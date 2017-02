Ghost in the Shell: nuovo trailer italiano del film live-action

Di Federico Boni lunedì 13 febbraio 2017

Ghost in the Shell: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film live-action con Scarlett Johansson nei cinema italiani dal 30 marzo 2017.

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Universal Pictures ha reso disponibile un secondo trailer italiano di Ghost in the Shell, l'adattamento live-action interpretato da Scarlett Johansson, basato sul manga di Masamune Shirow e ispirato all'anime di Mamoru Oshii.

Ghost in the Shell segue la saga di Major, un singolare ibrido umano-cyborg delle operazioni speciali a capo della task force d’elite Section 9. Dedicato a contrastare i più pericolosi criminali ed estremisti, Section 9 affronta un nemico il cui unico obiettivo è eliminare gli sviluppi di cyber tecnologia della Hanka Robotic.

Il lavoro del regista Rupert Sanders (Biancaneve e il cacciatore) a livello visivo è impressionante e sembra volersi allontanare con una certa decisione dall'abitudine di Hollywood di stravolgere con una certa facilità franchise iconici internazionali. vedi i terribili live-action di Dragon Ball e Dylan Dog.

Ghost in the Shell debutta nei cinema italiani il 30 marzo.





Ghost in the Shell: nuovo spot tv in italiano, locandina e motion-poster del film live-action

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Universal Pictures ha reso disponibile un nuovo spot tv in italiano del live-action Ghost in the Shell rilasciato in occasione del Super Bowl 2017. Insieme allo spot andiamo a proporvi anche una nuova locandina italiana e un motion-poster condiviso su Twitter dall'account ufficiale film in uscita nei cinema italiani il 30 marzo.

"Loro non ti hanno salvato la vita...te l'hanno rubata". Questo è lo slogan che accompagna il nuovo entusiasmante spot tv con Scarlett Johansson che si lancia dal tetto di un edificio in una delle sequenze iconiche dell'anime originale.

Il cast di Ghost in the Shell è completato da un team internazionale all-star che include Beat Takeshi Kitano (Daisuke Aramaki), Juliette Binoche (Dr. Ouelet), Michael Pitt (Kuze), Pilou Asbæk (Batou) Kaori Momoi e Rila Fukushima. I membri della Section 9 sono interpretati da Chin Han, Danusia Samal, Lasarus Ratuere, Yutaka Izumihara e Tuwanda Manyimo.





Ghost in the Shell: nuovo trailer internazionale del film live-action

Aggiornamento di Pietro Ferraro Disponibile onlie un nuovo trailer internazionale realizzato per il Giappone dell'atteso live-action Ghost in the Shell con Scarlett Johansson protagonista. Ghost in the shell: trailer del live-action e dell'anime a confronto (video) i trailer del live-action e dell'anime "Ghost in the Shell" messi a confronto in un video Il primo trailer ha debuttato lo scorso con una festa di lancio mondiale a Tokyo alla presenza di Scarlett Johansson, "Beat" Takeshi Kitano, il regista Rupert Sanders e Kenji Kawai leggendario compositore di musiche per anime. Scarlett Johansson è diventa una vera e propria eroina action dal ruolo di Vedova Nera interpretato per la prima volta in The Avengers (2014) fino all'action-thriller fantascientifico Lucy che ha incassato la bellezza di 463.000.000$ in tutto il mondo. Il cast di Ghost in the Shell include anche Rila Fukushima, Michael Pitt, Peter Ferdinando e Juliette Binoche. Ghost in the Shell è attualmente previsto in uscita il 30 marzo 2017.

Ghost in the Shell: trailer italiano, locandina e prima clip del film live-action

Aggiornamento di Pietro Ferraro Universal Pictures ha reso disponibili un primo impressionante trailer italiano e una locandina del film live-action Ghost in the Shell diretto da Rupert Sanders (Biancaneve e il cacciatore), interpretato da Scarlett Johansson, basato sul manga di Masamune Shirow e ispirato all'anime di Mamoru Oshii. Insieme al trailer vi proponiamo anche una prima clip con i due primi minuti del film, una sequenza che i fan dell'anime originale riconosceranno immediatamente. Questo video presenta la scena della creazione del cyborg. Il filmato presenta anche una performance alla batteria del compositore del film anime originale Kenji Kawai.

Il cast internazionale del film è completato da Beat Takeshi (alias Takeshi Kitano) come il fondatore e amministratore della Section 9 Daisuke Aramaki, Juliette Binoche, Kaori Momoi, Rila Fukushima, Michael Pitt e Pilou Asbæk. Altri membri della task force Section 9 sono: Chin Han, Danusia Samal, Lasarus Ratuere, Yutaka Izumihara e Tuwanda Manyimo. Ghost in the Shell debutta nei cinema italiani il 30 marzo 2017.

Ghost in the Shell: featurette in italiano "Mamoru Oshii"

Aggiornamento di Pietro Ferraro Universal Pictures ha reso disponibile una versione sottotitolata in italiano della featurette "Mamoru Oshii" che vi abbiamo proposto recentemente. La featurette include immagini del film Ghost in the Shell e alcuni commenti, inclusi quelli del regista giapponese Mamoru Oshii che ha realizzato il primo adattamento formato anime del manga originale di Masamune Shirow. Oshii che ha visitato il set di questo adattamento live-action made in Hollywood ha elogiato la performance della protagonista Scarlett Johannson. Mamoru Oshii inizia la sua carriera curando regia e storyboard di episodi di popolari serie tv giapponesi come Yattaman, Gatchaman, Lamù e Belle e Sébastien. Nel 1989 dirige il lungometraggio d'animazione di culto Patlabor: The Movie. Oltre a Ghost in the Shell e al sequel Ghost in the Shell - L'attacco dei cyborg, Oshii ha diretto il film d'animazione Blood: The Last Vampire e curato il segmento anime incluso nel Kill Bill di Quentin Tarantino.

Ghost in the Shell: nuovo video dal set e featurette "Mamoru Oshii"

Aggiornamento di Pietro Ferraro Paramount ha reso disponibili uno speciale dal set e una featurette per l'atteso adattamento live-action Ghost n the Shell, con un primo trailer completo che debutterà il prossimo 13 novembre. Nel dietro le quinte seguiamo la protagonista Scarlett Johansson sul set mentre gira la scena di uno scontro a fuoco che ha richiesto ben 4 giorni di riprese. Entertainment Tonight ha pubblicato questo dietro le quinte n cui Scarlett Johansson è vista sparare a nemici invisibili e discutere di quanto sia importante per lei interpretare ruoli d'azione. L'attrice ha anche scherzato sul fatto che alla sua giovane figlia Rose non piace il nuovo look adottato per il ruolo del Maggiore.

Credo che più di ogni altra cosa, voglio che mia figlia non abbia timore di prendersi dei rischi. A volte non si riesce, ma quando si vince, è impressionante.

ll casting di Scarlett Johansson ha creato qualche polemica dato che nel manga originale e nell'anime, il personaggio principale del Maggiore Kusanagi è ritratto come una donna asiatica, ma sembra che il regista del film d'animazione, Mamoru Oshii, non solo è a bordo di questo nuovo progetto, ma nella nuova featurette che trovate a seguire loda questo adattamento live-action. Lo scorso giugno Production I.G., la società di produzione dietro i film d'animazione Ghost in the Shell, ha condiviso una foto dal set che ritraeva Scarlett Johansson e il regista Rupert Sanders con tre uomini che sono molto importanti per il franchise. La foto ritraeva Mamoru Oshii, che ha diretto Ghost in the Shell, Ghost in the Shell 2: Innocence e Ghost in the Shell 2.0, Kenji Kawai che ha composto la colonna sonora di quei film e Kenji Jamiyama, che ha diretto la serie d'animazione Ghost in the Shell: Stand Alone Complex e il film d'animazione Ghost in the Shell S.A.C. Solid State Society 3D. Nel video Mamoru Oshii elogia il lavoro di Scarlett Johansson, affermando che l'attrice andata "al di là" delle sue aspettative. Ci sono anche dichiarazioni del regista Rupert Sanders (Biancaneve e il cacciatore) che ha parlato della visita di Mamoru Oshii, mentre il produttore Michael Costigan afferma che il film sarà molto vicino al materiale originale. C'è anche Scarlett Johansson che afferma che Rupert Sanders è un "visionario" e che non ha mai avuto un'esperienza simile nel girare un film. Il produttore Steven Paul nel mese di luglio ha detto che i fan di lunga data del manga e degl anime saranno soddisfatti della performance di Scarlett Johansson in Ghost in the Shell. Ha anche chiarito che il suo personaggio non è il Maggiore Kusanagi dal manga, ma un personaggio conosciuto semplicemente come il Maggiore.

Ghost in the Shell: nuovo teaser trailer "Tokyo" del live-action con Scarlett Johansson

Aggiornamento di Pietro Ferraro Paramount Pictures ha reso disponibile un nuovo teaser trailer del live-action Ghost in the Shell. Nel film Scarlett Johansson è un ibrido umano-cyborg che guida una task force d'elite contro i cyber-crimini denominata "Sezione 9", il cui compito è fermare i criminali più pericolosi e gli estremisti. La Sezione 9 si troverà di fronte ad un nemico il cui obiettivo singolare è quello di spazzare via tutti i progressi della tecnologia informatica. Il film dispone di un cast internazionale all-star con Pilou Asbæk, Michael Pitt, Juliette Binoche, Kaori Momoi, Rila Fukushima, Chin Han, Danusia Samal, Lasarus Ratuere, Yutaka Izumihara e Tuwanda Manyimo. In questo nuovo teaser viene proposto un breve assaggio, in versione live-action, di una scena del film d'animazione originale che i fan riconosceranno immediatamente (la sequenza originale la trovate nel video a seguire). Il trailer integrale è stato annunciato per il prossimo 13 novembre mentre l'uscita nelle sale è prevista per il 31 marzo 2017.

Ghost in the Shell: 5 teaser trailer del live-action con Scarlett Johansson

Aggiornamento di Pietro Ferraro Universal Pictures ha reso disponibili 5 primi teaser trailer con un "first look" di Ghost in the Shell, della protagonista Scarlett Johansson e di alcuni dei suoi collaboratori. Alla regia di questo adattamento live-action di un manga e anime di culto, scritto e illustrato da Masamune Shirow, c'è Rupert Sanders noto per aver diretto il fantasy Biancaneve e il cacciatore. Major (Scarlett Johansson), un singolare ibrido umano-cyborg delle operazioni speciali a capo della task force d’elite Sezione 9. Dedicato a contrastare i più pericolosi criminali ed estremisti, Sezione 9 affronta un nemico il cui unico obiettivo è eliminare gli sviluppi di cyber tecnologia della Hanka Robotic. Scarlett Johansson è affiancata da un cast che include Beat Takeshi Kitano (Daisuke Aramaki), Juliette Binoche (Dr. Ouelet), Michael Pitt (Kuze), Pilou Asbæk (Batou) e Kaori Momoi. I membri della "Sezione 9" sono interpretati da Chin Han, Danusia Samal, Lasarus Ratuere, Yutaka Izumihara e Tuwanda Manyimo.

Ghost in the Shell: nuove immagini di Scarlett Johansson e la "Sezione 9"

Aggiornamento di Pietro Ferraro Dopo il casting di Scarlett Johansson nel live-action Ghost in the Shell, la Paramount ha pubblicato una prima immagine dell'attrice nei panni del Maggiore, noto come il Maggiore Kusanaga nel manga originale giapponese. I fan hanno iniziato ad esprimere il loro disappunto riguardo a questo casting una volta che la produzione ha preso il via, con Ghost in the Shell diventato parte della polemica in crescendo su una "imbiancatura" dei cast di Hollywood. Mentre la produzione continua, nuove foto sono emerse che non solo rivelano Scarlett Johansson sul set in costume, ma anche il look di alcuni dei suoi co-protagonisti nel film. La storia è incentrata sul Maggiore, un agente cyborg che guida un'organizzazione denominata "Sezione 9" che combatte i cyberterroristi per la Hanka Robotics. Il Maggiore e il suo team sono stati addestrati allo scopo fermare alcuni dei criminali più pericolosi al mondo guidati dall'estremista noto come "Il burattinaio", interpretato da Sam Riley. Questo terrorista non si fermerà davanti a nulla per distruggere l'organizzazione, la Hanka e i progressi dell'uomo nella tecnologia informatica. Le foto pubblicate sul sito Crunchyroll ritraggono Ishikawa (Lasarus Ratuere), Togusa (Chin Han), Saito (Yutaka Izumihara), Borma (Tawanda Manyimo), Batou (Pilou Asbæk) e Aramaki (Takeshi Kitano). Le foto potrebbero essere versioni non definitive di immagini ufficiali non ancora rilasciate. Il cast di supporto comprende anche Rila Fukushima, Michael Pitt, Peter Ferdinando e Juliette Binoche. Rupert Sanders dirige da una sceneggiatura di Jonathan Herman, sulla base del manga di Masamune Shirow. L'adattamento è attualmente previsto in uscita negli States il 31 marzo 2017.

Ghost in the Shell: nuova foto dal set con Scarlett Johansson

Aggiornamento di Pietro Ferraro Lo scorso aprile abbiamo potuto dare un primo sguardo a Scarlett Johansson sul set di Ghost in the Shell, con la produzione che ha preso il via in Nuova Zelanda. L'immagine ha creato qualche polemica, con i fan che hanno contestato la scelta di Scarlett Johansson come Kusanagi, un personaggio raffigurato nel manga originale come una donna giapponese. Mentre la polemica si è smorzata da sola, la produzione è ancora in corso e oggi abbiamo una nuova foto dal set che ritrae la Johansson insieme al regista Rupert Sanders. Ghost in the Shell - il produttore: 'I fan saranno felici del film' Il produttore di "Ghost in the Shell" è davvero ottimista sul film. La foto pubblicata sull'account Twitter di Production I.G. vede l'attrice e regista al fianco di Mamoru Oshii, Kenji Jamiyama e Kenji Kawai. Produzione I.G. è la società dietro a molti dei precedenti adattamenti di Ghost in the Shell con Mamoru Oshii che ha diretto gli anime Ghost in the Shell, Ghost in the Shell: L'attacco dei Cyborg e Ghost in the Shell 2.0, tutti lungometraggi musicati da Kenji Kawai. Anche Kenji Jamiyama ha una lunga storia con il franchise sua la regia dell'amata serie animata Ghost in the Shell: Stand Alone Complex e del film d'animazione Ghost in the Shell: S.A.C. Solid State Society. La scorsa settimana il produttore Steven Paul ha difeso il casting dell'attrice Scarlett Johnasson rivelando al contempo che il suo personaggio non si chiamerà Kusunagi, ma semplicemente "Il Maggiore". Il cast di supporto include Sam Riley nei panni de "Il burattinaio", Pilou Asbæk, Rila Fukushima, Michael Pitt, Peter Ferdinando e Juliette Binoche. Rupert Sanders dirige da una sceneggiatura di Jonathan Herman basata sul manga originale di Masamune Shirow. Il film è attualmente previsto in uscita negli States per il 31 marzo 2017.



Ghost in the Shell: iniziate le riprese del film live-action con Scarlett Johansson

Aggiornamento di Pietro Ferraro E' ufficiale, hanno preso il via le riprese dell'adattamento live-action americano Ghost in the Shell. Paramount e DreamWorks Pictures hanno anche rilasciato una prima foto ufficiale che ritrae il personaggio di Scarlett Johansson che interpreta Kusanagi, un'agente speciale cyborg che guida un'organizzazione anti-terrorismo dell'Hanka Robotics denominata "Sezione 9". Ghost in The Shell: The New Movie - trailer del nuovo film d'animazione L'epica saga fantascientifica "Ghost in the Shell" torna sul grande schermo con un nuovissimo film d'animazione. Alla regia troviamo il Ruperts Sanders di Biancaneve e il cacciatore. La storia segue Kusanagi e la sua unità la cui missione è fermare alcuni dei criminali più pericolosi al mondo, guidati dall'estremista noto come "L'uomo che ride". Sam Riley interpreta l'antagonista principale che non si fermerà davanti a nulla per distruggere l'organizzazione Hanka e i progressi dell'uomo nella tecnologia informatica. Ghost in the Shell riunisce Scarlett Johansson Pilou Asbæk (Batou) suo co-protagonista in Lucy. Ghost in the Shell si basa sull'iconico manga di Masamune Shirow. La sceneggiatura è di Jonathan Herman con Avi Arad e Steven Paul a bordo come produttori. Ghost in the Shell si sta attualmente girando in Nuova Zelanda con la Paramount Pictures che distribuirà il film negli Stati Uniti il 31 marzo 2017. Lo studio di animazione Production I.G di Mitsuhisa Ishikawa (co-produttore esecutivo di questo adattamento) ha realizzato la serie d'animanione cinematografica e televisiva originale giapponese. Nel cast anche nel cast accanto ai tre protagonisti troviamo l'cona giapponese Takeshi Kitano, Michael Pitt, Juliette Binoche e Kaori Momoi.

Ghost in the Shell, il film: Scarlett Johansson protagonista e Rupert Sanders alla regia - è ufficiale

Articolo pubblicato il 5 gennaio 2015

Definitivamente esplosa nel 2014 come nuova stella dell'action hollywoodiano grazie a Captain America 2 e Lucy, Scarlett Johansson ha deciso di cavalcare questa inattesa svolta di carriera con il live action di Ghost in the Shell. Mesi dopo i primi rumor, infatti, Variety ha ufficialmente confermato che la neo-mamma ha accettato di prendere parte alla pellicola Dreamworks. In cabina di regia Rupert Sanders, regista di Biancaneve e il Cacciatore fatto fuori dal sequel/spin-off a causa dello scabroso flirt con l'allora protagonista Kristen Stewart.

Sceneggiato da William Wheeler, il film verrà prodotto da Avi Arad, Ari Arad e Steven Paul, con il sostegno diretto di Steven Spielberg. Multimedia franchise composto da manga, anime, video game e romanzi, Ghost in the Shell è diventato per la prima volta realtà in Giappone sulle pagine di Young Magazine, con Masamune Shirow creatore. Sono poi arrivati due adattamenti cinematografici in forma animata (Ghost in the Shell e Ghost in the Shell - L'attacco dei cyborg), due serie televisive (Ghost in the Shell: Stand Alone Complex e Ghost in the Shell: Stand Alone Complex - 2nd GIG), lo special conclusivo delle due serie TV (Ghost in the Shell: Stand Alone Complex Solid State Society) e due videogiochi (Ghost in the Shell per PlayStation e Ghost in the Shell: Stand Alone Complex per PlayStation 2 e PSP).

La trama? Siamo nel 2029. New Port City, Giappone. In un mondo in cui la nanotecnologia ha compiuto passi da gigante, portando alla quasi totale ibridazione tra essere umano e macchina, si muove la Sezione 9 Pubblica Sicurezza, reparto speciale della polizia preposto alla risoluzione di crimini e terrorismo informatici. Tra le sue fila spicca la figura del Maggiore Motoko Kusanagi, donna cyborg con corpo e cervello completamente cibernetici (tranne che per alcuni tessuti neurali), che si ritroverà invischiata nel caso del “Signore dei Pupazzi”, geniale quanto misterioso hacker in grado di introdursi nella zona più remota dei cervelli cibernetici e di prenderne il controllo.

Il coinvolgimento di Scarlett Johansson, da vedere anche in ottica sequel, mette automaticamente in dubbio qualsiasi progetto 'immediato' sulla Vedova Nera della Marvel. Nessuno spin-off per lei, in conclusione, tanto da poter mettere a rischio anche la sua presenza in Captain America 3. Le riprese di quest'ultimo dovrebbero infatti partire in primavera, per poi uscire in sala nel 2016. Che le due pellicole possano pestarsi i piedi?

Fonte: Comingsoon.net