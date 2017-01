Stasera in tv "Argo" su Rete 4

Di Pietro Ferraro mercoledì 4 gennaio 2017

Rete 4 stasera propone "Argo", thriller del 2012 diretto da Ben Affleck e interpretato da Ben Affleck, John Goodman, Alan Arkin e Bryan Cranston.

Cast e personaggi



Ben Affleck: Tony Mendez

John Goodman: John Chambers

Alan Arkin: Lester Siegel

Bryan Cranston: Jack O'Donnell

Victor Garber: Ken Taylor

Michael Cassidy: Analista

Christopher Denham: Mark Lijek

Clea DuVall: Cora Lijek

Rory Cochrane: Lee Schatz

Tate Donovan: Bob Anders

Kerry Bishè: Kathy Stafford

Kyle Chandler: Hamilton Jordan

Bob Gunton: Cyrus Vance

Philip Baker Hall: Turner

Chris Messina: Malinov

Adrienne Barbeau: Nina

Tom Lenk: Rodd

Titus Welliver: Jon Bates

Richard Kind: Max Klein

Michael Parks: Jack Kirby

Željko Ivanek: Robert Pender

Keith Szarabajka: Adam Engell

Scoot McNairy: Joe Stafford

Jimmy Carter: sé stesso (immagini di repertorio)

Walter Cronkite: sé stesso (immagini di repertorio)

Tom Brokaw: sé stesso (immagini di repertorio)

Doppiatori italiani

Riccardo Rossi: Tony Mendez

Angelo Nicotra: John Chambers

Stefano De Sando: Jack O'Donnell

Massimo Bitossi: Hamilton Jordan

Ambrogio Colombo: Ken Taylor

Laura Lenghi: Cora Lijek

Manlio De Angelis: Lester Siegel

Riccardo Scarafoni: Lee Schatz

Sergio Lucchetti: Bob Anders

Francesca Manicone: Kathy Stafford

Dario Penne: Turner

Enrico Chirico: Malinov

Antonio Sanna: Jon Bates

Pietro Ubaldi: Max Klein

Gaetano Varcasia: Robert Pender

Paolo Marchese: Adam Engell

Francesco Cavuoto: Alan Golacinski

Gianni Giuliano: Jimmy Carter

Gerolamo Alchieri: Walter Cronkite

Emiliano Coltorti: Reza

Vladimiro Conti: Tom Brokaw

Alessandro Budroni: funzionario del consolato iraniano

La trama

Il 4 novembre 1979, mentre la rivoluzione iraniana toccava l’apice, un gruppo di militanti fa incursione nell’Ambasciata USA a Tehran, portando via 52 ostaggi. In mezzo al caos, però, sei americani riescono a fuggire e trovano rifugio in casa dell’Ambasciatore del Canada Ken Taylor.

Ben sapendo che si tratta solo di questione di tempo prima che i sei vengano rintracciati e molto probabilmente uccisi, il governo canadese e quello statunitense chiedono un intervento della CIA. L'Agenzia si rivolge al loro migliore specialista in azioni d’infiltrazione, Tony Mendez, che mette in piedi un piano rischioso per far scappare i sei statunitensi dal paese. Un piano così inverosimile che potrebbe accadere solo in un film.

Il nostro commento

L’attore Ben Affleck per la sua terza regia sceglie una storia vera che sembra la sceneggiatura di un film, in cui si racconta di un falso film messo in piedi per un’operazione della CIA sotto copertura.

Finzione e realtà si miscelano in un dramma a tinte thriller girato con sorprendente dovizia e in cui il lato tensivo dello script si dipana in maniera magistrale, tra un incipit ed un epilogo assolutamente perfetti e un tocco da "black-comedy" regalato dalle performance di Alan Arkin e John Goodman.

Affleck sembra non risentire delle fisiologiche difficoltà del duplice ruolo di regista e protagonista, il suo personaggio intenso e dotato di un’etica inossidabile da eroe senza gloria funge da collante in questa solidissima messinscena.

Argo non perde mai colpi, l’ambientazione anni ’70 iraniana è ricostruita con la giusta dose di realismo anche se Affleck, senza dubbio a scopo drammaturgico, si è concesso qualche inevitabile libertà, senza contare che il gioco di Hollywood che ironizza con un certo sarcasmo su se stessa ha un effetto gradevolmente straniante, specialmente se paragonato ad una potenziale crisi internazionale di tale portata.

Curiosità

Argo ha ottenuto numerosi riconoscimenti internazionali tra cui 3 Premi Oscar (Miglior film, sceneggiatura non originale e montaggio), 2 Golden Globe (Miglior film drammatico e regia) 3 BAFTA (Miglior film, regia e montaggio).



Le location iraniane sono state ricostruite presso Istanbul (Turchia).



Il make-up artist John Chambers, celebre per il suo lavoro sul classico fantascientifico Il pianeta delle scimmie, per il suo apporto alla missione di recupero iraniana venne insignito dalla CIA di una medaglia Intelligence, un’alta onorificenza civile.



In un'intervista l'ex presidente americano Jimmy Carter ha detto che il film è stato un "grande dramma" e ha meritato di vincere un Oscar per il miglior film. Tuttavia Carter ha osservato che anche se il 90% dei contributi per le idee e la realizzazione del piano era canadese, il film dà quasi pieno credito alla CIA americana, ma l'eroe principale a parere di Carter è stato Ken Taylor, che era l'ambasciatore canadese che ha orchestrato l'intero processo di fuga.



Secondo Tony Mendez il finto ufficio di produzione noto come Studio Six era così convincente che anche diverse settimane dopo che il soccorso iraniano era stato completato hanno ricevuto ventisei script (uno era di Steven Spielberg).



Ben Affleck ha dichiarato che alla produzione è stato concesso un accesso senza precedenti alla sede attuale della CIA, sia per gli interni che gli esterni, e che la gratitudine per questo privilegio va a Tony Mendez, l'agente CIA in pensione interpretato da Affleck nel film.



Al fine di dare al film un look anni '70, Ben Affleck ha girato su pellicola normale e caricato quelle immagini fino al 200% per aumentarne la granulosità. Ha copiato anche movimenti di macchina e le vivaci scene d'ufficio dal classico Tutti Gli uomini del presidente (1976) per le sequenze che ritraggono il quartier generale della CIA, mentre per gli esterni a Los Angeles ha tratto sipirazione da L'assassinio di un allibratore cinese (1976). (1976).



Quando è stato presentato al Festival di Toronto il film ha attirato le critiche di chi affermava che nella sceneggiatura veniva ingiustamente minimizzato il ruolo del governo canadese nel salvataggio. Il regista Ben Affleck ha accettato le critiche e aggiunto un messaggio che afferma che le operazioni della CIA sono state completate con il supporto del governo canadese e che la missione è diventata un mirabile esempio di cooperazione internazionale.



Ben Affleck è stato criticato da alcuni spettatori aver scelto se stesso (un europeo-americano) per il ruolo di Tony Mendez e non un attore ispanico. Mendez (che è per metà messicano e metà europeo) ha detto di non aver avuto "nessun problema" nell'essere interpretato da Affleck, ed ha approvato la sua performance.



Diversi membri della famiglia del vero Tony Mendez appaiono come comparse nei panni dei passeggeri del bus dopo che il gruppo è autorizzato a salire sull'aereo.



L'autore di fumetti Jim Lee possiede alcuni degli storyboard del falso film usati dalla CIA. Ha dichiarato su Twitter che quando questo film è uscito non aveva idea che fossero stati utilizzati nella missione, li aveva acquistati solo perchè era un grande fan di Jack Kirby.



Il personaggio di Jack Kirby (interpretato da Michael Parks), mostrato brevemente come l'artista creatore degli storyboard per il falso film, è stato un pioniere del fumetto americano e co-creatore di personaggi iconici Captain America, Iron Man, Hulk, Silver Surfer e di team storici come The Avengers, i Fantastici Quattro e X-Men.



Il drammatico percorso per l'aeroporto con un inseguimento all'ultimo minuto da parte della Guardia Repubblicana è del tutto fittizio. In realtà i diplomatici hanno mostrato per il loro volo i loro biglietti prenotati e non hanno avuto problemi a salire sull'aereo



Il fascicolo sulla missione Argo venne declassificato nel 1997 dal Presidente Bill Clinton.



Il film costato 44 milioni di dollari ne ha incassati worldwide circa 232.







La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del francese A lexandre Desplat , già autore delle musiche degli ultimi due film della saga di Harry Potter e della commedia Reality di Matteo Garrone.

, già autore delle musiche degli ultimi due film della saga di Harry Potter e della commedia Reality di Matteo Garrone.

Il brano "Sultans of Swing" dei Dire Straits si può ascoltare brevemte a circa 40 minuti dall'inizio del film. Questo brano non è stato scritto fino al 1978.







1. Argo

2. A Spy In Tehran

3. Scent Of Death

4. The Mission

5. Hotel Messages

6. Held Up By Guards

7. The Business Card

8. Breaking Through The Gates

9. Tony Grills The Six

10. The Six Are Missing

11. Sweatshop

12. Drive To The Airport

13. Missing Home

14. Istanbul The Blue Mosque

15. Bazaar

16. Cleared Iranian Airspace

17. Hace Tuto Guagua – Familion

Per ascoltare la colonna sonora integrale cliccate QUI.