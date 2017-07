Stasera in tv: "Senza tregua" su Rete 4

Di Pietro Ferraro mercoledì 19 luglio 2017

Rete 4 stasera propone Senza tregua (Hard Target), film d'azione del 1993 diretto da John Woo e interpretato da Jean-Claude Van Damme, Lance Henriksen e Arnold Vosloo.





Cast e personaggi

Jean-Claude Van Damme: Chance Boudreaux (voce italiana di Massimo Rossi)

Yancy Butler: Natasha 'Nat' Binder

Lance Henriksen: Emil Fouchon (voce italiana di Massimo Foschi)

Wilford Brimley: Uncle Douvee

Kasi Lemmons: Det. Marie Mitchell

Arnold Vosloo: Pete van Cleef

Robert Apisa: Mr. Lopacki

Chuck Pfarrer: Douglas Binder

Douglas Forsythe Rye: Frick

Mike Leinert: Frack

Lenore Banks: Marie

Willie C. Carpenter: Elijah Roper

Barbara Tasker: Cameriera

Randy Cheramie: Shop Steward

Eliott Keener: Randal Poe





La trama

New Orleans, un senzatetto in fuga viene ucciso da un gruppo di uomini formato da due mercenari, un losco uomo d’affari del luogo e un quarto uomo in cerca di emozioni forti e disposto a sborsare una cifra esorbitante per provare l’ebrezza di una battuta di caccia molto particolare.

L’uomo in questione è uno dei danarosi clienti di Emile Fouchon (Lance Henriksen), un ex mercenario che adesca senzatetto con la scusa di fargli guadagnare qualche dollaro, e invece li trasforma in prede per vere e proprie battute di caccia per annoiati e facoltosi uomini d’affari, la scelta delle prede cade sempre su uomini la cui scomparsa non possa destare sospetti.

Purtoppo per Fouchon, l’ultimo uomo ucciso ha un’amorevole figlia che lo sta cercando e che arriva in città con l’intenzione di ritrovare il padre, così sola e indifesa ci metterà molto poco a finire nei guai con alcuni teppisti della zona che verranno sistemati da un uomo di nome Chance Boudreaux (Jean-Claude Van Damme), che senza un lavoro decide di accettare la proposta della ragazza di farle da guida e guardia del corpo.

I due nonostante minacce e cadaveri disseminati lungo la strada riusciranno a trovare un legame con Fouchon e a scoprire il suo sordido affare, ma l’uomo ha un bel po' di potere e molte persone sul suo libro paga e la polizia locale sembra non voler perdere tempo con la scomparsa di un senzatetto, così inevitabilmente la coppia diventerà l’oggetto di una nuova battuta di caccia, ma stavolta una delle prede si rivelerà troppo coriacea.





Il nostro commento

Debutto hollywoodiano di John Woo e prima produzione americana ad alto budget affidata ad un regista cinese, un bel carico di responsabilità e un’ingerenza dei produttori che si rifletteranno inevitabilmente su un film in cui l’estro visivo di Woo viene inesorabilmente sacrificato nel taglio finale e con un Jean- Claude Van Damme efficace sul lato atletico, ma oltremodo carente sul frangente puramente espressivo.

Senza tregua nonostante resti un film privo di una vera personalità, resta un discreto action-thriller grazie ad una suggestiva location, la Louisiana sfoggia un surplus di fascino che non delude mai; ottimi comprimari, Lance Henricksen e Arnold Vosloo caratterizzano due villain d’alto profilo, e un regista che nonostante le difficoltà dona alle scene d’azione la sua tipica impronta visiva che ne ha fatto regista di culto.





Curiosità



Il film ha avuto una produzione decisamente travagliata, la Universal Pictures non contenta di aver pesantemente rimaneggiato il film prima della distribuzione in sala, non convinta della capacità di Woo di gestire la situazione durante le riprese invia il regista Sam Raimi a supervisionare la produzione.



Il taglio originale di John Woo del film era di quasi due ore e si concentrava più sul personaggio di Lance Henriksen. Van Damme e il suo montatore si sono chiusi in sala di montaggio per due giorni e hanno rieditato il film per i produttori. Van Damme ha dichiarato che gli spettatori stavano pagando per vedere un film di Van Damme, non un film di Lance Henriksen.



Dopo il successo al box office nazionale e internazionale del film la Universal Pictures, Jean-Claude Van Damme e il regista John Woo hanno progettato di bissare con un altro action-thriller dal titolo "Shadow of Death". Tuttavia a causa del difficile rapporto tra Van Damme e Woo, il progetto non si realizzò mai.



Il film inizialmente doveva concludersi con un inseguimento in barca, ma è stato cambiato con un inseguimento a cavallo su insistenza di Jean-Claude Van Damme. La scena della barca è stata riutilizzata per Face / Off (1997).



Nel taglio originale di John Woo c'era una scena d'amore tra Chance e Nat olltre ad una sparatoria estesa nella fabbrica verso la fine del film.



La Universal temeva che il poco inglese parlato da Woo sarebbe stato un problema sul set, quindi ha ingaggiato Sam Raimi per supervisionare le intere riprese e sostituire Woo se necessario.



La scena del taglio dell'orecchio è stata inserita dal regista John Woo come omaggio amichevole a Le iene di Quentin Tarantino, film che a sua volta includeva un marchio di fabbrica del regista cinese, il celebre "Stallo messicano".



Kurt Russell è stato considerato come protagonista, ma l'attore non era disponibile così il ruolo principale è andato a Jean-Claude Van Damme visto che la Universal Pictures aveva deciso di tornare a lavorare con Van Damme dopo il successo di Lioneheart.



La pistola di Lance Henriksen è un Thompson Center Contender. Si tratta di una pistola a colpo singolo con canne intercambiabili di diversi calibri.



Il personaggio di Van Cleef è un omaggio all'attore Lee Van Cleef protagonista del classico western Il buono, il brutto, il cattivo.



La troupe ha dovuto costruire un scudo antiproiettile per proteggere la macchina da presa che è stato soprannominato " The Woo-Woo Choo-Choo".



John Woo ha rifiutato la sceneggiatura di "Face / Off" per dirigere questo film perchè in quel momento non gli interessava il lato fantascientifico dello script.



Il film costato 18 milioni di dollari ne ha incassati worldwide circa 77.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore e pianista neozelandese Graeme Revell (Il corvo, Il negoziatore, Daredevil, Sin City).

Graeme Revell per le musiche è stato supportato dal gruppo di percussionisti giapponese Kodo.



1. Hunting Season Opens (04:50)

2. Natasha (01:32)

3. Chance and Carmen (01:48)

4. Streetfighting Van Damme (01:51)

5. Friends (01:27)

6. The Lark Descending (02:29)

7. Won't Let me go? (04:28) - Performed by Buckwheat Zydeco

8. The Dove and the Garotte (02:29)

9. Motorcycle Chase (02:46)

10. New Orleans Mission (01:31)

11. On the Docks (01:25)

12. Mardi Gras Graveyard (02:26)

13. Miles to Go (02:50)

14. Fouchon's Death (04:27)

15. Epilogue (01:55)

