibrata grazie anche al supporto di un azzeccato cast che include un autoironico e credibile Kurt Russell e un ritrovato Steven Seagal che accetta di uscire dal film a pochi minuti dai titoli di testa, fornendo però un ruolo particolarmente azzeccato.

Certamente è notoria la difficoltà di gestire una location così angusta come quella di un aereo, ma l’allora esordiente Stuart Baird ha un approccio visivamente pratico e intelligente alla regia lasciando spazio alla tensione e creando il giusto appeal visivo con l’aiuto di un’ottima fotografia e di un cast particolarmente volenteroso.

Decisione critica che potremmo definire un "Trappola in alto mare ad alta quota" appassionerà sia gli amanti dell’action, ma anche chi cerca un po' della tensione tipica dei thriller, una pellicola che fa pienamente il suo dovere senza pretendere null’altro che intrattenere lo spettatore.





Curiosità



Questo film segna il debutto alla regia del montatore Stuart Baird che in seguito dirigerà l'action-thriller U.S. Marshals - Caccia senza tregua (1998) e il sequel Star Trek: La nemesi (2002).



John Leguizamo nella sua autobiografia ha raccontato che Steven Seagal lo ha fisicamente attaccato durante le riprese nel tentativo di spaventare il cast e la troupe.



John Leguizamo nella sua autobiografia ha raccontato che il suo frequente ricorso all'improvvisazione ha fatto arrabbiare Kurt Russell, tanto che hanno avuto con il collega un alterco con tanto di spintoni.



Originariamente Halle Berry aveva rifiutato la parte in questo film, ma ha detto di sì quando gli è stato offerto un milione di dollari per il lavoro, il più alto compenso mai ricevuto sino a quel momento.



Gli F-14 Tomcat che intercettano il 747 sono veri velivoli Tomcat che la Marina americana ha accettato di far utilizzare nel film. Gli aerei provenivano dalla squadriglia VF-84 Jolly Rogers e le riprese di questo film sono state uno degli ultimi compiti svolti dallo squadrone prima di essere sciolto.



Il volto di Steven Seagal è stato aggiunto su manifesti cinematografici tedeschi e sulle cover dei VHS a sormontare il resto del cast allo scopo di attirare più spettatori visto che l'attore è molto popolare in Germania.



Originariamente sviluppato alla Paramount, lo studio ha messo il progetto in stand-by per poi venderlo alla Warner Bros. in cambio dei diritti e della sceneggiatura di Forrest Gump (1994). In quel momento Decisione critica era considerato un progetto più promettente, mentre Forrest Gump stava attraversando molteplici problemi con sceneggiatura e casting. Inoltre alcuni dirigenti della Warner avevano paura che il successo di Rain Man - L'uomo della pioggia (1988) e la somiglianza dei due protagonisti, entrambi con una disabilità mentale, avrebbe nuociuto a Forrest Gump.



Il nome del personaggio di Steven Seagal, Austin Travis, è derivato dalla città di Austin in Texas che si trova nella contea di Travis.



La compagnia aerea nel film, la Oceanic, era anche la compagnia aerea del volo che si è schiantato nella serie tv Lost (2004). Casualmente l'attore Nick Jameson è apparso sia nel film che nella serie tv.



Come Stargate (1994), questo film presenta una piccola squadra militare inviata in una missione pericolosa e senza precedenti con un piccolo numero di specialisti civili. In quel film Kurt Russell era il capo della squadra militare e questa volta lui è un civile.



In origine Travis doveva morire a causa della bassa pressione in cabina che gli avrebbe fatto esplodere la testa, Steven Seagal ha rifiutato di girare questa scena per paura che ai suoi fan non sarebbe piaciuta. Il regista Stuart Baird ha insistito che doveva girare la scena così come era descritta nel copione, allora Seagal abbandonò le riprese per un paio di giorni sostenendo che la scena non era realistica. Finalmente dopo una minaccia di violazione contrattuale, Seagal ha accettato di tornare sul set e una nuova scena di morte è stata scritta.



Il film costato 55 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 122.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Jerry Goldsmith (1929 – 2004) anche autore delle musiche de Il presagio con cui nel 1977 vinse l'unico Premio Oscar della sua carriera in cui ha collezionato un totale di 18 nomination.

(1929 – 2004) anche autore delle musiche de Il presagio con cui nel 1977 vinse l'unico Premio Oscar della sua carriera in cui ha collezionato un totale di 18 nomination.

Tra le altre colonne sonora di Goldsmith ricordiamo quelle del classici Il pianeta delle scimmie, Gremlins e Atto di forza, dei primi tre film delle serie Rambo e più recentemente del remake La mummia.



TRACK LISTINGS:

1. The Map

2. All Aboard

3. Drill Team

4. Do It

5. Pick It Up

6. Starting Over

7. The Sleeper

8. The Ramora

9. Hold It

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]