Stasera in tv: "Come d'incanto" su Rai 2

Di Pietro Ferraro martedì 1 gennaio 2019

Rai 2 stasera propone Come d'incanto (Enchanted), commedia fantastica del 2007 diretta da Kevin Lima e interpretata da Amy Adams, Patrick Dempsey, James Marsden e Susan Sarandon.

Cast e personaggi

Amy Adams: Giselle

Patrick Dempsey: Robert Philip

James Marsden: Principe Edward

Timothy Spall: Nathaniel

Rachel Covey: Morgan Philip

Susan Sarandon: Regina Narissa

Idina Menzel: Nancy Tremaine

Cathleen Trigg: Mary Ilene Caselotti

Jodi Benson: Sam

Tibor Feldman: Henry

Tonya Pinkins: Phoebe Banks

Isiah Whitlock Jr: Ethan Banks

Paige O'Hara: Angela

Fred Tatasciore: Troll (voce)

Jeff Bennett: Pip cartone (voce)

Kevin Lima: Pip a New York (voce)

Julie Andrews: Voce narrante

Doppiatori italiani

Ilaria Latini: Giselle

Giulia Ottonello: Giselle (canto)

Stefano Benassi: Robert Philip

Francesco Bulckaen: Principe Edward

Franco Zucca: Nathaniel

Nike Francesca Pucci: Morgan Philip

Rossella Izzo: Regina Narissa

Laura Lenghi: Nancy Tremaine

Tiziana Ferrario: Mary Ilene Caselotti

Roberta Greganti: Sam

Ambrogio Colombo: Henry

Barbara Castracane: Phoebe Banks

Stefano Mondini: Ethan Banks

Roberta Pellini: Angela

Alessandro Rossi: Troll

Luigi Ferraro: Pip cartone

Fiamma Izzo: Pip a New York

La trama

Il nostro commento

Solo la Disney poteva parodiare in maniera efficace se stessa e il mondo delle fiabe, da cui ha attinto a piene mani nel corso di più di sessant’anni e lo fa con un autoironia ed un eleganza davvero encomiabili, sfornando una intrigante e spassosa commedia che ibrida CG e live-action.

La Giselle di Amy Adams è davvero irresistibile, l'attrice gioca a fare la principessa delle fiabe esibendosi in coinvolgenti numeri musicali e sfoggiando una serie di "mossettine" ed una aria svanita che non può non conquistare, accanto a lei un adeguato Patrick Dempsey che però va poco oltre il rodato fascino del Dr. Shepherd interpretato nel serial tv Grey’s Anatomy.

Impeccabili gli effetti speciali che miscelano live-action e CG con punte di eccellenza come la trasformazione di Narissa in drago nella scena del ballo in maschera, non dimenticando il colorato ed immersivo incipit in "full animation".

Un plauso anche a Susan Sarandon che come la Glenn Close del live-action La carica dei 101, si mette in gioco parodiando, in un effervescente e luciferino mix, tutte le streghe / matrigne / regine malvagie del mondo delle fiabe creando un fascinoso e teatrale villain in gonnella da manuale.

Curiosità



Le attrici che hanno prestato le voci a tre principesse Disney appaiono nel film: Jodi Benson ('Ariel' in La Sirenetta), Paige O'Hara ('Belle' in La bella e la bestia ) e Judy Kuhn (Pocahontas). Inoltre Julie Andrews, che ha recitato come protagonista nel live-action Disney Mary Poppins, ha prestato la sua voce nel film cone narratrice e la cantante di musical Idina Menzel, che nel film interpreta Nancy, ha doppiato la regina Elsa nel film di animazione Frozen (2013).



Quando Edward è sul tetto del bus, le persone a bordo del bus accanto che ridono e lo indicano non erano comparse, ma veri turisti.



Proveniente da Andalasia, Giselle mostra caratteristiche simili a diverse Principesse Disney, il regista Kevin Lima la descrive come "circa l'80% di Biancaneve, con alcuni tratti presi in prestito da Cenerentola e La bella addormentata nel bosco...anche se il suo brio viene da Ariel del La Sirenetta".



L'abito da sposa che indossava Giselle pesava 20 kg e una controfigura ha insegnato a Amy Adams come muoversi nel vestito.



Lo studio legale dove lavora Robert è "Churchill, Harline & Smith" i cognomi dei cantautori di Biancaneve e i sette nani (1937).



Idina Menzel interpreta un personaggio di nome Nancy Tremaine. Tremaine è il cognome della matrigna e delle sorellastre di Cenerentola nell'omonimo classico Disney.



La Disney aveva progettato originariamente di aggiungere Giselle alla linea di bambole delle Principesse Disney, venne anche prodotta una bambola prototipo di Giselle presentata in anteprima, ma alla fine Disney decise di non produrla poiché avrebbero dovuto pagare i diritti di immagine a Amy Adams vita natural durante.



Uno dei ballerini anziani che ballano nel parco è apparso in Mary Poppins nei panni di uno spazzacamino.



I capelli della conducente del bus sono a forma di orecchie di Topolino, così come le fette di peperone verde sulla pizza che viene servita a Robert e Giselle al ristorante Bella Notte.



Oltre 300 attrici hanno sostenuto un provino per il ruolo di Giselle. Amy Adams era la numero 275.



Il film ha richiesto quasi due anni per essere completato, un po' più di anno è stato preso dall'animazione, mentre le scene live-action sono state girate in 72 giorni.



Le scene d'animazione non sono state realizzate dalla Walt Disney Animation, bensì dalla James Baxter Animation, lo studio responsabile di Curious George.



Il film costato 85 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 340.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono sono del mago dei musical "made in Disney" Alan Menken che nel suo corposo curriculum sfoggia musiche per classici come La bella e la bestia, Aladdin e La sirenetta.

Nella versione italiana le canzoni sono eseguite dalla cantante genovese Giulia Ottonello , già interprete di musical di successo come Cantando sotto la pioggia e Cats.

Il brano del ballo in maschera nella versione italiana "Così vicini" (in originale "So close") è interpretato da Luca Velletri (musiche di Alan Menkel e testi italiani di Lorena Brancucci).



TRACK LISTINGS:

1. Il bacio del vero amore

2. Lavorando insieme

3. Dille che l'ami

4. Così vicini (interpretata da Luca Velletri)

5. Splende sempre il sole

6. Andalasia

7. Nel bene

8. L'addio di Robert

9. Nathaniel e Pip

10. La ricerca del Principe Edward

11. Le ragazze fanno shopping

12. Arriva Narissa

13. La fine della favola

14. Suite Come D'incanto

15. That's Amore (interpretata da James Marsden)

16. Ever Ever After (interpretata da Carrie Underwood)

