Stasera in tv: "Il buio nell'anima" su Rete 4

Di Pietro Ferraro domenica 2 aprile 2017

Rete 4 stasera propone Il buio nell'anima (The Brave One), film drammatico del 2007 diretto da Neil Jordan e interpretato Jodie Foster, Terrence Howard e Naveen Andrews.





Cast e personaggi

Jodie Foster: Erica Bain

Terrence Howard: Detective Mercer

Naveen Andrews: David

Nicky Katt: Detective Vitale

Mary Steenburgen: Carol

Jane Adams: Nicole

Zoë Kravitz: Chloe

Doppiatori italiani

Laura Boccanera: Erica Bain

Sandro Acerbo: Detective Mercer

Adriano Giannini: David

Franca D'Amato: Carol





La trama

La speaker radiofonica Erica Bain (Jodie Foster) ha una vita decisamente appagante, un lavoro che la appassiona e David (Naveen Andrews) un bel fidanzato che la ama e che vorrebbe sposare, ma il destino ha deciso altrimenti e una sera Erica e David subiscono un’aggressione per mano di alcuni balordi.

David avrà la peggio perchè i tre lo pesteranno a morte, mentre Erica riuscirà nonostante le violenze subite a restare in vita il tempo necessario per essere soccorsa e portata in ospedale.

Le ore successive all'aggressione saranno per Erica una sorta di inferno in terra, mentre il corpo recupera in fretta, il trauma psicologico ha invece inferto danni devastanti che richiederebbero un supporto professionale.

Per Erica ormai la vita è diventata un continuo guardarsi alle spalle, un limbo in cui paura e inquietudine riempono la giornata minandone un quotidiano che sembra ormai un lontano ricordo della vita di qualcun altro.

Dopo aver acquistato illegalmente un’arma Erica lascia che la rabbia accumulata dopo il trauma venga a galla e la trasformi in un sorta di vigilante che comincia a giustiziare balordi in giro per la città, ma la sua opera di "pulizia" e la violenta elaborazione del suo dolore attireranno inevitabilmente l’attenzione di un detective...





Il nostro commento

Il regista de La moglie del soldato e un'intensa Jodie Foster provano a dare spessore e uno sguardo autorale ad un filone, quello del "revenge-movie", che negli anni ’70 e ’80 ha dato vita al controverso franchise de Il giustiziere della notte con il granitico Charles Bronson.

Jordan è un regista capace di notevole introspezione, ma anche di sorprendenti "fughe" nel genere fantastico che ne hanno rivelato un’aspetto davvero intrigante, ma in questo caso sembra che ritrovandosi ad un bivio Jordan dimostri poco coraggio nell’affrontare il lato ambiguo e scomodo della faccenda, quello tanto per intenderci che la serie con Bronson affrontava/sfruttava a viso aperto.

Così Jordan sceglie di accontentare un po' tutti, il critico che cerca i dubbi dell’anima a tutti i costi, ma anche lo spettatore che potrebbe ritrovarsi frustrato se alla fine i conti non tornassero, così ne viene fuori un film discreto che però manca l’affondo, nobilitato da un'intensa Jodie Foster grazie alle mille sofferenti sfumature regalate dall'attrice al suo rabbioso e traumatizzato personaggio.





Curiosità



Nel cast compare nel ruolo del fidanzato della protagonista l'attore Naveen Andrews, il Sahid della serie tv Lost.



La Foster aveva già interpretato una donna vittima di violenza nel dramma Sotto Accusa che nel 1988 gli valse un Premio Oscar come miglior attrice protagonista.



Prima che Jodie Foster entrasse nel cast, il personaggio di Erica doveva essere un giornalista. la Foster ha cambiato il suo lavoro in speaker radiofonica perché pensava che il suo essere una giornalista della carta stampata non avrebbe fissato uno stato d'animo per il film e non era così convincente in termini narrativi come invece lo era essere una giornalista radio. La Foster a proposito del personaggio ha anche voluto precisare che in origine Erica lavorava per la National Public Radio (NPR), un'organizzazione indipendente no-profit comprendente oltre 900 stazioni radio statunitensi, ma la NPR non ha permesso di utilizzare il loro nome a causa degli aspetti sui "vigilantes" della trama.



Alle attrici Portia de Rossi e Kate Beckinsale è stato offerto il ruolo di Erica, ma entrambe hanno rifiutato. Neve Campbell e Josie Davis hanno invece sostenuto un provino per il ruolo.



Il film costato 70 milioni di dollari ne ha incassati worldwide circa 69.







La colonna sonora



Le musiche originali sono del compositore italiano Premio Oscar Dario Marianelli (Espiazione).

La colonna sonora include il brano "Answer" interpretato da Sarah McLachlan.



1. Erica

2. The Tunnel

3. Gun Shop

4. Corner-Shop

5. The Stranger Within

6. Death in the Subway

7. Back to the Crime Scene

8. On the Prowl

9. Alone

10. Death in the Car Park

11. No Going Back

12. I Saw Nobody, Nobody Saw Me

13. Wedding Cards

14. Identity Parade

15. Car Jam

16. Phone Messages

17. Retribution

18. The Aftermath

