The Circle: nuove clip in italiano e foto del thriller con Tom Hanks e Emma Watson

Di Federico Boni venerdì 28 aprile 2017

The Circle: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico con Tom Hanks e Emma Watson nei cinema italiani dal 27 aprile 2017.

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Adler ha reso disponibili tre clip in italiano e nuove foto ufficiali di The Circle, il thriller che ha debuttato nei cinema italiani il 27 aprile, basato sul romanzo di Dave Eggers e interpretato da Emma Watson e Tom Hanks.

Il film è ambientato in un futuro non distante, in cui la privacy è punita dalla legge e le persone devono costantemente chiedersi quale prezzo siano pronte a pagare per ottenere la conoscenza.

L’adattamento cinematografico de “Il Cerchio”, il romanzo di grande successo scritto da Dave Eggers, non ha fatto il normale percorso che compiono tutti gli adattamenti a Hollywood, come racconta il co-sceneggiatore e regista James Ponsoldt che ha scritto la sceneggiatura di sua spontanea volontà.

Sono un grande fan dei libri di Dave Eggers, sin dal suo primo romanzo, ‘L’Opera Struggente di un Formidabile Genio’. Quindi, non vedevo l’ora di leggere anche ‘Il Cerchio’. L’ho trovato inquietante, divertente e incredibilmente preveggente nella sua analisi di come gli ideali utopici possano rapidamente trasformarsi in uno stato sociale strettamente vigilato. Ad essere onesto, la cosa che mi turbava di più era il fatto che mi identificavo molto con la protagonista del romanzo. Mentre stavo ultimando le riprese del mio film precedente, The End of the Tour-Un Viaggio con David Foster Wallace, iniziai a parlare con Dave della possibilità di fare un adattamento cinematografico de ‘Il Cerchio’. Dave ci ha dato il suo sostegno durante tutta la realizzazione del film. E’ stato divertente starmene in una sorta di bolla, per un po’, mentre scrivevo la sceneggiatura. La prima bozza l’ho scritta da solo. E quando ho terminato di scriverla le uniche persone a leggerla sono stati mia moglie e Dave.



Eggers era talmente convinto della validità della sceneggiatura di Ponsoldt da passarla a Tom Hanks, col quale aveva lavorato in occasione di un altro degli adattamenti cinematografici dei suoi libri (‘Ologramma per il Re’). Quando Tom Hanks ha accettato di salire a bordo del progetto, come racconta lo stesso Ponsoldt, “A quel punto il film è decollato”. Hanks ha poi portato la sceneggiatura all’attenzione di Gary Goetzman, il suo socio produttore presso la Playtone.

TruYou: un solo account, una sola identità, una sola password, un solo sistema di pagamento per ogni singola persona. Eri costretto a usare il tuo vero nome, che era collegato alla tua carta di credito, alla tua banca; quindi pagare qualsiasi cosa era semplicissimo. Un solo pulsante, per tutto il resto della tua vita online. Per utilizzare gli strumenti di The Circle, che erano i migliori in assoluto, i più diffusi, onnipresenti e gratuiti, bisognava farlo con la tua vera identità, attraverso il tuo TruYou. L’era delle identità false, dei furti d’identità, delle innumerevoli username, delle password e dei sistemi di pagamento complicati era finita. Ogni volta che volevi vedere qualcosa, usare qualcosa, commentare qualcosa o comprare qualcosa, dovevi solo spingere un pulsante. C’era un solo account, tutto era collegato e rintracciabile, e semplice, tutto avveniva tramite smartphone o laptop, tablet o retina. Bastava avere un singolo account per viaggiare in ogni angolo del web, ogni portale, qualsiasi sito, ovunque si volesse andare’. Tratto da ‘Il Cerchio’, di Dave Eggers





The Circle: trailer finale italiano del thriller con Tom Hanks e Emma Watson

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Adler Entertainment ha reso disponibile il trailer finale italiano The Circle , il thriller basato sul bestseller "Il Cerchio" di Dave Eggers in arrivo nei cinema italiani il prossimo 27 aprile.

Mae Holland (Emma Watson) è appena stata assunta da “The Circle”, un’azienda leader nella gestione di dati personali. Quando tutto sembra perfetto, Mae comincia a capire che il potere derivante dalle informazioni private nasconde risvolti particolarmente inquietanti.

Il cast de film include anche Tom Hanks nei panni di Eamon Bailey (Tom Hanks) fondatore e guru della società, John Boyega, Patton Oswalt, Bill Paxton, Karen Gillan ed Ellar Coltrane.

Questo non è un romanzo sul potere di Google sulle nostre vite, ma su quello che rimane delle nostre vite nell'era di Google.





The Circle: poster italiano e nuove foto del film con Tom Hanks e Emma Watson

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Good Films ha reso disponibili una locandina ufficiale italiana e nuove immagini di The Circle, il thriller psicologico basato sul bestseller internazionale "Il Cerchio" di Dave Eggers.

Mae (Emma Watson) neo-assunta di The Circle, la più grande azienda di tecnologia e social media del mondo, viene incoraggiata dal fondatore e guru della società Eamon Bailey (Tom Hanks) a rinunciare alla propria privacy e a vivere la sua vita in un regime di trasparenza assoluta, uno stile di vita che avrà risvolti oscuri e inquietanti.

Il cast del film, nei cinema dal 27 aprile, è completato da John Boyega, Patton Oswalt, Bill Paxton, Karen Gillan ed Ellar Coltrane.





The Circle: nuovo trailer italiano del film con Tom Hanks e Emma Watson

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Adler ha reso disponibile un nuovo trailer italiano di The Circle, il thriller psicologico tratto dal best seller internazionale "Il cerchio" di Dave Eggers in arrivo nei cinema italiani il prossimo 27 aprile.

Appena fa il suo ingresso nella più grande azienda di tecnologia e social media del mondo, The Circle, Mae (Emma Watson) è incoraggiata dal Fondatore della società Eamon Bailey (Tom Hanks) a rinunciare alla propria privacy e a vivere la sua vita in un regime di trasparenza assoluta. Ma nessuno è veramente al sicuro quando tutti hanno la possibilità di guardare.

Il cast del film è completato da John Boyega, Patton Oswalt, Bill Paxton, Karen Gillan ed Ellar Coltrane.





The Circle: trailer italiano del film con Tom Hanks e Emma Watson

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Adler Entertainment ha reso disponibile un primo trailer italiano di The Circle, un film di James Ponsoldt, tratto dal bestseller internazionale "Il cerchio" di Dave Eggers (edito in Italia da Mondadori).

Appena fa il suo ingresso nella più grande azienda di tecnologia e social media del mondo, The Circle, Mae (Emma Watson) è incoraggiata dal Fondatore della società Eamon Bailey (Tom Hanks) a rinunciare alla propria privacy e a vivere la sua vita in un regime di trasparenza assoluta. Ma nessuno è veramente al sicuro quando tutti hanno la possibilità di guardare.

Nel romanzo originale di Dave Eggers, Il Cerchio rappresenta un monopolio di Internet che collega le email personali degli utenti, i loro account social media, i conti bancari e di acquisto con il loro sistema operativo universale in una società dove la trasparenza è sempre più una parola d'ordine a discapito della privacy. Il romanzo si trasforma in un thriller contemporaneo circa i pericoli della vita nell'era digitale in cui vengono i dati personali vengono raccolti, setacciati, monetizzati e utilizzati per la sorveglianza rendendo la privacy obsoleta.

Il cast di supporto comprende anche John Boyega, Patton Oswalt, Bill Paxton, Karen Gillan ed Ellar Coltrane. The Circle debutta nei cinema italiani il 27 aprile 2017.





The Circle - Il Cerchio: trailer e poster del film con Tom Hanks e Emma Watson

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Disponibile un primo trailer di The Circle, il dramma basato sul best-seller internazionale "Il Cerchio" di Dave Eggers. Il film è interpretato Emma Watson nei panni di una giovane donna che entra a far parte di una società di social media gestita da una figura carismatica (Tom Hanks), che incoraggia i suoi dipendenti a vivere la loro vita con la massima trasparenza.

Mentre sale attraverso i ranghi della più grande azienda di tecnologia e social media del mondo, The Circle, Mae (Emma Watson) è incoraggiata dal fondatore dell'azienda Eamon Bailey (Tom Hanks) a vivere la sua vita con la massima trasparenza. Ma nessuno è veramente al sicuro quando tutti stanno guardando.

Il cast di supporto comprende anche John Boyega, Patton Oswalt, Bill Paxton, Karen Gillan ed Ellar Coltrane. Alla regia James Ponsoldt che ha esordito nel 2012 con il dramma indie Smashed, interpretato da Aaron Paul e Mary Elizabeth Winstead, seguito da The Spectacular Now interpretato da Miles Teller e Shailene Woodley. Di recente Ponsoldt ha diretto The End of the Tour - Un viaggio con David Foster Wallace interpretato da Jason Segel e Jesse Eisenberg.

The Circle è prodotto da Gary Goetzman, Tom Hanks, Anthony Bregman e James Ponsoldt. Tom Hanks e Gary Goetzman, che gestiscono insieme la società di produzione Playtone Pictures, hanno prodotto anche Ologramma per il Re e il sequel Il mio grosso grasso matrimonio greco 2 e sono produttori della miniserie tv Lewis e Clark insieme con l'imminente biopic Felt che racconta la vita di Mark Felt, la "Gola profonda" che ha fatto scoppiare lo scandalo Watergate.

The Circle debutta nei cinema americani dal 28 aprile 2017 e in quelli italiani il 27 aprile 2017.

Il Cerchio di Dave Eggers diventa film: Tom Hanks produttore e protagonista

Articolo pubblicato il 16 dicembre 2014

6 anni dopo aver collaborato con Spike Jonze alla stesura della sceneggiatura del film Nel paese delle creature selvagge, Dave Eggers diventerà cinema grazie al suo ultimo romanzo, Il Cerchio, edito in Italia da Mondadori. La Playtone di Tom Hanks e Gary Goetzman produrrà infatti la pellicola, con il due volte Premio Oscar possibile protagonista. Anche se da questo punto di vista non esistono conferme dirette.

Ad occuparsi dell'adattamento James Ponsoldt (The Spectacular Now), per uno sci-fi che potrebbe sbarcare in sala addirittura prima della fine del 2015, in modo da poter correre per gli Oscar del 2016. La trama?

"Mio Dio, questo è un paradiso" pensa Mae Holland un assolato lunedì di giugno quando fa il suo ingresso al Cerchio. Mai avrebbe pensato di lavorare in un posto simile: la più influente azienda al mondo nella gestione di informazioni web, un asteroide lanciato nel futuro e pronto a imbarcare migliaia di giovani menti. Mae adora tutto del Cerchio: gli open space avveniristici, le palestre e le piscine distribuite ai piani, la zona riposo con i materassi per chi si trovasse a passare la notte al lavoro, i tavoli da ping pong per scaricare la tensione, le feste organizzate, perfino l'acquario con rarissimi pesci tropicali. Pur di far parte della comunità di eletti del Cerchio, Mae non esita ad acconsentire alla richiesta di rinunciare alla propria privacy per un regime di trasparenza assoluta. "Se non sei trasparente, cos'hai da nascondere?" è uno dei motti aziendali. Cioè, condividere sul web qualsiasi esperienza personale, trasmettere in streaming la propria vita. Nessun problema per Mae, tanto la vita fuori dal Cerchio non è che un miraggio sfocato e privo di fascino. Perlomeno fino a quando un ex collega non la fa riflettere: il progetto di usare i social network per creare un mondo più sano e più sicuro è davvero privo di conseguenze o rende gli esseri umani più esposti e fragili, alla fine più manipolabili? Se crolla la barriera tra pubblico e privato, non crolla forse anche la barriera che ci protegge dai totalitarismi?

