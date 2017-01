The Founder: prima clip in italiano del biopic su McDonald's con Michael Keaton

Di Federico Boni lunedì 9 gennaio 2017

The Founder: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film biografico con Michael Keaton nei cinema italiani dal 12 gennaio 2017.

Videa ha reso disponibili foto ufficiali, un nuovo spot tv e una prima clip in italiano di The Founder, il dramma biografico sul fondatore della catena di fast food McDonald’s, interpretato da Michael Keaton, che debutterà nei cinema italiani il prossimo 12 gennaio.

The Founder: Recensione in Anteprima Michael Keaton è Ray Croc, ovvero colui che intuì le potenzialità del primo storico fast food inventato da due fratelli dando così vita all'impero McDonald's.

Come si può creare uno dei più grandi imperi economici a partire da un semplice hamburger? Per rispondere occorre scoprire la storia vera di Ray Kroc (Michael Keaton) imprenditore statunitense, meglio noto come il fondatore della catena miliardaria McDonald’s, il genio del fast food che lo ha trasformato da un chiosco di hamburger a San Bernardino in un impero che ad oggi conta oltre 35.000 ristoranti in tutto il mondo.

Il regista John Lee Hancock (The Blind Side, Saving Mr. Banks) racconta tra luci ed ombre, tra ambizione ed ostacoli, l’American Dream di un tenace rappresentante di frullatori che oggi è considerato un guru dell’imprenditoria, prima di Steve Jobs e Mark Zuckerberg.

Nel cast anche Nick Offerman e John Carroll Lynch, nel ruolo dei fratelli Dick e Mac McDonald; Laura Dern, Linda Cardellini, Patrick Wilson e B. J. Novak.

La sceneggiatura originale è di Robert Siegel (The Wrestler). Lo staff oramai consolidato che collabora da anni con Hancock include il direttore della fotografia nominato agli Oscar John Schwartzman (Jurassic World, Saving Mr. Banks), lo scenografo Michael Corenblith (Saving Mr. Banks, The Blind Side), il costumista Daniel Orlandi (Jurassic World, Saving Mr. Banks) e il montatore Robert Frazen (Non dico altro, Synecdoche, New York).

The Founder: trailer italiano e locandina del biopic su McDonald's con Michael Keaton





Videa ha reso disponibili un primo teaser trailer italiano e una locandina di The Founder, il biopic diretto da John Lee Hancock (The Blind Side, Saving Mr Banks) in arrivo nei cinema italiani dal 12 gennaio 2017.

Il film è interpretato da Michael Keaton, Nick Offerman, Linda Cardellini, Laura Dern, BJ Novak e John Carroll Lynch.

Come si può creare uno dei più grandi imperi economici a partire da un hamburger? Questa è la storia di Ray Kroc, interpretato da un ritrovato Michael Keaton, imprenditore statunitense noto per essere il fondatore della catena McDonald's.

The Founder racconta tra luci ed ombre, ambizioni ed ostacoli, la storia di successo di quello che oggi è considerato un guru dell'imprenditoria, prima di Steve Jobs e Mark Zuckerberg.

La trama ufficiale:

"The Founder" è un dramma che racconta la vera storia di come Ray Kroc (Michael Keaton), un venditore di frullatori dell'Illinois, ha incontrato negli anni '50 nella California del sud i fratelli Mac e Dick McDonald che avevano in ballo una catena di ristoranti specializzati in hamburger. Kroc colpito dal sistema veloce dei fratelli nel vendere il cibo e visto il potenziale per un franchise è riuscito con qualche manovra a guadagnare una posizione tale da essere in grado di togliere la società dal controllo dei due fratelli e crearci un impero da miliardi di dollari.





The Founder: trailer e poster del biopic su McDonald's con Michael Keaton





Weinstein Company ha reso disponibili un primo trailer e una locandina del film The Founder, biopic che racconta la storia dietro la nascita del franchise McDonald's. Il film scritto da Robert D. Siegel (The Wrestler, Big Fan) è diretto da John Lee Hancock, il regista di The Blind Side e Saving Mr. Banks.

The Founder è interpretato da un ritrovato Michael Keaton (Birdman, Il caso Spotlight) nei panni di Ray Kroc, l'uomo d'affari che ha rubato l'idea per McDonald's e ci ha costruito sopra una fortuna. Il film è interpretato anche da Nick Offerman, Linda Cardellini, Laura Dern, BJ Novak e John Carroll Lynch.

La trama ufficiale:

The Founder: Michael Keaton per il biopic su McDonald's





Articolo del 15 gennaio 2015

Vincitore di uno strameritato Golden Globe grazie a Birdman e quasi certamente nominato agli Oscar, Michael Keaton è letteralmente risorto grazie al film di Inarritu. Troppo a lungo dimenticato dalla Hollywood che conta, colui che fu Batman per Tim Burton sta ora raccogliendo i frutti della meravigliosa performance in Birdman. A detta dell'Hollywood Reporter, infatti, Keaton avrebbe incontrato John Lee Hancock per la parte da protagonista in The Founder, biopic sui creatori di McDonald's.

Un titolo paragonabile a The Social Network e a Il Petroliere, che andrà a raccontare la storia di due semplici fratelli, Richard e Maurice "Mac" McDonald, e di come riuscirono a creare la più celebre catena internazionale di fast food al mondo, con 68 milioni di clienti al giorno. Hancock rimetterà mano ad uno script firmato Robert Siegel , con la FilmNation in cabina di produzione. Tom Hanks era stato precedentemente contattato per il ruolo di Ray Kroc, ovvero colui che nel 1955 diede una svolta all'azienda fondando la "McDonald's Systems, Inc.", ma Hanks aveva rifiutato la parte. Bisognerà ora capire 'quale' ruolo sia stato proposto a Keaton. Se quello di Kroc, per l'appunto, o quello di Richard e Maurice.

Lee Hancock, regista di The Blind Side, ha girato lo scorso anno Saving Mr. Banks, proprio con Hanks mattatore, per poi lavorare allo script del remake de I Magnifici 7, ormai imminente. Keaton, invece, ha il sequel di Beetlejuice - Spiritello porcello in canna.

