Stasera in tv: "I tre moschettieri" su Rai 2

Di Pietro Ferraro domenica 25 dicembre 2016

Rai 2 stasera propone "I tre moschettieri", action-fantasy del 2011 diretto da Paul W. S. Anderson e interpretato da Logan Lerman, Milla Jovovich, Orlando Bloom, Luke Evans e Christoph Waltz.

Cast e personaggi



Logan Lerman: D'Artagnan

Milla Jovovich: Milady de Winter

Orlando Bloom: Duca di Buckingham

Christoph Waltz: Cardinale Richelieu

Matthew Macfadyen: Athos

Ray Stevenson: Porthos

Luke Evans: Aramis

Juno Temple: Regina Anna

Mads Mikkelsen: Rochefort

James Corden: Planchet

Freddie Fox: Re Luigi XIII

Gabriella Wilde: Constance Bonacieux

Til Schweiger: Cagliostro

Doppiatori italiani

Davide Perino: D'Artagnan

Claudia Catani: Milady de Winter

Massimiliano Manfredi: Duca di Buckingham

Luca Biagini: Cardinale Richelieu

Luca Ward: Athos

Massimo Corvo: Porthos

Simone D'Andrea: Aramis

Rossa Caputo: Regina Anna

Massimo Lodolo: Rochefort

Emiliano Coltorti: Planchet

Francesco Bulckaen: Re Luigi XIII

Veronica Puccio: Constance Bonacieux

Fabrizio Pucci: Cagliostro

La trama

Sono conosciuti come Porthos, Athos e Aramis, tre combattenti d’elite che servono il Re di Francia come i suoi migliori moschettieri. Dopo aver scoperto una cospirazione per rovesciare il trono, i moschettieri si imbattono in un giovane aspirante eroe, D’Artagnan, e lo prendono sotto la loro ala protettiva. Insieme, i quattro affrontano una pericolosa missione per far luce sul complotto che minaccia la Corona, ma anche il futuro dell’Europa.

Il nostro commento

Il regista Paul WS Anderson allestisce un iperdinamico fumettone rispettando appieno sia l’umorismo che la sontuosità di una messinscena all’insegna dell’avventuroso, condita da immancabili e spettacolari coreografie di scontri a fil di spada e una gradevole digressione "steampunk", con stralci di tecnologia narrativamente ben sfruttati, nulla a che vedere con l’overdose all’insegna del kitsch di operazioni fallimentari come Wild Wild West.

I tre moschettieri di Anderson punta all’intrattenimento tout court e nel farlo vince su tutta la linea, ponendosi come un divertissement alla "Pirati dei Caraibi" e quindi adatto a tutta la famiglia, concepito per un target di pubblico il più ampio possibile, con una pellicola moderna nel ritmo e nell’impatto visivo e al contempo rispettosa delle origini letterarie e dei crismi che hanno reso celebre il racconto di Dumas, insomma azione e divertimento sono assicurati ed è palese che se si cerca dell’altro, non lo si può certo pretendere da un regista come Anderson.

Curiosità

Le versioni più recenti dei Moschettieri di Dumas risalgono alla versione Disney del ’93 e a quella del ’98 con l’adattamento de "La maschera di ferro" diretto da Randall Wallace.



Il film è stato girato in Bavaria, Germania.



Il cosiddetto "Ring of fire" con i suoi 31 cannoni è stato costruito in soli quattordici come una versione completamente funzionante di legno da una società tedesca chiamata ''pyro.labs berlin". E' in mostra nel parco dello studio cinematografico Babelsberg.



Il sostituto per il Palazzo Reale di Louvre nel film (Versailles venne costruita quasi mezzo secolo più tardi rispetto all'epoca in cui si svolgono gli eventi del film) è un palazzo tedesco, il Fürstbischöfliche Residenz (palazzo del principe vescovo) che si trova a Würzburg, Bassa Franconia, Baviera.



Nella scena iniziale a Venezia il salone Da Vinci in realtà non si trova Venezia, ma a Monaco di Baviera nel Palazzo Reale.



Il film costato 75 milioni di dollari ne ha incassati worldwide circa 132.







La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore australiano Paul Haslinger (Underworld) che per il regista Paul WS Anderson ha musicato anche il Death Race con Jason Statham.

(Underworld) che per il regista Paul WS Anderson ha musicato anche il Death Race con Jason Statham.

Nella colonna sonora è incluso il singolo "When We Were Young" dei Take That.







1. Only Four Men - Paul Haslinger

2. Special Delivery for the King - Paul Haslinger

3. Buckingham’s Departure - Paul Haslinger

4. All for One - Paul Haslinger

5. Do You Know Who I Am - Paul Haslinger

6, As Far Away As Possible - Paul Haslinger

7. The King and Queen - Paul Haslinger

8. Announcing Lady De Winter - Paul Haslinger

9. Concealed Weapons Tango - Paul Haslinger

10. Get Me One of Those - Paul Haslinger

11. The Venice Heist - Paul Haslinger

12. She Died the Way She Lived - Paul Haslinger

13. I Hate Air Travel - Paul Haslinger

14. Rochefort Ante Portas - Paul Haslinger

15. Open Fire - Paul Haslinger

16. A Chance to Escape - Paul Haslinger

17. Round Two - Paul Haslinger

18. If You Insist - Paul Haslinger

19. You Should Have Apologized to My Horse - Paul Haslinger

20. Boys Will Be Boys - Paul Haslinger

21. The World Calls to Be Young - Paul Haslinger

22. To France, of Course - Paul Haslinger

23. When We Were Young - Take That

Per ascoltare altre tracce della colonna sonora cliccate QUI.