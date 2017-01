Stasera in tv: "John Q" su Rete 4

Di Pietro Ferraro giovedì 19 gennaio 2017

Rete 4 stasera propone "John Q", film drammatico del 2002 diretto da Nick Cassavetes interpretato da Denzel Washington, Robert Duvall, James Woods, Anne Heche e Ray Liotta.

Cast e personaggi



Doppiatori italiani

La trama

John Quincy Archibald (Denzel Wahington) ha un bella famiglia ed un figlio di cui andar fiero, purtroppo in seguito ad un malore alcuni accertamenti medici non danno alcun scampo al cuore del ragazzo se non si interverrà a breve tempo con un trapianto molto costoso, operazione che l’assicurazione medica di John purtoppo non copre.

John impegna tutta la sua energia i suoi limitati mezzi economici nel disperato tentativo di colmare la lacuna della sua copertura sanitaria, ma la sua è una famiglia modesta e l’orologio che scandisce gli ultimi momenti di vita del figlio sta accelerando, la disperazione e la frustrazione prendono il sopravvento, cosi si fa largo in John l’idea di usare la forza.

John si procurerà un’arma e sequestrerà un’intero pronto soccorso per tentare di salvare la vita di suo figlio, per avere un po' di giustizia per un ragazzo in fin di vita e un sistema sanitario che stabilisce in base al reddito chi vive e chi muore.

Così inizierà un interminabile giorno d’assedio che dimostrerà non solo cosa è disposto a fare un genitore per salvare il proprio figlio, ma anche le contraddizioni e le falle di un sistema sanitario in mano ai privati.

Il nostro commento

Il regista Nick Cassavetes confeziona un discreto dramma provando a miscelare denuncia sociale e dramma familiare con alcune suggestioni tipiche del thriller. Un bel po' di carne al fuoco anche per un veterano come Cassavetes e un bel po' di materiale umano ed emotivo difficile da gestire sempre con il giusto equilibrio, cercando non senza difficoltà di schivare situazioni troppo urlate e retorica a buon mercato.

Comunque grazie ad un protagonista sempre ligio al dovere e oltremodo talentuoso come Denzel Washington, e un regista abile nel miscelare impegno, sentimenti e intrattenimento, si arriva ai titoli di coda con una buona dose di coinvolgimento emotivo e soprattutto con un messaggio di fondo che arriva chiaro e nitido senza essere soverchiato da "entertainment" a tutti i costi e facile retorica.

Curiosità

Il messaggio "Per Sasha" che appare poco prima dei titoli di coda si riferisce a Sasha Cassavetes, figlia del regista Nick Cassavetes.



La scena in cui George W. Bush parla di assistenza sanitaria mentre John e Denise stanno guardando la tv è stato anche girato con filmati di Al Gore, perché il vincitore delle elezioni al momento delle riprese non era ancora stato annunciato.



Il regista Nick Cassavetes appare nel film in un cameo: è un giornalista sui gradini del tribunale alla fine del film.



Il film costato 36 milioni di dollari ne ha incassati worldwide circa 102.







La colonna sonora

Le musiche originali del film sono di Aaron Zigman (Un ponte per Terabithia) che per il regista Nick Cassavetes ha musicato anche La custode di mia sorella, Le pagine della nostra vita e Tutte contro lui - The Other Woman.

(Un ponte per Terabithia) che per il regista Nick Cassavetes ha musicato anche La custode di mia sorella, Le pagine della nostra vita e Tutte contro lui - The Other Woman.

La colonna sonora include anche i brani "Justice of the Heart" di Stevie Wonder, "The Voice Inside My Heart" di Patti LaBelle e "Ave Maria" interpretata da Ana Maria Martinez.







13. 6m55 Leaving the Court's Room / End Title (02:40)