Stasera in tv: "Contraband" su Rete 4

Di Pietro Ferraro mercoledì 29 agosto 2018

Rete 4 stasera propone "Contraband", action-thriller del 2012 diretto da Baltasar Kormákur e interpretato da Mark Wahlberg, Kate Beckinsale, Ben Foster e Giovanni Ribisi.





Cast e personaggi

Mark Wahlberg: Chris Farraday

Kate Beckinsale: Kate Farraday

Ben Foster: Sebastian Abney

Giovanni Ribisi: Tim Briggs

J. K. Simmons: Capitano

Lukas Haas: Danny Raymer

Caleb Landry Jones: Andy

Diego Luna: Gonzalo

William Lucking: Bud Farraday

Robert Wahlberg: John Bryce

Jaqueline Fleming: Jeanie

David O'Hara: Jim Church

Doppiatori italiani

Riccardo Rossi: Chris Farraday

Stella Musy: Kate Farraday

Massimiliano Manfredi: Sebastian Abney

Franco Mannella: Tim Briggs

Emiliano Coltorti: Danny Raymer

Flavio Aquilone: Andy





La trama

Il leggendario contrabbandiere Chris Farraday (Mark Wahlberg) ha abbandonato la sua vita cri inale in favore di una comoda vita domestica con sua moglie ed i suoi due bambini. Ma dopo che suo cognato Andy (Caleb Landry Jones) fa saltare un affare ordito dal suo spietato boss, Tim Briggs (Giovanni Ribisi), Chris è costretto a tornare a fare ciò che sa fare meglio di chiunque altro, il contrabbandiere, per saldare il debito di Andy.

Con l’aiuto di uno dei suoi migliori amici, Sebastian Abney (Ben Foster), chris mette insieme un asquadra che include il loro comune amico d’infanzia Danny Raymer (Lukas Haas) con l’obiettivo di arrivare a Panama e tornare con milioni in banconote false. Tutto questo senza attirare l’attenzione del capitano della nave (J.K. Simmons), il quale sospetta che il giovane Farraday potrebbe essere responsabile di traffici ben più oscuri di quelli che aveva il padre, sua vecchia conoscenza.

La situazione si deteriora rapidamente, e con poche ore a disposizione per ottenere i soldi, Chris è costretto ad usare tutte le sue abilità nel tentativo di superare indenne una spietata organizzazione criminale panamense di corrieri della droga rappresentata da Gonzalo (Diego Luna), poliziotti e killer, prima che sua moglie Kate (Kate Beckinsale) e i suoi bambini divengano i loro obiettivi.





Il nostro commento

Contraband sulla carta si presenta con un action-thriller, ma in realtà il lato prettamente "action" è piuttosto scarno e si limita ad un’unica sequenza che mette in scena un’adrenalinica rapina ad un blindato, mentre il thriller è ripetutamente ibridato con più generi e filoni che si susseguono durante la visione, partendo dal "crime" per toccare il "revenge-movie" e l’heist-movie con tanto di elaborata rapina.

Contraband è senza dubbio molto divertente e se la sceneggiatura pecca con qualche ardita virata nell’improbabile, vedi il finale e il fatto che in alcuni frangenti sembra complicarsi più del necessario, il fiilm grazie ad un cast di innegabili talenti, un protagonista su misura e una tensione ben costruita regala del solido ed efficace intrattenimento.





Curiosità



Il film è il remake del dramma islandese del 2008 "Reykjavík-Rotterdam" diretto da Óskar Jónasson.



Baltasar Kormákur, regista del film, è stata il protagonista del film originale Reykjavík Rotterdam interpretando lo stesso ruolo di Mark Wahlberg.



Il dipinto rubato sembra essere "One: Number 31" di Jackson Pollock. Il dipinto reale è esposto presso il Museo di Arte Moderna di New York. Ha un valore assicurativo riservato, anche se si stima essere al di sopra dei 200 milioni di dollari.



Questo è il primo film di Baltasar Kormákur girato a Hollywood.



Il montaggio è a cura di Elísabet Ronaldsdóttir che anche curato quello dell'originale Reykjavík Rotterdam, mentre l'attore Ólafur Ólafsson Darri ha avuto un ruolo in entrambi i film.



Il film costato 25 milioni di dollari ne ha incassati worldwide circa 96.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Clinton Shorter anche autore delle musiche del fantascientifico District 9 e del disaster-movie a sfondo storico Pompei di Paul W. S. Anderson.



TRACK LISTINGS:

1. Don’t Break The Needle - J Roddy Walston And The Business

2. Contraband - Clinton Shorter

3. Raid - Clinton Shorter

4. The Satisfier - Eli “Paperboy” Reed And The True Loves

5. The Crew - Clinton Shorter

6. Mama May I - Ryan Shaw

7. Panama - Clinton Shorter

8. Van Heist - Clinton Shorter

9. Stashing The Goods - Clinton Shorter

10. Gotta Have It - The Heavy

11. Foggy - Clinton Shorter

12. Keys - Clinton Shorter

13. Coming For You - Clinton Shorter

14. A Decision - Clinton Shorter

15. Drugs - Clinton Shorter

16. Trusted You - Clinton Shorter

17. Sea Full Of Money - Clinton Shorter

18. Boom Boom (Feat. John Lee Hooker) - Big Head Todd And The Monsters.