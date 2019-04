Stasera in tv: "Alice in Wonderland" su Italia 1

Di Pietro Ferraro mercoledì 10 aprile 2019

Italia 1 stasera propone "Alice in Wonderland", film fantastico del 2010 diretto da Tim Burton e interpretato da Mia Wasikowska, Johnny Depp, Helena Bonham Carter e Anne Hathaway.

Cast e personaggi

Mia Wasikowska: Alice Kingsley

Johnny Depp: Cappellaio Matto

Helena Bonham Carter: Regina Rossa

Anne Hathaway: Regina Bianca

Crispin Glover: Stayne

Mairi Ella Challen: Alice a 6 anni

Marton Csokas: Charles Kingsley

Lindsay Duncan: Helen Kingsley

Tim Pigott-Smith: Lord Ascot

Geraldine James: Lady Ascot

Leo Bill: Hamish

John Hopkins: Lowell

Eleanor Tomlinson: Fiona Chataway

Eleanor Gecks: Faith Chataway

Frances de la Tour: Zia Imogene

Matt Lucas: Pincopanco e Pancopinco

Doppiatori originali

Stephen Fry: Stregatto

Alan Rickman: Brucaliffo

Christopher Lee: Ciciarampa

Michael Sheen: Bianconiglio

Barbara Windsor: Il Ghiro

Timothy Spall: Mastino Sanguinario

Paul Whitehouse: Leprotto Marzolino

Michael Gough: Il Dodo

Jim Carter: Il boia

Doppiatori italiani

Letizia Ciampa: Alice Kingsley

Fabio Boccanera: Cappellaio Matto

Claudia Razzi: Regina Rossa

Federica De Bortoli: Regina Bianca

Stefano Benassi: Stayne

Agnese Marteddu: Alice a 6 anni

Massimo Rossi: Charles Kingsley

Emanuela Rossi: Helen Kingsley

Bruno Alessandro: Lord Ascot

Anna Rita Pasanisi: Lady Ascot

Nanni Baldini: Hamish

Francesco Bulckaen: Lowell

Gemma Donati: Fiona Chataway

Francesca Manicone: Faith Chataway

Graziella Polesinanti: Zia Imogene

Edoardo Stoppacciaro: Pincopanco e Pancopinco

Gianni Giuliano: Stregatto

Sergio Di Stefano: Brucaliffo

Alessandro Rossi: Ciciarampa

Oreste Baldini: Bianconiglio

Cristina Noci: Il Ghiro

Franco Zucca: Mastino Sanguinario

Davide Lepore: Leprotto Marzolino

La trama

Alice Kingsley (Mia Wasikowska) è un ragazza dell’altà società sognatrice e anticonvezionale, che non ama formalità e imposizioni, cosi dopo aver perduto l’amato padre si ritrova costretta ad una pubblica proposta di matrimonio, l’irritante promesso sposo sarà la goccia che farà traboccare il vaso e Alice fuggirà dalla sua vita che non riesce a controllare, rifugiandosi in un mondo fantastico, non privo di pericoli.

Seguendo un coniglio all’interno di una profondissima tana, Alice si ritroverà in un mondo folle e colmo di bizzarri personaggi e magiche creature, che viste le fattezze sembrano partoriti da uno dei suoi sogni, ma ben presto la ragazza capirà che il mondo in cui i trova non solo è reale, ma anche alquanto familiare.

Il nostro commento

Qualche tempo prima di realizzare il film Tim Burton in un’intervista aveva parlato del classico d'animazione Disney definendolo frammentato e senza un vera trama, aggiungendo che non l’aveva catturato emotivamente, allora ci viene il dubbio che il percorso creativo e le motivazioni che hanno portato Burton nel Paese delle meraviglie siano purtroppo le medesime che hanno portato Steven Spielberg sull’Isola che non c’è, semplici suggestioni e reminiscenze.

Burton ha sicuramente nella sua impronta visiva e nel suo immaginario alcune delle suggestioni dei romanzi di Carroll e anche se non potevamo in alcun modo pensare a qualcuno di più adatto per riportare su schermo questo classico della letteratura fantastica, nel film di Burton non si percepisce mai un'empatia per i personaggi, ne tantomeno il bisogno di dargli un’impronta riconoscibile, quell’aria "burtoniana" che si respirava ad esempio ne "La fabbrica di cioccolato", il genuino e quasi infantile entusiasmo di un piccolo lettore cresciuto, in questo film non si percepiscono quasi mai.

Cosi ci ritroviamo di fronte al primo lavoro veramente convenzionale e per nulla riconoscibile del regista, mai come in questo caso il film ha tutto l’aspetto di un compito svolto con l’accuratezza di un gran mestierante, senza l’impronta di follia e bizzarro e il bisogno di raccontare a modo suo un mondo amato, visitato nell’infanzia e metabolizzato nella piena maturità artistica, vedi "Il mistero di Sleepy Hollow" piuttosto che "Edward mani di forbice".

Se il film di Burton visivamente non tradisce lo spessore tecnologico dell’operazione, non strabilia però come avrebbe potuto e dovuto. I dialoghi restano sin troppo fedeli all’originale generando un involontario cortocircuito con la punta di follia posticcia dei personaggi messi in scena dal regista, così dopo l’ennesimo "Ciciarampa", un paio di "Ciciacià" e un "Grafobrancio" di troppo, a cui si aggiunge un Johnny Depp mai così sopra le righe e poco convincente, si arriva ad un finale con la volenterosa Alice/Mia Wasikowska che imita Giovanna d’Arco e mostra tutti i sintomi da sovraesposizione da "green screen".

Curiosità



Il film narra di eventi seguenti alle avventure vissute da Alice e narrate nei romanzi "Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie" e "Attraverso lo specchio e quel che Alice vi trovò" di Lewis Carroll.



Il film è stato candidato a 3 Premi Oscar (costumi, scenografie ed effetti speciali) vincendo due statuette per scenograie e costumi.



Sia il palazzo della Regina Bianca che quello della Regina Rossa sono stati progettati per assomigliare al Castello di Cenerentola di Walt Disney World.



Prima che Tim Burton venisse coinvolto nel progetto ad Anne Hathaway era stato offerto il ruolo di Alice, ma lei rifiutò perché era troppo simile ad altri ruoli che aveva precedentemente interpretato. Tuttavia lei era entusiasta di poter lavorare con Burton così è stata contenta di essere scelta come la Regina Bianca. Ha girato tutte le sue scene in due settimane.



Johnny Depp ha confessato di aver trovato il processo di ripresa su su green screen "estenuante" e che si sentiva "confuso alla fine della giornata".



Questo film segna la settima collaborazione tra Johnny Depp e Tim Burton e la sesta tra Burton e Helena Bonham Carter.



Quando Il Cappellaio subisce uno dei suoi cambiamenti di personalità, non solo la sua voce cambia e diventa profonda, ma anche il make-up intorno ai suoi occhi subisce cambiamenti e anche il colore dei suoi occhi diventa più scuro.



Tim Burton per il personaggio della Regina Bianca di Anne Hathaway si è ispirato ad una cuoca inglese che scrive libri di cucina e presenta una show in tv: "C'è questa bellissima cuoca e conduttrice in Inghilterra di noma Nigella Lawson e io l'ho sempre avuta come immagine per questo personaggio. E' veramente bella e così brava a cucinare e poi c'è un luccichio nei suoi occhi...voglio dire in senso buono. Beh, forse. Io non lo so".



Tim Burton e Johnny Depp hanno lavorato duramente per dare al Cappellaio Matto più profondità e presenza rispetto alle rappresentazioni del passato. Infatti i due si sono scambiati schizzi e temi per il personaggio prima di creare questa nuova versione.



Questo film riunisce diversi attori della saga di Harry Potter, tra cui Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrange), Alan Rickman (Severus Piton), Paul Whitehouse (Sir Cadogan), Timothy Spall (Peter Minus), Frances de la Tour (Madame Maxime) e Imelda Staunton (Dolores Umbridge).



Questo è il primo film di Tim Burton a non avere titoli di testa e il primo film di Tim Burton a superare i 300 milioni d'incasso negli Stati Uniti.



L'attrice Mia Wasikowska ha battuto diverse candidate per il ruolo di Alice, tra cui Amanda Seyfried e Lindsay Lohan.



Alice in Wonderland è il sesto film a superare il miliardo di dollari d'incasso worldwide in tutto il mondo (dopo Avatar, Il cavaliere oscuro, Pirati dei Caraibi - La maledizione del forziere fantasma, Il signore degli anelli - Il ritorno del re e Titanic).



Dwayne Johnson e David Williams sono stati considerati per il ruolo del Cappellaio matto.



Courtney Love ha rivelato che sua figlia Frances Bean Cobain è stata la prima scelta di Tim Burton per il ruolo di Alice, ma lei ha rifiutato.



Le riprese principali del film hanno richiesto 40 giorni.



Tim Burton sul film: "È un progetto davvero divertente. La storia è ovviamente un classico, con immagini, idee e concetti molto iconici. Ma tutte le versioni cinematografiche fatte sinora... insomma... Non ne ho mai vista una che avesse un vero impatto su di me. Viene sempre fuori qualcosa che mostra una serie di strani eventi. Ogni personaggio è strambo, e Alice non fa che vagare da un incontro all'altro, risultando quasi solo come un osservatore. Il mio obiettivo è quello di fare un film interessante e coinvolgente che esprima un po' della psicologia del libro, e porti freschezza alla storia mantenendone la natura classica. E, sapete, realizzarlo in 3-D stereoscopico è perfetto, visto il materiale di base. Quindi sono molto eccitato, non vedo l'ora di realizzare questa versione che, sì, sarà nuova, ma avrà anche tutti gli elementi che la gente si aspetta di trovare".



Il film costato 200 milioni di dollari ha superato il miliardo d'incasso nel mondo.



La colonna sonora



Per le musiche originali di questo film il regista Tim Burton torna a collaborare con il suo compositore feticcio Danny Elfman .

.

Danny Elfman torna nell’universo burtoniano a lui oltremodo familiare sfornando 24 tracce che ci accompagnano attraverso la Tana del Bianconiglio in un bizzarro e immersivo Sottomondo, ricorrendo per l’occasione a suggestioni fiabesche e un crescendo di cori, che già nel tema principale ci riportano alla memoria le melodie che ci avevano incantato nel cult Edward mani di forbice.



La colonna sonora include il brano originale "Underground" di Avril Lavigne.



TRACK LISTINGS:

1. Alice’s Theme

2. Little Alice

3. Proposal/Down The Hole

4. Doors

5. Drink Me

6. Into The Garden

7. Alice Reprise #1

8. Bandersnatched

9. Finding Absolem

10. Alice Reprise #2

11. The Cheshire Cat

12. Alice And Bayard’s Journey

13. Alice Reprise #3

14. Alice Escapes

15. The White Queen

16. Only A Dream

17. The Dungeon

18. Alice Decides

19. Alice Reprise #4

20. Going To Battle

21. The Final Confrontation

22. Blood Of The Jabberwocky

23. Alice Returns

24. Alice Reprise #5

