Stasera in tv: "Come un uragano" su Rete 4

Di Pietro Ferraro domenica 6 gennaio 2019

Rete 4 stasera propone Come un uragano (Nights in Rodanthe), dramma romantico del 2008 diretto da George C. Wolfe e interpretato da Richard Gere e Diane Lane.

Cast e personaggi

Diane Lane: Adrienne Willis

Richard Gere: Dr. Paul Flanner

Viola Davis: Jean

Christopher Meloni: Jack Willis

Mae Whitman: Amanda Willis

Charlie Tahan: Danny Willis

Scott Glenn: Robert Torrelson

James Franco: Mark Flanner

Pablo Schreiber: Charlie Torrelson

Becky Ann Baker: Dot

Carolyn McCormick: Jenny

Ted Manson: Gus

Doppiatori italiani

Roberta Pellini: Adrienne Willis

Luigi La Monica: Dr. Paul Flanner

Laura Romano: Jean

Marco Mete: Jack Willis

Veronica Puccio: Amanda Willis

Emiliano Coltorti: Mark Flanner





La trama

Adrienne (Diane Lane), una donna che si sta ancora riprendendo dal tradimento del marito e sta cercando di rifarsi una vita, ha appena saputo che lui vuole tornare a casa. Combattuta fra sentimenti contrastanti, accoglie con piacere la richiesta di una vecchia amica che la vuole ospite del suo albergo a Rodanthe per un fine settimana. Adrienne spera di trovare la tranquillità di cui ha bisogno per ripensare alla propria vita.

La stagione è finita e l’albergo riapre solo per l’arrivo di Paul (Richard Gere), un medico che per tanto tempo ha sacrificato la famiglia per la carriera, e ora arriva a Rodanthe per adempiere a compito difficile e affrontare una crisi di coscienza. Sono due estranei sotto lo stesso tetto. Ma quando si avvicina un uragano, si stringono l’uno all’altra per farsi coraggio e nasce una storia d’amore che cambierà le loro vite.





Il nostro commento

Richard Gere e Diane Lane tornano a far coppia dopo Unfaithful - L'amore infedele per un altro dramma romantico, stavolta tratto da un romanzo del saccheggiatissimo scrittore americano Nicholas Sparks.

Con questo nostro commento potremmo intraprendere la strada più semplice affondando il film e definendolo sdolcinato e sonnolento, dando così sfoggio di un compiaciuto cinismo, ma anche di poco rispetto per un film e un autore come Sparks su cui è piuttosto semplice sparare a zero.

Preferiamo invece sottolineare come in questo caso al film, ben diretto e interpretato, manchi una struttura di supporto che ne dinamizzi l'evolversi emotivo, e il puntare in toto sull'indubbio fascino e carisma dei due protagonisti non basta a rendere la dinamica amorosa al centro della trama coinvolgente anche per chi non vive il romanticismo in un film come esperienza puramente empatica.

Come un uragano è senza dubbio l'adattamento meno riuscito della lunga filmografia tratta dalle opere di Sparks e non riesce a raggiungere l'equilibrio necessario a rivolgersi ad un pubblico ampio e variegato (vedi "I ponti di Madison County"), ma non per questo la sua "formalità" visiva non troverà un suo pubblico (il film è indirizzato ad un pubblico prettamente femminile), naturalmente cinici e disillusi sono caldamente pregati di astenersi dalla visione.





Curiosità



Il film è un adattamento dell'omonimo romanzo di Nicholas Sparks e segna la terza collaborazione tra Richard Gere e Diane Lane dopo The Cotton Club e Unfaithful - L'amore infedele.



La casa in cui è ambientato il film è una casa per le vacanze, non un bed & breakfast, e si chiama "Serendipity". A partire dal 2013 per aumentare il valore dell'abitazione è stata ribattezzata "The Inn at Rodanthe" e completamente rinnovata per assomigliare alle scene in interni del film che però sono state girate altrove.



Nel gennaio 2010, l'erosione delle coste aveva lasciato la casa "Serendipity" completamente allagata. I nuovi proprietari hanno assunto una delle ditte che ha spostato il faro di Cape Hatteras per spostare Serendipity in una location un po' meno spettacolare, ma un po' più sicura e molto vicina a Rodanthe. Solo l'esterno della casa appare nel film, gli interni sono stati creati in uno studio.



Il film dal budget non comunicato ha incassato nel mondo circa 84 milioni di dollari, di questi 41 milioni incassati in patria.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Jeanine Tesori (Every Day, Le follie di Kronk, Shrek the Musical).

La colonna sonora include anche brani di Emmylou Harris, Lauren Pritchard, Dinah Washington e Ruth Brown.



Tra i brani accreditati nella colonna sonora del film c'è anche "Love Remains the Same", una canzone scritta da Gavin Rossdale per il suo album di debutto da solista del 2008, brano che se troviamo utilizzato in un trailer non appare però nel film.



TRACK LISTINGS:

1. In Rodanthe - Emmylou Harris

2. Way Down in North Carolina - Lauren Pritchard

3. Jive at Five - Count Basie and His Orchestra

4. Mama (He Treats Your Daughter Mean) - Ruth Brown

5. Swingin' in the Key of C - Slim and Slam

6. Moten Swing - Count Basie

7. Backwater Blues - Dinah Washington

8. Bach Goldberg Variation 26 a 2 Clav - Glenn Gould

9. Like a Hurricane - The Dillards

10. A Rockin' Good Way (To Mess Around and Fall in Love) - Dinah Washington & Brook Benton

11. Before I Met You - Jeanine Tesori

12. Come Around to My House - Jeanine Tesori

