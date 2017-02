Resident Evil: The Final Chapter - nuove clip e featurette in italiano

Di Federico Boni mercoledì 15 febbraio 2017

Resident Evil 6: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sull'action fantascientifico di Paul WS Anderson nei cinema italiani dal 16 febbraio 2017.

Il 16 febbraio arriva nei cinema italiani Resident Evil: The Final Chapter, sesto e ultimo capitolo della saga cinematografica action da oltre un milardo di dollari d'incasso ispirata alla serie di videogame survival-horror di culto della CAPCOM.

Resident Evil: The Final Chapter - recensione in anteprima Si chiude la parabola di Milla Jovovich, protagonista indiscussa della saga cinematografica di Resident Evil. O forse no. Leggete la nostra recensione di Resident Evil: The Final Chapter

Spny Pictures ha reso disponibili due nuove clip con scene in italiano del film e una nuova featurette sottotitolata con Milla Jovovich che ripercorre la saga di Resident Evil e si prepara all'ultimo, decisivo capitolo, perché "a volte bisogna tornare all'inizio per trovare la fine".

Sullo sfondo di uno scenario post-apocalittico da inferno in terra, Alice torna dove l'incubo è iniziato, l’Alveare di Raccoon City per una resa dei conti finale con l'Umbrella Corporation e la Regina Rossa.

Milla Jovovich torna in Resident Evil 6 nei panni di Alice diretta da Paul WS Anderson e affiancata da alcuni volti familiari del franchise come Ali Larter (Claire Redfield) e Shawn Roberts (Albert Wesker).





Resident Evil: The Final Chapter - nuove clip in italiano e locandine

Corposo aggiornamento via Sony Pictures per il sequel Resident Evil: The Final Chapter con tre nuovi spot tv, una prima clip con una scena in italiano del film e tre nuove locandine.

Milla Jovovich torna in Resident Evil 6 nei panni di Alice affiancata da alcuni volti familiari del franchise come Ali Larter (Claire Redfield) e Shawn Roberts (Albert Wesker), insieme con una serie di nuovi personaggi interpretati da Ruby Rose (Abigail), Iain Glen (Dr. Alexander Isaacs), Eoin Macken (Doc), William Levy (Christian), Fraser James (Michael) e la modella giapponese Rola (Cobalt).

I primi cinque film non sono stati dei successi al box office con Resident Evil: Afterlife che ha incassato 296.2 milioni di dollari in tutto il mondo da un budget di 60 milioni e l'ultimo capitolo Resident Evil: Retribution che ha incassato un totale globale di 240 milioni, da un budget di 65 milioni. L'intera saga ha superato il miliardo di dollari worldwide.

Resident Evil: The Final Chapter debutta nei cinema italiani dal 16 febbraio 2017.





Resident Evil: The Final Chapter - nuovo trailer italiano e spot tv di "Resident Evil 6"

Sony Pictures ha reso disponibili un nuovo trailer italiano e uno spot tv di Resident Evil: The Final Chapter, sequel che chiuderà la serie cinematografica da oltre un miliardo di dollari d'incasso creata da Paul WS Anderson e ispirata al videogame survival-horror di culto della Capcom.

Il film riparte dai momenti immediatamente successivi a Resident Evil: Retribution, dove Alice (Milla Jovovich) è l’unica sopravvissuta di quella che doveva essere la battaglia finale dell’umanità contro i non morti. Adesso, deve fare ritorno al luogo in cui l’incubo ha avuto inizio, l’Alveare di Raccoon City, dove la Umbrella Corporation sta chiamando a raccolta tutte le sue forze, per la battaglia finale contro l’unica sopravvissuta all’apocalisse.





Resident Evil: The Final Chapter - nuovo video 360° e locandina di "Resident Evil 6"

Il franchise action-horror Resident Evil al suo sesto capitolo cinematografico chiude i battenti con un rutilante "Capitolo Finale" che vedrà la Alice di Milla Jovovich chiudere i conti con la tentacolare Umbrella Corporation tornando all'Alveare sito in quel di Raccoon City dove questo terrificante incubo apocalittico ha avuto il suo inizio.

Sony Pictures ha reso disponibili uno speciale video 360° che vi proponiamo insieme ad una nuova locandina internazionale del film che debutterà nei cinema italiani il 16 febbraio.

Paul W.S. Anderson dirige Resident Evil: The Final Chapter da una sua sceneggiatura e serve anche come produttore insieme a Jeremy Bolt, Robert Kulzer e Samuel Hadida. Il regista ha scritto tutti e sei i film della serie e ha diretto il primo Resident Evil nel 2002, prima di tornare al timone per dirigere anche Resident Evil: Afterlife, Resident Evil: Retribution e questo Capitolo finale.





Resident Evil: The Final Chapter - nuove clip e locandine di "Resident Evil 6"

Il 16 gennaio debutta nei cinema italiani Resident Evil: The Final Chapter, sesto e ultimo capitolo della serie action-horror ispirata all'omonimo videogame Capcom. In attesa del debutto del film nelle sale vi proponiamo 8 nuove locandine e due prime clip che mostrano Alice Abernathy mentre esplora una stanza, quando si rende conto di non essere sola, con diversi monitor accesi che mostrano la malvagia Regina Rossa. Per questa puntata finale della serie la Regina Rossa è interpretata da Ever Anderson, otto anni, figlia di Milla Jovovich e del regista Paul W.S. Anderson, al suo debutto cinematografico.

Milla Jovovich durante un incontro live con i fan tenutosi su Facebook lo scorso agosto rispondeva alla figlia che le chiedeva come era stato lavorare con lei.

E' stato così fantastico lavorare con te. Tu sei un'attrice incredibilmente di talento, con più talento di quanto ne abbia mai visto. E' stato un onore e un privilegio lavorare con te. Sei proprio una grande ascoltatrice e si capisce che sei vera e naturale e dai così tanto che non posso che farti complimenti perché continui ad impressionarmi ogni singolo giorno.

La prima clip presenta la Regina Rossa che rivela ad Alice che i suoi satelliti mostrano solo 4.472 esseri umani ancora vivi sulla Terra, ma in meno di 48 ore, saranno tutti morti. Quando Alice chiede se lei sia apparsa solo per gongolare, la Regina Rossa fa una ammissione sorprendente, che in realtà vuole che Alice la fermi.

La seconda clip vede Alice schivare una dose di adrenalina e prendere in ostaggio Doc (Eoin Macken). mentre Christian (William Levy) urla che l'avrebbero dovuta uccidere quando ne avevano la possibilità. Doc dice ad Alice che aveva bisogno di averla sveglia per dirle che qualcosa di brutto sta per arrivare, questo prima che Claire Redfield (Ali Larter) entri in scena pistola in pugno.

Resident Evil: The Final Chapter - nuovo trailer italiano

Disponibile un nuovo trailer italiano di Resident Evil: The Final Chapter, il nuovo capitolo della popolare saga cinematografica basata sulla famosissima serie di videogiochi della Capcom.

Il film riparte dai momenti immediatamente successivi a Resident Evil: Retribution, dove Alice (Milla Jovovich) è l’unica sopravvissuta di quella che doveva essere la battaglia finale dell’umanità contro i non morti. Adesso, deve fare ritorno al luogo in cui l’incubo ha avuto inizio, l’Alveare di Raccoon City, dove la Umbrella Corporation sta chiamando a raccolta tutte le sue forze, per la battaglia finale contro gli ultimi sopravvissuti all’apocalisse.

Diretto da Paul W.S. Anderson, con Milla Jovovich, Ali Larter, Shawn Roberts, Ruby Rose e Eoin Macken, l’episodio finale della saga di maggior successo ispirata ai videogiochi, con un incasso di oltre un miliardo di dollari ad oggi, debutterà nei cinema italiani il 16 gennaio 2017.





Resident Evil: The Final Chapter - nuovo trailer internazionale

All'inizio di questo mese Sony Pictures ha presentato il secondo trailer di Resident Evil: The Final Chapter, il sesto ed ultimo capitolo di questo amato franchise action-zombie-horror con protagonista Milla Jovovich. Oggi abbiamo un nuovo trailer internazionale con filmati inediti in attesa dell'uscita in sala prevista a marzo 2017. Questo trailer mostra Alice Abernathy tornare al punto in cui tutto questo calvario ha avuto inizio, Raccoon City, sede della nefasta Umbrella Corporation.

Milla Jovovich è affiancata da un cast di volti familiari e di nuovi arrivati che includono Ali Larter, Shawn Roberts, Ruby Rose, Iain Glen, Eoin Macken, William Levy, Fraser James e Rola. Questa saga è basata sulla popolarissima serie di videogiochi di Capcom che fino ad oggi ha incassato oltre 1 miliardo di dollari in tutto il mondo.

Paul W.S. Anderson dirige Resident Evil: The Final Chapter da una sua sceneggiatura e serve anche come produttore insieme a Jeremy Bolt, Robert Kulzer e Samuel Hadida. Il regista ha scritto tutti e sei i film della serie e ha diretto il primo Resident Evil nel 2002, prima di tornare al timone per dirigere anche Resident Evil: Afterlife, Resident Evil: Retribution e questo Capitolo finale.

Resident Evil: The Final Chapter - nuovo trailer dal New York Comic-Con

Durante il panel Sony Pictures al New York Comic-Con lo studio ha presentato il secondo trailer di Resident Evil 6 in arrivo nei cinema italiani a marzo 2017. Sony ha reso disponibile il nuovo trailer in tempi rapidissimi, poco dopo che il panel si è concluso. Come si può vedere da questo nuovo filmato, questa epica saga finirà dove tutto è cominciato, in quel di Raccoon City.

Milla Jovovich che torna nei panni di Alice è affiancata da volti familiari del franchise come Ali Larter che torna nei panni di Claire Redfield e Shawn Roberts in quelli di Albert Wesker, insieme con una serie di nuovi personaggi. Tra queste nuove aggiunte ci sono Ruby Rose (Abigail), Iain Glen (Dr. Alexander Isaacs), Eoin Macken (Doc), William Levy (Christian), Fraser James (Michael) e la modella giapponese Rola (Cobalt).

Paul W.S. Anderson dirige e co-produce Resident Evil: The Final Chapter da una sua sceneggiatura. Il franchise Resident Evil ha incassato con 5 film oltre un miliardo di dollari.

Resident Evil: The Final Chapter - motion poster con Milla Jovovich

A 15 anni dal primo film di Resident Evil, Milla Jovovich porterà a conclusione la storia del suo personaggio Alice con Resident Evil: The Final Chapter. Con la data di uscita negli States fissata al 27 gennaio 2017 (a marzo nei cinema italiani) Sony Pictures ha pubblicato via Twitter un nuovo motion poster "in fiamme" che vede ritratta Alice.

Il primo trailer ha debuttato il mese scorso e il secondo trailer potrebbe essere proprio dietro l'angolo. Sony Pictures e Screen Gems hanno confermato che Resident Evil: The Final Chapter farà tappa al New York Comic Con, con Milla Jovovich e Ali Larter che parteciperanno alla convention insieme alla new entry del cast William Levy e al regista Paul W.S. Anderson.

Il film prende il via subito dopo gli eventi di Resident Evil: Retribution, l'umanità è allo stremo assediata a Washington. l'ultimo rifugio dei superstiti contro le orde di zombie. Alice deve tornare al punto in cui l'incubo è iniziato, Raccoon City, dove la Umbrella Corporation sta raccogliendo le proprie forze per un attacco finale contro gli ultimi sopravvissuti all'apocalisse. In una corsa contro il tempo Alice unirà le forze con vecchi amici e un improbabile alleato, in una battaglia piena di azione con orde di non morti e nuovi mostri mutanti.

Rivedremo su schermo Jill Valentine (Sienna Guillory), Leon Scott Kennedy (Johann Urb), Albert Wesker ( Shawn Roberts), Chris Redfield (Wentworth Miller), Claire Redfield (Ali Larter), Kmart (Spencer Locke) e Ada Wong (Li Bingbing).

I nuovi membri del cast sono Iain Glen (Dr. Alexander Isaacs), Ruby Rose (Abigail), Jun-Ki Lee (Lee), Eoin Macken (Doc), William Levy (Christian), Fraser James (Michael) e la modella giapponese Rola (Cobalt). Paul W.S. Anderson dirige da una sua sceneggiatura ed è anche produttore insieme a Jeremy Bolt, Robert Kulzer e Samuel Hadida.







Resident Evil: The Final Chapter - primo trailer italiano del sequel di Paul WS Anderson

Resident Evil: The Final Chapter - primo trailer del sequel di Paul WS Anderson

Resident Evil 6: primo poster con Milla Jovovich

Aggiornamento di Pietro Ferraro In attesa dell'imminente debutto online del primo trailer di Resident Evil: Final Chapter è stato rilasciato un primo poster ufficiale che ritrae la protagonista Milla Jovovich. Insieme al poster abbiamo anche nuovi dettagli dal regista Paul W.S. Anderson. La storia segue Alice Abernathy (Milla Jovovich), che continua la sua battaglia contro l'ostile sistema di "IA" della Umbrella Corporation noto come La regina rossa (Megan Charpentier), con l'aiuto dei suoi amici Jill Valentine (Sienna Guillory), Leon Scott Kennedy (Johann Urb), Ada Wong (Li Bingbing) e sua figlia Becky (Aryanna Engineer) e continuando una difficile alleanza con l'ex capo della Umbrella, Albert Wesker (Shawn Roberts). Lungo la strada Alice riprende contatto con i suoi ex compagni Chris Redfield (Wentworth Miller), Claire Redfield (Ali Larter) e Kmart (Spencer Locke). La loro battaglia li porterà di nuovo dove tutto ha avuto inizio nell'oscuro palazzo costruito dal fondatore dell'Umbrella Lord Ozwell E. Spencer e nel centro di ricerca e sviluppo sotterraneo conosciuto come "Alveare", dove la Regina rossa sta ordendo la distruzione totale della razza umana. Entertainment Weekly ha parlato anche con il regista Paul W.S. Anderson, che ha rivelato che questo capitolo finale funge quasi come una storia di origine.

E' quasi come una storia di origine perché stiamo rivelando la verità su chi è Alice.

Il regista ha aggiunto che i fan possono aspettarsi un chiusura e un ritorno a Raccoon City e all'Alveare dove il primo film del franchise del 2002 era ambientato. I primi cinque film non hanno sbancato il box-office a livello nazionale con Resident Evil: Afterlife (2010) che ha segnato il miglior incasso americano con 60 milioni di dollari. Comunque la serie ha fatto meglio a livello internazionale con Resident Evil: Afterlife che ha totalizzato 296.2 milioni di dollari in tutto il mondo da un budget di 60 milioni e l'ultimo capitolo Resident Evil: Retribution che ha totalizzato 42.3 milioni in patria e 197.800.000$ a livello internazionale per un totale globale di 240.100.000$ da un budget di 65 milioni. Lo Iain Glen della serie tv Il trono di spade guida il cast di supporto nei panni del Dr. Alexander Isaacs, insieme a Ruby Rose come Abigail, Jun-Ki Lee come Lee, Eoin Macken come Doc, William Levy come Christian, Fraser James come Michael e la modella giapponese Rola come Cobalt. Paul W.S. Anderson dirige da una sua sceneggiatura ed è anche produttore insieme a Jeremy Bolt, Robert Kulzer e Samuel Hadida. Martin Moszkowicz e Victor Hadida sono i produttori esecutivi per questo finale di franchise. Sony ha fissato una data di uscita di Resident Evil: The Final Chapter al 27 gennaio 2017.

Resident Evil 6: nuove foto dal set con Milla Jovovich e il cast

Aggiornamento di Pietro Ferraro Con le riprese di Resident Evil: The Final Chapter in pieno corso a Città del Capo in Sudafrica, gli attori Milla Jovovich, Ali Larter, Ruby Rose e Eoin Macken hanno scelto i loro rispettivi account Instagram per condividere nuove foto dal set. La prima foto vede Milla Jovovich in uno scatto di gruppo con tutti gli attori appena citati con l'aggiunta di James Fraser. Abbiamo anche uno scatto da solista dell'attrice. Ali Larter condivide una foto da un monitor che mostra una scena tra lei e la collega Eoin Macken, e un'altra al fianco di Milla Jovovich. Dal mese di luglio stiamo godendo di un afflusso costante di foto di scena e visto che non sappiamo ancora quanto c'è da girare ne vedremo sicuramente delle altre. Milla Jovovich ha recentemente rivelato che la top model giapponese Rola ha concluso la sua parte delle riprese, quindi è possibile che le riprese principali siano in via di conclusione. Ricordiamo che nel cast figurano anche due volti familiari del franchise: Iain Glen come il Dr. Alexander Isaacs e Shawn Roberts come Albert Wesker. Screen Gems ha fissato la data di sucita del film al 27 gennaio 2017.

Resident Evil 6: foto dal set con i nuovi cacciatori di zombie

Aggiornamento di Pietro Ferraro Resident Evil: The Final Chapter continua le riprese a Città del Capo in Sudafrica e nuove foto dal set sono state condivise via Instagram che ci mostrano i nuovi membri del cast Ruby Rose, Eoin Macken, William Levy e il modello giapponese Rola. Sono tutti pronti ad unirsi ad un nuovo gruppo di cacciatori di zombie che attraverseranno il deserto apocalittico. Abbiamo anche alcuni nuovi scatti di Ali Larter che torna nei panni di Claire Redfield. Resident Evil: The Final Chapter sarà il sesto ed ultimo capitolo della serie di film live-action basata sul popolare videogioco. Paul W.S. Anderson torna a dirigere per al quarta volta un film della serie, con una data di uscita fissata al 2017. Milla Jovovich, che è apparso in tutti e 6 i film della serie riprenderà il suo ruolo di Alice. Dopo gli eventi di Resident Evil: Retribution, l'umanità è allo stremo e Alice deve tornare al punto in cui è cominciato l'incubo, Raccoon City, dove la Umbrella Corporation sta raccogliendo le proprie forze per un attacco finale contro gli unici sopravvissuti dell'apocalisse. In una corsa contro il tempo, Alice unirà le forze con vecchi amici e un improbabile alleato, in una battaglia piena di azione con orde di zombie e nuovi mostri mutanti. Le riprese dovrebbero proseguire per tutto l'autunno quindi non dovrebbero mancare aggiornamenti e foto dal set gentilmente forniti da cast e regista che ci aiuteranno ad ingannare l'attesa. Resident Evil: The Final Chapter si dice riporterà questo franchise alle sue radici, staremo a vedere.

Resident Evil 6: nuova foto dal set con Milla Jovovich e Ali Larter

Aggiornamento di Pietro Ferraro Resident Evil: The Final Chapter sarà come dice il titolo del sesto e ultimo film di questo franchise cinematografico basato sul videogioco horror by Capcom. Le riprese sono attualmente in corso a Città del Capo in Sudafrica. Per celebrare un altro lungo giorno di riprese, la protagonista Milla Jovovich ha condiviso una nuova foto dal set sulla sua pagina Instagram. Questa è solo una delle anticipazioni che l'attrice ha fornito nel corso di questi ultimi mesi, ma questa è in qualche modo speciale in quanto mostra la reunion ufficiale di Milla con la collega e co-protagonista Ali Larter. Milla Jovovich riprende il suo ruolo di Alice al fianco di Ali Larter come Claire Redfield. Finora Milla Jovovich è apparsa in tutti e 6 i film della serie. Claire Redfield è stata introdotta nel 2007 in Resident Evil: Extinction e in seguito è apparsa in Resident Evil: Afterlife del 2010. Questo sarà il terzo film della serie per Ali Larter. All'inizio di questo mese cinque nuove aggiunte del cast sono state annunciate: Ruby Rose, Eoin Macken e William Levy. Da segnalare anche il ritorno di due volti noti del franchise: Iain Glen che ha interpretato il dottor Isaacs in Resident Evil: Apocalypse (2004) e in Resident Evil: Extinction (2007) e Shawn Roberts, che ha interpretato Albert Wesker in Resident Evil: Afterlife (2010) e Resident Evil: Retribution (2012). Alla regia torna Paul W.S. Anderson che ha anche scritto la sceneggiatura ed è co-produttore della pellicola. All'inizio di settembre è stato segnalato il grave incidente occorso all'attrice e stuntwoman Olivia Jackson posta in coma indotto dopo l'incidente. La stuntwoman ha subito ferite alla testa ed un polmone perforato quando una scena di stunt è andata male con la Jackson che ha urtato contro un braccio metallico di grandi dimensioni. Gli ultimi aggiornamenti la davano in condizioni stabili, con ferite al viso alla testa e a spalla, mano e braccio sinistro. Come si può vedere dalla foto le cose sono tornate alla normalità sul set con Milla Jovovich e i suoi colleghi che sono tornati al lavoro.

Queste signore cazzute sono tornate! Sul set con @therealalil. #aliceandclaire #residentevilmovie #capetowndiary".

Resident Evil 6: trama ufficiale, cast e nuova foto dal set

Proseguono le riprese di Resident Evil: Final Chapter dopo il grave incidente sul set che ha visto ferita la stuntwoman e attrice Olivia Jackson. Le riprese sono tornate a pieno ritmo e il sito Collider ha annunciato cinque nuove aggiunte al cast, una sinossi ufficiale e via Instagram è arrivata anche una nuova foto dal set con la protagonista Milla Jovovich. Resident Evil: The Final Chapter si sta girando in Sudafrica e la location ha dato il benvenuto alle new entry del cast Ruby Rose, Eoin Macken e William Levy. Di ritorno dai capitoli precedenti sono invece Iain Glen, che ha interpretato il dottor Isaacs in Resident Evil: Apocalypse del 2004 e in Resident Evil: Extinction del 2007, e Shawn Roberts che ha interpretato Albert Wesker in Resident Evil: Afterlife (2010) e Resident Evil: Retribution (2012). Naturalmente a guidare il cast il pilastro del franchise Milla Jovovich, che riprende il suo iconico ruolo di Alice. Il cast è completato da Ali Larter come Claire Redfield. Paul W.S. Anderson dirige Resident Evil: The Final Chapter da una sua sceneggiatura e come suggerisce il titolo, questo dovrebbe essere il capitolo conclusivo di questo franchise, ma se sarà un successo probabilmente vedremo più film in futuro, forse senza la Jovovich e con altri registi, Anderson potrebbe tornare in veste di produttore / sceneggiatore. La trama ufficiale:



Subito dopo gli eventi di Resident Evil: Retribution: l'umanità è allo stremo dopo che Alice viene tradita da Wesker a Washington DC. Come unica superstite di quello che doveva essere l'avamposto definitivo dell'umanità contro le orde di morti viventi, Alice deve tornare al punto in cui è cominciato l'incubo, Raccoon City, dove la Umbrella Corporation sta raccogliendo le proprie forze per un attacco finale contro gli unici sopravvissuti dell'apocalisse. In una corsa contro il tempo Alice unire le forze con vecchi amici e un improbabile alleato, in una battaglia piena di azione con orde di morti viventi e nuovi mostri mutanti. Tra il perdere le sue capacità sovrumane e l'imminente attacco dell'Umbrella, questa sarà la più difficile avventura di Alice, mentre combatte per salvare l'umanità, che è sull'orlo dell'oblio.

I nuovi attori sono tutti relativamente sconosciuti. Iain Glen è ricordato soprattutto per il ruolo di Ser Jorah Mormont ne Il trono di spade della HBO. Shawn Roberts ha recitato nel thriller Fuori controllo con Mel Gibson protagonista. Ruby Rose sarà ben nota ai fan della serie tv Orange is the new black. Vedremo Eoin Macken nel thriller The Forest e William Levy nel crime-thriller Term Life e nel post-apocalittico The Veil tutti film in arrivo per il 2016. Resident Evil: The Final Chapter arriva nei cinema il 27 gennaio 2017.



Resident Evil 6: nuove foto dal set con Milla Jovovich

Dopo un rinvio a causa della gravidanza di Milla Jovovich, Resident Evil: The Final Chapter è finalmente pronto al via con le riprese che avranno inizio entro questa settimana. Per festeggiare il suo ritorno nei panni di Alice, l'attrice ha pubblicato due nuove foto via Instagram. La prima mostra alcune ferite su collo e petto di Alice con alcuni piccoli lividi e graffi. La seconda foto è invece un cartellino del reparto costumi, che conferma che Alice è l'eroina di qusto franchise, quindi chi come il sottoscritto sperava in una qualche zombificazione della protagonista dovrà mettersi l'anima in pace. Non si sa esattamente il giorno in cui le riprese inizieranno, ma siamo certi che Milla Jovovich ce lo farà sapere al più presto. La preparazione alla produzione del sesto episodio della fortunata serie action-horror è iniziata alcune settimane fa in Sudafrica, con l'attrice e suo marito, il regista Paul WS Anderson, che sono arrivati in loco. Milla Jovovich è apparsa in ogni film live-action della serie Resident Evil, con Resident Evil: The Final Chapter che porterà la storia di Alice al termine a 14 anni dal primo Resident Evil uscito nel 2002. Nel mese di agosto del 2014, Milla Jovovich e il marito, il regista Paul WS Anderson, hanno annunciato che la produzione di Resident Evil: The Final Chapter sarebbe stata ritardata in attesa dell'arrivo del loro secondo figlio. Le riprese si svolgeranno ancora a Città del Capo, Sudafrica come inizialmente previsto, insieme a molte altre location. Questa è la quarta volta che Paul W.S. Anderson dirige un film di Resident Evil con l'eccezione del secondo e terzo film, Resident Evil: Apocalypse del 2004 e Resident Evil: Extinction del 2007, anche se ha collaborato alle sceneggiature di entrambi quei film. Anderson è tornato nel 2010 per dirigere Resident Evil: Afterlife e ha diretto anche il successivo Resident Evil: Retribution del 2012. Le parti 5 e 6 in origine erano state pensate per essere girate back-to-back, ma poi questi piani sono stati accantonati. Il cast di questo sesto capitolo non vede solo il ritorno di Milla Jovovich nei panni di Alice, lei sarà affiancata da Wentworth Miller che riprende il ruolo di Chris Redfield dal quarto capitolo Resident Evil: Afterlife e Li Bingbing che torna come Ada Wong. Sienna Guillory e Spencer Locke completano il cast. E' stato annunciato ai primi di agosto che Ali Larter tornerà ad interpretare Claire Redfield apparsa sia in Resident Evil: Extinction che Resident Evil: Afterlife. Resident Evil è il più alto incasso di sempre per quanto riguarda un franchise basato su un videogioco, un record che probabilmente non verrà infranto per parecchio tempo con oltre 915 milioni di dollari incassati in tutto il mondo. Il film è previsto in sala per l'inverno 2017.

Resident Evil 6: prima foto dal set con Milla Jovovich

Dopo un lungo ritardo, sembra che l'atteso e più volte annunciato Resident Evil: The Final Chapter sia finalmente pronto per iniziare le riprese. La protagonista Milla Jovovich conferma che la produzione del 6° episodio della serie inizierà questa settimana in Sudafrica. Lei non dà ancora una data di inizio ufficiale per le riprese, ma l'annuncio dovrebbe arrivare a breve. L'attrice, che è apparsa in ogni singolo film di Resident Evil e che riprenderà il ruolo di Alice, ha condiviso una foto via Instagram del suo volto mentre viene "lavorato" dal reparto make-up e effetti speciali. E' stato lo scorso agosto che Milla Jovovich e il marito, il regista Paul WS Anderson, hanno annunciato che Resident Evil: The Final Chapter avrebbe subito un ritardo di circa un anno per la gravidanza della Jovovich, ma ora sembra che il film sia di nuovo in pista, con la coppia che si prepara a portarci l'ultimo adattamento live-action di uno dei più amati e popolari videogames horror di sempre. Le riprese sono previste a Città del Capo in Sudafrica. Questo sarà il quarto film della serie "Resident Evil" diretto da Paul W.S. Anche se la moglie è apparsa in tutti e 6 le avventure live-action, Anderson non ha diretto il secondo e terzo film, Resident Evil: Apocalypse del 2004 e Resident Evil: Extinction del 2007, anche se il regista ha comunque collaborato alla sceneggiature di entrambi i film. Anderson ha fatto ritorno al franchise dirigendo Resident Evil: Afterlife nel 2010 e il successivo Resident Evil: Retribution del 2013. I capitoli 5 e 6 erano stati pensati in origine per essere girati back-to-back, ma questi piani sono stati abbandonati all'inizio dello sviluppo. Non solo Milla Jovovich torna ad interpretare Alice per una sesta e ultima volta, l'attrice sarà affiancata da Wentworth Miller, che riprende il ruolo di Chris Redfield dal capitolo 4, Resident Evil: Afterlife e da Li Bingbing che torna come Ada Wong. Sienna Guillory e Spencer Locke completano il cast. Non ci sono altre conferme per il cast al momento. A proposito di iniziare questa nuova avventura Milla Jovovich ha dichiarato:

Bene, il momento che molti di voi stavano aspettando è finalmente arrivato, in cui posso dirvi che si è aperta la stagione di caccia agli zombie per il clan Jovovich-Anderson. Qui stanno facendo un calco alla mia faccia per "Resident Evil: The Final Chapter"!! Parto per il Sudafrica domani per iniziare la preparazione per il film! #residentevilmovie #ladiary

In Resident Evil: The Final Chapter, Alice Abernathy continua la sua battaglia contro il sistema di IA della Umbrella Corporation, La Regina Rossa, con l'aiuto dei suoi amici Jill Valentin, Leon Scott Kennedy, Ada Wong e sua figlia Becky, continuando nel frattempo una difficile alleanza con l'ex capo della Umbrella, Albert Wesker. Lungo la strada ritroverà gli ex compagni Chris Redfield, Claire Redfield e Kmart. La loro battaglia epica li porterà di nuovo dove tutto ha avuto inizio, nell'oscuro palazzo costruito dal fondatore della Umbrella, Lord Ozwell E. Spencer e nel centro di ricerca e sviluppo sotterraneo conosciuto come "L'alveare", dove la Regina Rossa ha messo in atto il suo piano per la distruzione totale della razza umana.

Resident Evil: The Final Chapter - via alle riprese ad agosto

Forse ci siamo. Rinviato di un anno a causa della gravidanza della sua indiscussa protagonista, Milla Jovovich, Resident Evil: The Final Chapter sarebbe finalmente arrivato ad un passo dalle riprese. A parlarne apertamente la stessa attrice, via Facebook.



"Sono veramente orgogliosa di non aver preso lo stesso peso di quando ho avuto il mio primo bambino (35 kg). Perché devo essere pronta per iniziare le riprese di Resident Evil: The Final Chapter nel mese di agosto e allo stesso tempo allatterò anche il mio bambino".

Pallottoliere alla mano Milla Jovovich tornerà quindi sul set pochi mesi dopo il parto, previsto più o meno tra maggio e giugno. A metà agosto del 2014, come dimenticarlo, fu sempre l'attrice ad annunciare lo slittamento delle riprese causa gravidanza:



“Volevo annunciarvi quanto fossi emozionata di andare a Città del Capo, in Sudafrica, per cominciare a lavorare su Resident Evil: The Final Chapter. Ma io e mio marito Paul abbiamo appena scoperto di essere in attesa di un nuovo bambino. Dopo una lunga discussione, abbiamo ritenuto che fosse nell’interesse di tutti aspettare la nascita del bambino prima di cominciare le riprese di un nuovo film. Fra le scene pericolose e il mio pancione in arrivo, abbiamo pensato che la gravidanza e gli zombi non vanno molto d’accordo”.

Atteso in sala per il 2 settembre del 2016, The Final Chapter sarà il 6° capitolo della saga, iniziata nel 2002 e ferma dal 2012, anno di Resident Evil: Retribution. 916 i milioni di dollari complessivamente incassati dai 5° titoli visti al cinema, con Wentworth Miller e Chris Redfield di ritorno per chiudere nel migliore dei modi il franchise. Terminata l'esperienza cinematografica, la Constantin Film potrebbe realizzare una serie tv ad hoc sul celebre videogioco, con Paul W.S. Anderson e signora ovviamente tutt'altro che presi in considerazione.

