Stasera in tv: "Ex - Amici come prima" su Rai 3

Di Pietro Ferraro martedì 27 giugno 2017

Rai 3 stasera propone "Ex - Amici come prima", commedia del 2011 diretta da Carlo Vanzina e interpretata da Vincenzo Salemme, Enrico Brignano, Paolo Ruffini, Alessandro Gassmann e Tosca D'Aquino.





Cast e personaggi

Vincenzo Salemme: Antonio

Tosca D'Aquino: Nunzia

Natasha Stefanenko: Olga

Teresa Mannino: Floriana

Enrico Brignano: Marco

Alessandro Gassmann: Max

Anna Foglietta: Sandra

Liz Solari: Consuelo

Ricky Memphis: Fabio

Gabriella Pession: Valentina

Elena Barolo: Esther, ex di Fabio

Paolo Ruffini: Paolo

Edelweiss: Irina

Veronika Logan: Sig.ra Marangoni





La trama

Lui sta per sposarsi con quella che pensa sia la compagna della sua vita...fino a quando il destino non mette sulla sua strada la donna dei suoi sogni, incontrata tempo prima e ritrovata in un momento che più sbagliato non si può. Ma forse per lui potrebbe essere troppo presto diventare già un EX.

Lei è un bravo avvocato divorzista, terrore dei quasi EX mariti delle sue clienti, che punisce con puro godimento visto che anche lei è una... EX, da poco abbandonata dal suo compagno. Ma per colpa o per scherzo del destino incontra finalmente Lui, bello e affascinante: l’Uomo Giusto. Che purtroppo però è anche l’EX marito sbagliato di una delle sue clienti.

Lui è talmente disperato di essere diventato un EX, per giunta scaricato via sms, che per superare il trauma decide di ricorrere alle cure di uno psicoanalista. E, dopo un casuale scambio di persona con il suo medico, scoprirà che anche la psichiatria puòavere risvolti piacevoli, tanto che incontrerà l’amore dove mai avrebbe pensato di trovarlo.

Lei è un’affascinante cittadina baltica che fa perdere la testa ad uno sposatissimo, deputato meridionale con pochi scrupoli e molte ambizioni. Se non fosse che la signora nordica è anche un potente Primo Ministro anche lei decisamente accasata. Ma le vie della politica sono infinite e quello che doveva essere l’incontro di una notte sembrerebbe diventare qualcosa di più tanto cambiare le loro vite e trasformarli, forse, felicemente in due EX.

E poi c’è lui, single talmente incallito che non ha il tempo di diventare un EX. Non ha mogli, né fidanzate, ma in compenso colleziona storie con ragazze piene di EX. Fino a quando il destino non riserverà anche a lui la più inaspettata delle sorprese.





Il nostro commento

I fratelli Vanzina si cimentano con il sequel del campione d’incassi Ex di Fausto Brizzi confezionandone uno spin-off realizzato a loro immagine e somiglianza.

Ex - Amici come prima porta stampata in calce la firma della coppia di cineasti che trasformano la divertente e malinconica follia della pellicola originale in un classico e sin troppo pianificato film a episodi, che non possiede ne la verve ne tantomeno la spigliatezza emotiva dell’originale.

Ex - amici come prima non lascia troppa traccia di sé con qualche gag azzeccata, episodi non troppo isolati che però finiscono per perdersi all’interno di un canovaccio piuttosto incolore con l'ormai consueta deriva da fiction televisiva e un cast che funziona a corrente alternata, insomma siamo di fronte un’operazione piuttosto innocua e in questo caso palesemente concepita per far cassa.





Note di regia

Ex - Amici come prima è un film che si lega alla tradizione della grande commedia italiana ma che riceve anche contaminazioni dalla commedia sofisticata di stampo anglosassone: un intreccio di storie i cui protagonisti hanno in comune lo status di EX, EX marito, EX fidanzata, EX qualcosa. E questa volta si è verificato un fatto inusuale nella nostra carriera. Perché se abitualmente erano stati i nostri film a inaugurare dei filoni e ad ispirare secondi capitoli - come è capitato per “Sapore di mare 2”, “Yuppies 2” e altri ancora - qui siamo stati noi ad aver raccolto il marchio dei Lucisano e l’eredità di un film di grande successo come l’EX di Brizzi. E la cosa mi fa piacere dal momento che apprezzo Brizzi, che conosciamo dai tempi del Centro Sperimentale dove Enrico lo notò, e perché il suo film mi era piaciuto molto. Un piacere reciproco ed un insolito passaggio di testimone visto che lui stesso ci ha confessato che “Sapore di Mare” è il film cui deve tutto perché ha rappresentato la sua principale fonte di ispirazione per “Notte prima degli esami”.

Ciò detto, Ex - Amici come prima non ha niente a che vedere con il precedente anche se c’è ovviamente un fil rouge, ovvero il fatto che i protagonisti sono degli EX o hanno a che fare con degli EX. Sono EX fidanzati, EX mogli, EX fiamme mancate che vivono delle esistenze sentimentalmente improbabili, come molte delle storie di oggi. E nello schema ad intreccio del film – che ricorda “Love Actually” - le storie e gli individui che sembra non debbano mai incontrarsi, poi invece per un qualche gioco del destino si sfiorano e addirittura i protagonisti entrano l’uno nella storia dell’altro. Proprio come succede nella realtà che d’altra parte supera sempre l’immaginazione.