Stasera in tv su Italia 1: Jack Frost

Di Pietro Ferraro mercoledì 13 dicembre 2017

Italia 1 stasera propone "Jack Frost", commedia fantastica del 1998 diretta da Troy Miller e interpretata da Michael Keaton e Kelly Preston.





Cast e personaggi

Michael Keaton: Jack Frost

Kelly Preston: Gabby Frost

Joseph Cross: Charlie Frost

Mark Addy: Mac MacArthur

Henry Rollins: Sid Gronic

Andrew Lawrence: Tuck Gronic

Mika Boorem: Natalie

Eli Marienthal: Spencer

Will Rothhaar: Dennis

Benjamin Brock: Alexander

Taylor Handley: Rory Buck

Joe Rokicki: Mitch

Cameron Ferre: Pudge

Doppiatori italiani

Luca Biagini: Jack Frost

Roberta Pellini: Gabby Frost

Alessio Ward: Charlie Frost





La trama

Jack Frost (Michale Keaton) è un cantante che è fuori casa per la maggior parte del tempo e si trova così costretto a trascurare l'amato figlio Charlie (Joseph Cross) con cui ha comunque un bellissimo rapporto.

Quando Jack muore in un incidente d'auto, Charlie si ritrova senza l'amato padre almeno fino a quando Jack ritorna sotto forma di pupazzo di neve!

Ora i due possono fare tutte le cose che hanno perso quando Jack era umano, ma che penserà la gente quando vedrà Charlie parlare con un pupazzo di neve e soprattutto che cosa accadrà quando il clima diventerà più caldo e l'nverno lascerà il posto alla primavera?





Il nostro commento

Commedia per famiglie di stampo fantastico che purtroppo non riesce a funzionare come potrebbe e soprattutto dovrebbe vista l'ambientazione natalizia e un volenteroso Michael Keaton.

La regia dell'allora esordiente Troy Miller, proveniente dal piccolo schermo, si rivela priva di personalità e incapace di sottolineare con la giusta forza la performance di Keaton e i suggestivi effetti speciali di Jim Henson.

Jack Frost si dipana senza troppa convinzione anche se l'ambientazione natalizia e la colonna sonora riescono a regalare al fim qualche punto in più.





Curiosità



George Clooney è stato originariamente collegato al progetto, ma quando ha lasciato per girare Batman & Robin, l'ex Batman Michael Keaton è stato lanciato nel ruolo principale. Questo ha causato guai a non finire per Jim Henson e il suo team che avevano progettato il loro pupazzo animatronico ispirandosi specificatamente ai tratti del volto di Clooney e al suo stile di recitazione.



Un anno prima di questo film è uscito un horror con un pupazzo di neve assassino mutante con un titolo identico: "Jack Frost" di Michael Cooney (1997).



Sam Raimi nelle prime fasi disviluppo era designato alla regia e aveva anche scritto una bozza della sceneggiatura con il fratello Ivan Raimi.



Nel film appaiono in un cameo tre dei quattro figli di Frank Zappa: Dweezil Zappa, Ahmet Zappa e Moon Unit Zappa.



Il film costato 85 milioni di dollari ne ha totalizzati al box office statunitense poco più di 34.







La colonna sonora



Le musiche originali del film dell'ex chitarrista degli "Yes" Trevor Rabin (G-Force, Torque, Snakes on a Plane).



Michael Keaton ha collaborato alla scrittura di due canzoni della colonna sonora.



La colonna sonora include brani di Lisa Loeb, Spice Girls, Bob Carlisle e Hanson.



1. Gimme Some Lovin' - Hanson

2. Frosty The Snowman [feat. Michael Keaton] - The Jack Frost Band

3. How - Lisa Loeb

4. Father's Love - Bob Carlisle

5. Hey Now Now - Swirl 360

6. Sleigh Ride - Spice Girls

7. Good Lovin' - Hanson

8. Five Candles (You Were There) - Jars Of Clay

9. Can't Let Go - Lucinda Williams

10. Leaving Again - Steve Poltz

11. Have A Little A Faith [feat. Michael Keaton] - The Jack Frost Band

12. Merry Christmas Baby - Hanson

13. Wait For You - Fighting Gravity

14. Frostbite - Trevor Rabin

QUI trovi la colonna sonora originale di Trevor Rabin, mentre per ascoltare altri brani della compilation clicca QUI.