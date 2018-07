Stasera in tv: "Tutta colpa di Freud" su Canale 5

Di Pietro Ferraro martedì 31 luglio 2018

Canale 5 stasera propone "Tutta colpa di Freud", commedia del 2014 diretta Paolo Genovese (Immaturi) e interpretata da Marco Giallini, Anna Foglietta, Vittoria Puccini e Alessandro Gassman.





Cast e personaggi

Marco Giallini: Francesco

Anna Foglietta: Sara

Vittoria Puccini: Marta

Vinicio Marchioni: Fabio

Laura Adriani: Emma

Daniele Liotti: Luca

Alessandro Gassman: Alessandro

Giulia Bevilacqua: Barbara

Edoardo Leo: Roberto

Dario Bandiera: Ivano

Maurizio Mattioli: Portiere dello studio di Francesco

Francesco Apolloni: Barista

Alessia Barela: Laura

Antonio Manzini: Marco Patassini

Claudia Gerini: Claudia

Paolo Calabresi: Enrico

Gianmarco Tognazzi: Andrea

Michela Andreozzi: Prof.ssa Macro

Lucia Ocone: Adele

Fiammetta Cicogna: Vigile del fuoco

Ettore Belmondo: Carabiniere

Julia Morrison: Jodie





La trama

Francesco Taramelli (Marco Giallini) è un analista alle prese con tre casi disperati: una libraia (Vittoria Puccini) che si innamora di un ladro di libri; una gay (Anna Foglietta) che decide di diventare etero; e una diciottenne (Laura Adriani) che perde la testa per un cinquantenne. Ma il vero caso disperato sarà quello del povero analista, se calcolate che le tre pazienti sono le sue tre adorate figlie.

Tutta colpa di Freud - recensione del film di Paolo Genovese Il regista di "Immaturi" torna a parlare di legami con leggerezza, ironia e un cast affiatato - Leggi su Cineblog la recensione di "Tutta colpa di Freud".





Curiosità



Del film è disponibile anche il libro omonimo edito da Mondadori e scritto dal regista Paolo Genovese.



Il soggetto del film è di Paolo Genovese, Paola Mammimi e Leonardo Pieraccioni.



Alcune scene del film sono ambientate sul Ponte della Pistolesa, un ponte stradale che collega Veglio a Mosso, due comuni della provincia di Biella. Noto anche come "Colossus", il ponte è sede dagli anni novanta del primo centro di bungee jumping permanente costituito in italia.



Il film è uscito nella versione per le sale da 120 minuti, mentre quella televisiva estesa è di 150 minuti.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Maurizio Filardo (Questa notte è ancora nostra).

(Questa notte è ancora nostra).

La colonna sonora include i brani "Don't Leave (Ne Quitte Pas)" di Regina Spektor e "Tutta colpa di Freud (Il giardino di Psiche)" di Daniele Silvestri che ha vinto un Ciak d'Oro per la migliore canzone originale.



TRACK LISTINGS:

1. Don't Leave (Ne Quitte Pas) - Regina Spektor

2. Sorelle

3. Freud

4. Let Her Go

5. Surprise

6. Don't Lose Your Heart

7. Dove ho sbagliato

8. How

9. All Around

10. Coming Back As Man

11. Over the Rainbow

12. Like a Virgin

13. Le grand amour

14. Non ho niente

15. What a Wonderful World

16. Shiver

17. What Are We Waiting For

18. Tutta colpa di Freud (Il giardino di Psiche) - Daniele Silvestri