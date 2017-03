Stasera in tv: "Maschi contro femmine" su Rai 1

Di Pietro Ferraro mercoledì 22 marzo 2017

Rai 1 stasera propone "Maschi contro femmine", commedia del 2010 diretta da Fausto Brizzi e interpretata da Alessandro Preziosi, Fabio De Luigi, Paola Cortellesi, Nicolas Vaporidis, Carla Signoris e Giorgia Würth.





Cast e personaggi

Fabio De Luigi: Walter

Paola Cortellesi: Chiara

Alessandro Preziosi: Diego

Giorgia Würth: Eva

Lucia Ocone: Monica

Nicolas Vaporidis: Andrea

Sarah Felberbaum: Francesca

Chiara Francini: Marta

Francesco Pannofino: Vittorio

Carla Signoris: Nicoletta

Giuseppe Cederna: Renato

Paolo Ruffini: Ivan

Claudio Bisio: Marcello

Luca Calvani: Marco

Daniel McVicar: Capitano Bell

Isabelle Adriani: Svetlana

Nancy Brilli: Paola

Laura Barriales: Ramona Gomez

Luciana Littizzetto: Anna

Emilio Solfrizzi: Piero

Metis Di Meo: assistente di Marcello

Marta Zoffoli: Lisa

Maurizia Cacciatori: se stessa

Francesca Piccinini: se stessa





La trama

Quattro storie ci raccontano del quotidiano conflitto tra uomo e donna, eterne schermaglie amorose tra l’amor sacro e il sesso profano, uomini che cedono agli istinti, donne troppo spesso al cuore; i maschi che fanno branco, le donne che una volta madri troppo spesso non riescono a trovare il giusto equilibrio tra un istinto materno prevaricante e il ruolo di moglie/amante che rischia di venir meno; uomini inesorabilmente immaturi e donne tradite e ferite che faticano ad accettare l’età che incombe.

Walter (Fabio De Luigi) e Monica (Lucia Ocone) sono neo-genitori che si ritrovano a cercare un equilibrio con l’arrivo del loro primo figlio, dopo il parto per alcuni mesi Monica si fa distante, il bimbo imperversa in nottate insonni e Walter allenatore di una squadra di pallavolo femminile in crisi d’astinenza cede alla tentazione di Eva (Giorgia Wurth) una giovane e bella giocatrice della squadra che allena.

Andrea (Nicolas Vaporidis) e Marta (Chiara Francini), etero lui gay lei, dividono un appartamento con un terzo amico, sono amici per la pelle, confidenti e molto uniti, ma tra loro si metterà una sensuale ragazza dalle inclinazioni sessuali un tantinello confuse che sedurrà entrambi scatenando una guerra in casa.

Chiara (Paola Cortellesi) e Diego (Alessandro Preziosi) vicini di casa, infermiera, ecologista e fricchettona lei, sciupafemmine e collezionista di donne e tanga lui. I due si odiano solo all’apparenza, insulti e continui sfottò sono solo l’anticamera di un sentimento che avrà la sua occasione.

In ultimo Nicoletta (Carla Signoris) che affronta la mezz’età con un divorzio dal truce e libertino consorte di una vita e finisce per sfiorare qualche improvvido intervento di chirurgia plastica per lenire i mali di cuore, ma l’amore inaspettato è dietro l’angolo e ha il volto familiare di un vecchio amico.





Il nostro commento

Fausto Brizzi dopo il divertente e riuscito "Ex" torna al racconto corale con Maschi contro Femmine e stavolta il progetto si fa ambizioso puntando ad un dittico di film che esplora in maniera ironica l’eterna lotta tra universo maschile e femminile: mondi, pensieri e natura tanto diversi da sembrare inconciliabili, quando la realtà è che "quasi" sempre si rivelano l’uno complemento dell’altro.

Il film di Brizzi è una piacevole carrellata ironica e romantica su storie che si sfiorano, ma non arrivano mai ad incrociarsi, anche se i personaggi sono tutti legati in qualche modo tra di loro, parti comunque di un grande quadro d’insieme che è lo scorrere della vita.

Maschi contro Femmine è perfettamente in tono con il precedente Ex, anche se più fumettoso, meno cinico e decisamente più morbido nel tratteggiare vizi e difetti dell’essere umano, ma sempre dotato di una scrittura tanto leggera e divertita da regalare buonumore e qualche incursione romantica senza che nulla e nessuno risulti fuori posto o fuori parte.

Menzione speciale per i "Maschi" ad Alessandro Preziosi che ci regala un personaggio particolarmente calzante e Fabio De Luigi, la parte del fedifrago tra il maldestro e il sornione gli calza davvero a pennello. Per le "Femmine" un plauso ad una bravissima Paola Cortellesi che regala i momenti piu esilaranti e alla fascinosa Carla Signoris autoironica, credibile e con un filo di malinconia negli occhi che dona al suo personaggio un’aria irresistibile tra il "fantozziano" e il seducente.





Curiosità



Il film è il primo capitolo di un dittico ed è seguito da Femmine contro maschi.



Il film è co-sceneggiato dal regista Fausto Brizzi con Marco Martani.



Nel film interpretano piccoli ruoli alcuni dei protagonisti del sequel (Claudio Bisio, Emilio Solfrizzi, Luciana Littizzetto e Nancy Brilli), interpretando gli stessi personaggi.



Nel film interpretano loro stesse alcune giocatrici di pallavolo, tra le quali le giocatrici della Volley Bergamo, come Francesca Piccinini, inquadrate durante la scena di una partita di campionato.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Bruno Zambrini assiduo collaboratore del regista Neri Parenti e autore delle colonne sonore di quasi l'intera serie di "Fantozzi".

Zambrini torna a collaborare con il regista Fausto Brizzi dopo aver musicato Notte prima degli esami, Notte prima degli esami oggi e il corale Ex.



La colonna sonora è uscita in una doppia compilation che include 30 brani tratti da entrambi i film con nostalgiche incursioni anni ’80, evergreen e hit fresche di classifica.



La colonna sonora del film include il brano "Maschi contro femmine" composto e interpretato da Francesco Baccini e parte dell'album "Ci devi fare un goal".

La canzone del trailer è "Hey, Soul Sister" dei Train presente anche nel film.

Tra gli altri brani della colonna sonora segnaliamo "Vuoto a perdere" di Noemi e "Music is Throught" di Jamie Cullum.



Disco 1

1. Noemi – Vuoto a perdere

2. Train – Hey Soul Sister

3. Bruno Zambrini – Ti amo ancora

4. Christina Aguilera – Beautiful

5. Luca Carboni – Le storie d’amore

6. Bruno Zambrini – Il mio migliore amico

7. Elvis Presley – Always on My Mind

8. Giusy Ferreri – Non ti scordar mai di me

9. Bruno Zambrini – Vita quotidiana

10. Spandau Ballet – How Many Lines

11. Avril Lavigne – Complicated

12. Bruno Zambrini – C’era una volta

13. Raf – Non è mai un errore

14. L’Aura Abela – Sei come me

15. Bruno Zambrini – Welcome to Bora Bora

Disco 2

1. Francesco Baccini – Maschi contro femmine

2. Jamie Cullum – Music Is Trough

3. Bruno Zambrini – Noi

4. Clive Riche – L-O-V-E

5. Gloria Gaynor – I Will Survive

6. Bruno Zambrini – Dichiarazione d’amore

7. Noemi feat. Mannoia – L’amore si odia

8. Eros Ramazzotti – Più bella cosa

9. Bruno Zambrini – Maschi contro femmine

10. Gianluca Grignani – Sei sempre stata mia

11. Le Vibrazioni – Dedicato a te

12. Bruno Zambrini – Inizio e fine

13. Savage Garden – Truly Madly Deeply

14. Michael Bolton – When a Man Loves a Woman

15. Bruno Zambrini – Go