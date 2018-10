Stasera in tv: "Homefront" su Italia 1

Di Pietro Ferraro lunedì 29 ottobre 2018

Italia 1 stasera propone "Homefront", action-thriller del 2013 diretto da Gary Fleder (Il collezionista) e interpretato da Jason Statham, James Franco, Kate Bosworth e Winona Ryder.

Cast e personaggi

Jason Statham: Phil Broker

James Franco: Morgan 'Gator' Bodine

Winona Ryder: Sheryl Marie Mott

Kate Bosworth: Cassie Bodine Klum

Rachelle Lefevre: Susan Hetch

Omar Benson Miller: Teedo

Clancy Brown: Sceriffo Keith Rodrigue

Frank Grillo: Cyrus Hanks

Christa Campbell: Lydia

Doppiatori italiani

Pasquale Anselmo: Phil Broker

Roberto Gammino: Morgan 'Gator' Bodine

Rossella Acerbo: Sheryl Marie Mott

Chiara Gioncardi: Cassie Bodine Klum

Simone Mori: Teedo

Michele Gammino: Sceriffo Keith Rodrigue

Christian Iansante: Cyrus Hanks





La trama

Phil Broker (Jason Statham) è un ex agente della DEA che si trasferisce con la figlia in una tranquilla cittadina nella speranza di sfuggire al suo passato.

Purtroppo la tranquillità di Broker durerà poco quando scoprirà che la città è in mano ad un locale trafficante di metanfetamina chiamato Gator (James Franco).

Quando il suo passato di poliziotto verrà a galla Broker dovrà entrare in azione per proteggere la sua famiglia che diventerà il bersaglio di Gator e i suoi scagnozzi.





Il nostro commento

Siamo sempre lieti di poter godere di un action-thriller schietto, muscolare e della vecchia scuola come Homefront.

Il film è stato scritto da Sylvester Stallone con un occhio rivolto agli action che negli anni '80 e '90 vedevano protagonisti Steven Seagal, Chuck Norris e Jean-Claude Van Damme e il risultato è nobilitato dalla scelta di Jason Statham come protagonista che parla poco, picchia a dovere e si confronta con un James Franco particolarmente credibile nei panni di un trafficante di metanfetamina.

Dando un'occhiata ad alcune recensioni d'oltreoceano ci è venuto un po' da sorridere leggendo frasi del tipo "non aggiunge nulla di nuovo al genere action-thriller", tipica frase di chi non è ancora consapevole che non si può aggiungere nulla ad un genere che vive e sopravvive di stereotipi cannibalizzando se stesso da decenni, un film di questo tenore funziona o meno se il protagonista è azzeccato e in questo caso il roccioso Statham è assolutamente perfetto, tutto il resto sono ciance al vento.





Curiosità



La sceneggiatura del film è di Sylvester Stallone che ha adattato un racconto di Chuck Logan, Questa è la prima volta che Stallone scrive un film in cui non è protagonista, gli unici precedenti sono di stampo televisivo con un episodio della serie tv Il tocco del diavolo (Heart to Heart - 1973) e il dramma del 2002 Father Lefty.



Sylvester Stallone aveva originariamente sviluppato la sceneggiatura come un capitolo dela serie Rambo.



James Franco ha adottato il gatto che si vede nel film.



Dolph Lundgren ha molto apprezzato la sceneggiatura ed era interessato al ruolo di protagonista.



Winona Ryder ha detto che ha accettato la parte perché le permetteva di esplorare qualcosa di nuovo: "La cosa inquietante è che lei può essere una vittima ed essere diabolica allo stesso tempo, non avevo mai esplorato questo duplice lato in un personaggio".



Statham a proposito del film: "Homefront è in realtà un film che Sylvester Stallone ha scritto per se stesso. Quindi trovarmi di fronte ad una sceneggiatura proposta a me da lui e che aveva scritto pensando a se stesso come protagonista è stata per me una svolta. Ho detto, 'Wow!' E’ un grande scrittore ed è una storia molto, molto cool. Si basa su un libro scritto da Chuck Logan chiamato Homefront. E’ adattata pensando a me. E’ stato come un abito su misura e Sly ha fatto tutto il lavoro di cucitura. Fantastico!".



Il film costato 22 milioni di dollari ne ha incassati worldwide circa 43.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Mark Isham (Stolen, Warrior, Professione assassino, La città verrà distrutta all'alba).

La colonna sonora include i brani: "Lust" di Waterknot, "Color Me, Color Yo" di Paul Otten, "Sunshine Band" di Lloyd Conger, "Bringing It Home" di Sandy Szigeti, "FBI" di The International Swingers, "Like a Taste" di Latch Key, "KidSmile" di Shyboys.



