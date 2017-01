Stasera in tv: "The Guardian" su Rete 4

Di Pietro Ferraro martedì 31 gennaio 2017

Rete 4 stasera propone "The Guardian - Salvataggio in mare", dramma d'azione del 2006 diretto da Andrew Davis e interpretato da Kevin Costner e Ashton Kutcher.

Cast e personaggi



Kevin Costner: Ben Randall

Ashton Kutcher: Jake Fischer

Neal McDonough: Jack Skinner

Melissa Sagemiller: Emily Thomas

Clancy Brown: Cap. William Hadley

Brian Geraghty: Billy Hodge

Sela Ward: Helen Randall

Doppiatori italiani

Michele Gammino: Ben Randall

David Chevalier: Jake Fischer

Nino Prester: Jack Skinner

Eleonora De Angelis: Emily Thomas

La trama

In precedenza poco considerati dalla maggior parte degli americani, i Rescue Swimmers, eroi audaci salvatori di migliaia di vite in seguito all’ Uragano Katrina e alle sue inondazioni mortali, sono entrati dalla porta principale, nel cuore di tutti.

All’inizio del film, il leggendario addetto al salvataggio in mare Ben Randall (Kevin Costnet) è l’unico superstite di un incidente mortale avvenuto durante una massiccia tempesta. In seguito all'incidente, viene spedito contro la sua volontà ad insegnare alla “A School”, la scuola élite che addestra, e trasforma giovani reclute arroganti nei migliori e più coraggiosi tra i Rescue Swimmers.

Ben si cimenta nell’insegnamento, ma a modo suo, mettendo a soqquadro il programma intero con il suo metodo non convenzionale di addestramento, un pò fuori dai canoni. Ma Ben capisce perfettamente cosa rischia, sa che prima o poi i sui studenti dovranno essere in grado di prendere decisioni difficili tra chi muore e chi vive.

Quando si viene a scontrare con il presuntuoso ed arrogante Jake Fischer (Ashton Kutcher), Ben intravede in lui un allievo che ha tutte le caratteristiche per poter essere il migliore, se soltanto riuscisse a combinare il suo talento con il cuore e la dedizione necessaria ad evitare gli errori che lui in prima persona ha compiuto.

Nel capeggiare la sua prima missione pericolosa, tra le acque turbolente del Mare di Bering in Alaska, Jake dovrà mettere in atto tutto ciò che ha imparato e scoprire quello che vuole dire veramente rischiare tutto.

Il nostro commento

"The Guardian" è un solido dramma d'azione, che dimostra ancora una volta il carisma e il talento di Kevin Costner, che anche in questo film si ritaglia un ruolo perfetto e sentito, contornato da ottimi comprimari e al servizio di una storia edificante di eroi per scelta.

Il regista Andrew Davis, suo "Il fuggitivo" con Harrison Ford, omaggia il classico "Ufficiale e Gentiluomo" e vi aggiunge molta azione e un omaggio ai coraggiosi uomini della Guardia Costiera degli Stati Uniti, squadre scelte di sommozzatori addestrati ad operare in situazioni rischiosissime ed estreme.

Ottima fotografia, bella musica, Costner in parte, amicizia virile, un po' di romance, azione ed eroismo, insomma tutti gli ingredienti per un gran bel film.

Curiosità

Il film è stato realizzato con la piena cooperazione della "Coast

Guard", utilizzando storie di vita vissuta e guardacoste reali tra gli eroici nuotatori e tra i consulenti della produzione e del cast.

Guard", utilizzando storie di vita vissuta e guardacoste reali tra gli eroici nuotatori e tra i consulenti della produzione e del cast.

La produzione ha combattuto anch’essa continuamente con il tempo e con gli elementi atmosferici, ed è stata utilizzata una enorme vasca artificiale, realmente innovativa in cui venivano simulate le mastodontiche onde che si possono trovare nell’oceano e si può ben affermare che The Guardian offre alcune tra le scene più realistiche di pericolo in acqua mai viste in un film.



La storia del salvataggio in elicottero andato male, mostrata in apertura di di film, è stata liberamente basata su un vero e proprio evento che si è verificato il 7 agosto 1981. L'equipaggio della Guardia costiera CG1471 della base aerea Kodiak stava rispondendo ad una chiamata di soccorso di un peschereccio vicino a Prince William Sound. Mentre l'equipaggio ha tentato di recuperare i sopravvissuti della barca, un'onda ha colpito la coda del CG1471 causando uno schianto in mare. Un dipinto raffigurante il soccorso dal titolo "Perché gli altri possano vivere" è appeso presso la base aerea Kodiak.



Capo Flythe, interpretato da Joseph 'Butch' Flythe, che può essere visto in varie scene per tutto il film, è stato uno dei primi cinque nuotatori del soccorso operativo della Guardia Costiera.



Il film utilizza spezzoni di incidenti reali forniti alla Walt Disney dalla "UK Maritime and Coastguard Agency" utilizzati durante le sessioni di allenamento della scuola di addestramento.



Uno degli studenti è Mark Gangloff, un nuotatore olimpico che ha vinto l'Oro ad Atene.



ATTENZIONE SPOILER: Una scena di primo piano nel trailer del film, in cui Fisch dice a Randall, "Questo non è sicuramente nel manuale!" non è nella versione del film uscita nelle sale, perché in realtà proviene da un finale alternativo. Nel finale alternativo Fisch riesce a salvare Randall. Lo sceneggiatore, il regista, il produttore e altre persone coinvolte nel film hanno preferito il finale dove Randall muore perché aveva un impatto più emotivo FINE SPOILER .

Una scena di primo piano nel trailer del film, in cui Fisch dice a Randall, "Questo non è sicuramente nel manuale!" non è nella versione del film uscita nelle sale, perché in realtà proviene da un finale alternativo. Nel finale alternativo Fisch riesce a salvare Randall. Lo sceneggiatore, il regista, il produttore e altre persone coinvolte nel film hanno preferito il finale dove Randall muore perché aveva un impatto più emotivo .

Il film costato 80 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 94.







La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore sudafricano Trevor Rabin (ex chitarrista degli Yes).

(ex chitarrista degli Yes).

Tra le altre composizioni di Rabin ricordiamo musiche per Con Air, Fuori in 60 secondi, Il sapore della vittoria, Bad Boys 2, Il mistero delle pagine perdute, Coach Carter, Agente Smart - Casino totale e L'apprendista stregone.







1. Never Let Go - Bryan Adams

2. Something To Talk About - Shedaisy

3. Saturday Night - Ozomatli

4. Love & Happiness - Bonnie Bramlett

5. The Mockingbird - Lisa Lavie

6. Hold Tight - Tad Robinson

7. Tri-Me - Abby Ahmad

8. Hold On, I'm Coming - Bonnie Bramlett

9. Shake Up The World [feat. Gravy] - Stevie "Funkworm" Butler

10. Friday Night - Cheryl Wilson

11. Run Me In The Dirt (Throwdown) - Butch Flythe & Joseph "Butch" Flythe

12. The Guardian Suite (Score) - Trevor Rabin