Stasera in tv: "Scarface" su Rete 4

Rete 4 stasera propone "Scarface", film drammatico del 1983 scritto da Oliver Stone, diretto da Brian De Palma e interpretato da Al Pacino, Michelle Pfeiffer, Robert Loggia e F. Murray Abraham.

Cast e personaggi

Al Pacino: Tony Montana

Steven Bauer: Manolo Ribera

Michelle Pfeiffer: Elvira Hancock

Robert Loggia: Frank Lopez

Mary Elizabeth Mastrantonio: Gina Montana

Paul Shenar: Alejandro Sosa

Harris Yulin: Mel Bernstein

Arnaldo Santana: Ernie

Michael P. Moran: Nick il porco

Angel Salazar: Chi Chi

Mark Margolis: Alberto

F. Murray Abraham: Omar Suarez

Miriam Colon: Georgina Montana

Michael Alldredge: Sheffield

Ted Beniades: Seidelbaum

Sue Bowser: Miriam

Paul Espel: Luis

Pepe Serna: Angel Fernandez

Richard Belzer: Comico Al Babylon

Ben Frommer: Proprietario del Babylon

Dennis Holahan: Direttore della banca

Carlos Cestero: Matos Gutierrez

Victor Millan: Aryel Bleyer

Gregg Henry: Charles Goodson

Dante D'Andrè: Generale Strasser

Santos Morales: Waldo

Roberto Contreras: Rebenga

Geno Silva: The Skull

Al Israel: Hector The Toad

Charles Durning: voce

Dennis Franz: voce

Gary Carlos Cervantes: Sicario #1

Gregory Cruz: Sicario #2

Richard Delmonte: Fernando

Albert Carrier: Pedro Quinn

Doppiatori italiani

Ferruccio Amendola: Tony Montana

Elio Zamuto: Manolo Ribera

Emanuela Rossi: Elvira Hancock

Paila Pavese: Gina Montana

Gianni Marzocchi: Frank Lopez

Sergio Di Stefano: Alejandro Sosa

Carlo Alighiero: Mel Berstein

Sergio Matteucci: Ernie

Renato Mori: Nick il porco

Piero Tiberi: Chi Chi

Angelo Nicotra: Omar Suarez

Anna Miserocchi: Mamma Montana

Sergio Tedesco: Sheffield

Luciano De Ambrosis: Seidelbaum

Anna Rita Pasanisi: Miriam

Claudio Fattoretto: Luis

Massimo Giuliani: Comico Al Babylon

Marco Mete: Proprietario del Babylon, Poliziotto

Giorgio Lopez: Direttore della banca

Giorgio Piazza: Aryel Bleyer, Avventore





La trama

A Cuba durante gli anni’ 80 alcuni detenuti vengono scarcerati e spediti, con la scusa di riabbracciare i loro cari, in quel di Miami. Assiepati in centri di accoglienza molti di loro riusciranno ad uscirne con un visto, e se alcuni cercheranno di perseguire il sogno americano onestamente, altri come Tony Montana (Al Pacino) sceglieranno il crimine come scorciatoia per soldi e successo.

Montana sa esattamente quello che non vuole, non finirà a fare lo sguattero per qualche dollaro l’ora o il tirapiedi di qualche boss, così una volta inseritosi nell’organizzazione di Frank Lopez (Robert Loggia) boss dedito al traffico di cocaina, inizierà la sua scalata al potere.

L’irruenza e la franchezza dell’uomo prima conquisteranno Lopez che lo sceglierà per affiancare il suo braccio destro Omar Suarez (F. Murray Abraham), poi capita sino in fondo l’ambizione sfrenata del suo nuovo pupillo Lopez tenterà di eliminarlo e non riuscendovi decreterà la sua condanna a morte.

Montana come aveva promesso farà una veloce carriera, tutto ciò che era di Lopez ora è suo, come la sua donna Elvira (Michelle Pfeiffer) e il suo fornitore colombiano, il boss Alejandro Sosa (Paul Shenan), che inizierà con il neo-trafficante un proficua collaborazione, sino a quando l’impero di Montana comincerà a vacillare sotto i colpi di un’incontrollabile dipendenza dalla cocaina che figlierà, oltre a manie paranoidi, anche l’errore di voler contrastare Sosa che intuito di avere un socio ormai fuori controllo deciderà di eliminarlo.





Il nostro commento

Brian De Palma con il suo Scarface realizza uno dei più efficaci ed intensi gangster-movie di sempre, che insieme a Il Padrino di Coppola e Quei bravi ragazzi di Scorsese rappresenta la vetta del genere insieme naturalmente a grandi classici come lo Scarface originale di Howard Hawks, Piccolo Cesare di Mervyn LeRoy e Nemico pubblico di William A. Wellman con un memorabile James Cagney.

E’ proprio allo Scarface di Hawks che De Palma si ispira per il suo Tony Montana sostituendo la New York dei ruggenti anni ’30 alle soglie del Proibizionismo, con la Miami degli anni’80, la stessa che rivedremo successivamente anche nella serie tv Miami Vice, capitale americana del narcotraffico e paradiso della cocaina.

De Palma ci mostra un’America deformata, ma al contempo realistica e inquietante che sa di tragedia greca e sogno americano, una repentina ascesa al potere nella terra delle occasioni conquistata con rabbiosa determinazione e l’altrettanto repentina caduta nel baratro della follia e dell’ambizione più sfrenata. L’epica del crimine questa volta ha il volto di un Al Pacino monumentale che incarna alla perfezione il lato oscuro dell’American dream.





Curiosità



Il film è il remake dell'omonimo lungometraggio del 1932 diretto da Howard Hawks. A differenza dell'originale ambientato a Chicago durante gli anni del proibizionismo, in questo film l'azione si svolge nella Miami degli anni ottanta.



L'idea originale era quella di rendere questo film un remake di Scarface - Lo sfregiato (1932) con location a Chicago, ma l'idea si è rivelata non fattibile a causa di vincoli di budget.



Oliver Stone ha scritto questo film mentre combatteva contro una dipendenza da cocaina.



Al Pacino ha dichiarato che Tony Montana è uno dei suoi personaggi preferiti di sempre.



Tanto per far capire quanto siano "affidabili" i famigerati Razzie Awards nel 1984 il regista Brian De Palma è stato nominato come peggior regista proprio per questo film.



A Robert De Niro è stato offerto il ruolo di protagonista, ma rifiutò.



Le armi da fuoco di scena sono state dotate di dispositivi elettronici di sincronizzazione in modo che facessero fuoco solo quando l'otturatore della macchina da presa era aperto. Il risultato è stato che i lampi dei colpi sono molto più visibili e coerenti che nella maggior parte dei film.



La società internazionale istituita da Saddam Hussein per riciclare il denaro dalle sue diverse imprese è stata chiamata "Montana Management" come il personaggio di Scarface.



Nonostante il titolo, Tony Montana viene chiamato "Scarface" solo una volta per tutto il film e solo in spagnolo ("Caracicatriz").





A Brian De Palma è piaciuto così tanto il copione che ha abbandonato la regia di Flashdance per dirigere questo film.



Per aiutare a rimanere nel personaggio Al Pacino ha chiesto al direttore della fotografia John A. Alonzo di parlargli solo in spagnolo.



L'arma di Tony nel finale è un fucile d'assalto M16 con un lanciagranate M203 da 40 millimetri fissato alla canna.



Miriam Colon, che interpreta la madre di Tony ha solo quattro anni più di Al Pacino.



La parola "yeyo" è usata da Tony Montana come una parola slang per cocaina. Questa parola non era nella sceneggiatura, ed è stata improvvisata dal Pacino durante la scena della motosega e a Brian De Palma è piaciuta a tal punto da decidere di continuare ad utilizzarla per tutto il film. Pacino ha imparato la parola mentre studiava l'accento cubano.



La cocaina utilizzata in tutte la riprese del film doveva essere latte liofilizzato, ma non potè essere utilizzato perché non si adattava bene quando le scene sono state girate. Il regista Brian De Palma si è sempre rifiutato di svelare che sostanza è stata infine utilizzata per la cocaina per paura che avrebbe distrutto l'illusione del realismo.



Questo film è dedicato a Ben Hecht e Howard Hawks, lo sceneggiatore e il regista dello Scarface originale.



Nel film la parola "fuck" e suoi derivati vengono utilizzati 226 volte.



John Travolta è stato considerato per il ruolo di Manny Ribera.





C'era una enorme polemica nella città di Miami durante la lavorazione del film e riguardava se si doveva o meno autorizzare la produzione a girare in città. Il Miami Tourist Board ha deciso di non permettere le riprese, in quanto temevano che il film avrebbe scoraggiato il turismo a Miami e perché mostrava gli ultimi immigrati cubani di Miami come gangster e spacciatori di droga. Per questo la maggior parte del film è stato girato a Los Angeles, in California.



Nel film, Tony compra una Porsche per impressionare Elvira. Nella sceneggiatura originale, compra una Jaguar rossa modello XG6.



Il produttore Martin Bregman ha dichiarato che l'unica inquadratura rimossa dalla "scena della motosega" era quella di un braccio smembrato appeso al bastone della tenda della doccia. Il braccio è visibile in una foto di produzione dell'attore Al Israel (Hector).



Lo sceneggiatore Oliver Stone ha scelto il nome Tony Montana in omaggio al suo giocatore di football preferito, Joe Montana.



Sidney Lumet è stata la prima scelta per dirigere questo film, ma si è tirato indietro. E' stata un'idea di Lumet rendere i personaggi cubani.



Il film è al n. 10 nella lista dell'American Film Institute dei 10 più grandi film del genere "Gangster". Il film originale Scarface - Lo sfregiato (1932) si è classificato 6° nel giugno 2008.



Rosanna Arquette, Jennifer Jason Leigh, Melanie Griffith, Kim Basinger, Kathleen Turner e Jodie Foster hanno tutte rifiutato il ruolo di Elvira Hancock. Anche a Brooke Shields è stato offerto il ruolo, ma sua madre Teri Shields l'ha convinta a rifiutare.



Steven Bauer è l'unico vero cubano nel cast principale. Tra gli altri membri del cast principale che ritraggono i cubani ci sono Al Pacino, Mary Elizabeth Mastrantonio e Robert Loggia che in realtù sono tutti italo-americani.



Geena Davis, Carrie Fisher, Kelly McGillis e Sharon Stone hanno tutte sostenuto un provino per il ruolo di Elvira Hancock.



Nancy Allen è stato considerata per il ruolo di Elvira, ma Brian De Palma cambiò idea dopo il fallimento al botteghino di Blow Out (1981).



Questo film ha avuto una grande influenza sulla cultura hip-hop e la musica rap dalla fine degli anni '80. Molti rapper, tra cui Sean Combs, sostengono che questo è il loro film preferito.



Quando Tony Montana muore, il globo dice: "Il mondo è tuo", che è ciò che lampeggiava su un cartellone quando Tony Camonte (Paul Muni) è morto nell'originale Scarface - Lo sfregiato (1932).



Il film costato 25 milioni di dollari ne ha incassati worldwide circa 65.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Giorgio Moroder che ha musicato diversi classici cinematografici come American Gigolo, Flashdance e La storia infinita.

che ha musicato diversi classici cinematografici come American Gigolo, Flashdance e La storia infinita.

Quando Scarface è tornato nelle sale nel 2003, lo studio voleva che Brian De Palma cambiasse la colonna sonora in modo che potessero essere utilizzate canzoni rap ispirate al film. De Palma ha rifiutato.



1. Scarface (Push It To The Limit) - Paul Engemann

2. Rush Rush - Deborah Harry

3. Turn Out The Light - Amy Holland

4. Vamos A Bailar - Maria Conchita

5. Tony's Theme - Giorgio Moroder

6. She's On Fire - Amy Holland

7. Shake It Up - Elizabeth Daily

8. Dance Dance Dance - Beth Andersen

9. I'm Hot Tonight (Album Version) - Elizabeth Daily

10. Gina's and Elvira's Theme - Giorgio Moroder

Per ascoltare la colonna sonora integrale clicca QUI.