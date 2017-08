Stasera in tv: "A rischio della vita" su Rete 4

Di Pietro Ferraro giovedì 31 agosto 2017

Rete 4 stasera propone A rischio della vita (Sudden Death), film d'azione del 1995 diretto da Peter Hyams (Giorni contati) e interpretato da Jean-Claude Van Damme, Powers Boothee Raymond J. Barry.





Cast e personaggi

Jean-Claude Van Damme: Darren McCord

Powers Boothe: Joshua Foss

Raymond J. Barry: vice presidente

Whittni Wright: Emily McCord

Ross Malinger: Tyler

Dorian Harewood: Hallmark

Kate McNeil: Kathi

Michael Gaston: Hickey

Doppiatori italiani

Roberto Pedicini: Darren McCord

Gioacchino Maniscalco: Joshua Foss

Mario Milita: Sig.Ferrara, il cuoco dello stadio





La trama

La città di Pittsburgh è pronta ad ospitare un'attesa finale sportiva che vedrà confrontarsi le due squadre di hockey piu forti di sempre, è in palio la Coppa Stanley, e tra le personalità giunte allo stadio per godersi lo spettacolo c’è persino il vicepresidente degli Stati Uniti ed il suo staff ospitato nella tribuna d’onore.

Il terrorista Joshua Foss (Powers Boothe) ha intenzione di sfruttare la presenza dell’uomo politico per sequestrarlo e chiedere un cospicuo riscatto, la modalità e i tempi di pagamento vengono definiti nell’arco della durata della partita, se le varie tranche del riscatto non verranno versate nei rispettivi conti esteri designati in tempo utile, gli ostaggi presenti nella tribuna d’onore verranno uccisi uno ad uno.

Tra gli ostaggi c'è anche la piccola Emily, figlia dell'ex vigile del fuoco Darren McCord (Jean-Claude Van Damme), allontanatasi dal suo posto e finita per sbaglio nella tribuna d’onore con vicepresidente e terroristi.

Mentre l’FBI si organizzerà all’esterno dello stadio toccherà a McCord cercare di fermare i terroristi e salvare la figlia, naturalmente il tutto prima che la partita abbia termine.





Il nostro commento

A rischio della vita è un buon action-thriller interpretato da un Jean-Claude Van Damme al termine di una fulgida carriera da eroe di film d'azione e subito prima della realizzazione dell'avventuroso La Prova, coraggioso ma sfortunato tentativo di Van Damme di miscelare film d’avventura e arti marziali.

Gli elementi del plot sono quelli canonici e già visti in classici del genere come Trappola di cristallo: eroe solitario, famiglia in pericolo, letali terroristi e tempo limitato, insomma tutto scivola via sul filo della prevedibilità come da copione, ma questo non inficia l’ottima messinscena allestita dal regista Peter Hyams che aveva già diretto Van Damme nel discreto action fantascientifico Timecop.

Se amate il genere il film non vi deluderà, le arti marziali sono ridotte all’osso in favore di uno script che predilige la tensione, ma i fan dell’atletico protagonista potranno vedere l’attore cimentarsi in una parte più impegnativa del solito, certo niente di memorabile, ma comunque decisamente godibile.





Curiosità



Diversi membri della squadra dei Pittsburgh Penguins fanno apparizioni nel film tra cui Luc Robitaille e Markus Näslund, quest'ultimo all'epoca praticamente uno sconosciuto della NHL poi diventato una superstar del campionato con i Vancouver Canucks.



Durante le riprese all'interno dell'arena in alcuni posti c'erano ritagli di cartone che raffiguravano persone perché la produzione non aveva abbastanza soldi per pagare comparse extra.



Lo scrittore Randy Feldman ha svelato di aver scritto la prima stesura della sceneggiatura per il film come una commedia d'azione. L'unica scena che è rimasta nel film di quella prima stesura è la sequenza in cui Van Damme combatte con la mascotte pinguino.



Jean-Claude Van Damme non era la prima scelta per la parte del vigile del fuoco Darren McCord.



Jean-Claude Van Damme non combatte fino a 37 minuti dall'inizio del film.



Il film costato 35 milioni di dollari ne ha incassati worldwide circa 64.







La colonna sonora



Le musiche originali dle film sono di John Debney (La passione di Cristo, Sin City) che tornerà a collaborare con il regista Peter Hyams musicando anche l'horror Relic - L'evoluzione del terrore (1997) e l'apocalittico Giorni contati (1999).



1. Main Title / Kitchen Fight

2. Finding The Bombs

3. Seeing Tyler

4. Locker Room Chase

5. Choppers / Scaling The Dome

6. Race Against The Clock / The Abduction

7. Countdown

8. Rooftop Battle

9. Chopper Explodes / Resolution