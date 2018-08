Stasera in tv: "La tela dell'assassino" su Rete 4

Di Pietro Ferraro lunedì 27 agosto 2018

Rete 4 stasera propone La tela dell'assassino (Twisted), thriller del 2004 diretto da Philip Kaufman e interpretato da Ashley Judd, Samuel L. Jackson e Andy Garcia.





Cast e personaggi

Ashley Judd: Jessica Shepard

Samuel L. Jackson: John Mills

Andy Garcia: Mike Delmarco

David Strathairn: Dr. Melvin Frank

Russell Wong: Tenente Tong

Camryn Manheim: Lisa

Mark Pellegrino: Jimmy Schmidt

Titus Welliver: Dale Becker

D.W. Moffett: Ray Porter

Richard T. Jones: Wilson Jefferson

Leland Orser: Edmund Cutler

Doppiatori italiani

Cristina Boraschi: Jessica Shepard

Alessandro Rossi: John Mills

Roberto Chevalier: Mike Delmarco

Luciano Roffi: Dr. Melvin Frank

Roberto Certomà: Tenente Tong

Tenerezza Fattore: Lisa

Maurizio Reti: Dale Becker

Vittorio De Angelis: Ray Porter

Simone Mori: Wilson Jefferson

Carlo Scipioni: Edmund Cutler





La trama

Jessica Shepard (Ashley Judd) è una stimata agente di polizia in forza al dipartimento di polizia di San Francisco che riceve una promozione dopo aver risolto un grosso caso di un serial killer. Il suo mentore John Mills (Samuel L. Jackson) è orgoglioso di Jessica come un padre lo sarebbe di sua figlia, dato che Mills è stato il partner del defunto padre di Jessica.

Le cose per Jessica si fanno però complicate quando si troverà direttamente collegata agli omicidi di un brutale serial-killer che sembra aver stilato una lista di vittime che include alcuni uomini con cui Jessica ha avuto delle avventure. Ora ritrovatasi tra i sospettati Jessica dovrà dimostrare ai suoi superiori e al suo nuovo partner scettico che non c'è lei dietro agli omicidi...





Il nostro commento

La tela dell'assassino ha la peculiarità di mettere in mostra un plot prevedibile e inutilmente contorto, e di sprecare un terzetto di attori di caratura su cui spicca la brava Ashley Judd, sempre intensa e partecipe nonostante il sonnolento evolversi degli eventi privo di mordente.

Come sprecare un cast di talento confezionando un thriller che fa della sua ricercata cupezza visiva l'unico punto a favore, per il resto la noia regna sovrana e la suspense langue.





Curiosità















La promozione del personaggio di Jessica Shepard a Ispettore non è un grande un salto di carriera come sembra. Il dipartimento di Polizia di San Francisco a differenza di quasi tutti gli altri dipartimenti di polizia non ha un rango di detective tradizionale. Il grado di "Ispettore" è semplicemente il successivo rango sopra "Agente semplice" e le responsabilità di un ispettore sono esattamente come quelle di un qualsiasi detective nella maggior parte degli altri dipartimenti di polizia.



Mark Pellegrino e Titus Welliver co-protagonisti in questo film sono apparsi entrambi nella serie televisiva Lost (2004) dove hanno interpretato Jacob (L'uomo in bianco) e L'uomo in nero.



Il confronto finale del personaggio di Jessica Shepard con il killer è stato girato presso il Maritime National Historic Park di San Francisco. La nave dietro di lei è il Balclutha (1886). E' stata acquistata dal Museo Marittimo di San Francisco nel 1954 e designato monumento storico nazionale nel 1985.



Il film costato 50 milioni di dollari ne ha incassati worldwide circa 40.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore e trombettista Mark Isham nominato all'Oscar alla migliore colonna sonora per il drammatico In mezzo scorre il fiume.

nominato all'Oscar alla migliore colonna sonora per il drammatico In mezzo scorre il fiume.

Tra gli altri lavori di Isham ricordiamo musiche per Il mistero Von Bulow, Crash - Contatto fisico, The Black Dahlia e Point Break - Punto di rottura.



TRACK LISTINGS:

1. The City

2. The Box

3. I'm My Own Best Suspect

4. Blackout

5. An Old Flame

6. Nightmares

7. Get Away From Me

8. An Old Flame Dies

9. The Biggest Test of Your Life

10. A Toast to Your Partner

11. The Docks

12. Cigarette Burn

13. You Are the One