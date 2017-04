Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar - nuovo trailer internazionale conferma il ritorno di Keira Knightley

Di Federico Boni mercoledì 19 aprile 2017

Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul sequel con Johnny Depp nei cinema italiani dal 24 maggio 2017.

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Un rumor dello scorso dicembre un rumor riportava che Keira Knightley sarebbe tornata nel quinto capitolo della saga Pirati dei Caraibi. Quella voce non è mai stata confermata, ma aveva un senso visto che era stato confermato che Pirati dei Caribi: La vendetta di Salazar riporterà il marito di Elizabeth, il Will Turner di Orlando Bloom. Oggi finalmente abbiamo la conferma del ritorno di Elizabeth Swann con un nuovo trailer giapponese che mostra il personaggio asssente da Pirati dei Caraibi: Ai confini del mondo del 2007

Questo trailer internazionale dispone di una piccola scena al minuto 01:05, dove possiamo vedere Elizabeth Swann, subito dopo un'inquadratura di Will Turner. Il rumor di dicembre affermava che Keira Knightley aveva girato tutte le sue scene in segreto e che avevano incluso sia il Will Turner di Orlando Bloom che lo Jack Sparrow di Johnny Depp. L'aggiornamento riportava anche di una scena dopo i titoli di coda di Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar che contribuirà ad impostare Pirati dei Caraibi 6.

Quando abbiamo visto l'ultima volta Will Turner, lui si impegnava ad essere il nuovo "Davy Jones" al timone dell'Olandese volante che gli avrebbe permesso un solo giorno sulla terraferma per ogni 10 anni spesi in mare. Will ha speso il suo unico giorno sulla terraferma con Elizabeth alla fine del film, con il suo matrimonio con Elizabeth celebrato su un'isola deserta. C'era anche una scena dopo i titoli di coda in Pirati dei Caraibi: Ai confini del mondo ambientata 10 anni dopo che ha mostrato Elizabeth e suo figlio, Will Turner III che scrutavano l'orizzonte dalla cima di una una scogliera mentre il sole tramonta e l'Olandese volante appare con Will Turner / Davy Jones al timone.

E' possibile che Will Turner ed Elizabeth Swann potrebbero essere in grado di trascorrere insieme più di un solo giorno. Lo sceneggiatore Terry Rossio che scritto "Ai confini del mondo" con Ted Elliott, ha rivelato in un'intervista che Will Turner potrebbe essere liberato dal suo servizio come Olandese volante se, dopo 10 anni di assenza in mare, Elizabeth gli fosse rimasta fedele.

A seguire trovate anche 10 nuove locandine di Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar che debutta nei cinema italiani il 24 maggio.





Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar - featurette in italiano e nuove locandine

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Walt Disney Pictures ha reso disponibili una nuova featurette sottotitolata in italiano e 5 nuovi character poster di Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar che uscirà nei cinema il 24 maggio. Le nuove locandine ritraggono l'iconico Capitano Jack Sparrow (Johnny Depp) e Geoffrey Rush come il capitano Barbosa, insieme ai nuovi personaggi Carina (Kaya Scodelario), Henry (Brenton Thwaites) e il nuovo villain Capitano Salazar (Javier Bardem).

Nella featurette "I morti non parlano" il produttore Jerry Bruckheimer, il cast e i due registi candidati all'Oscar Joachim Rønning e Espen Sandberg forniscono un apporfondimento sul film.

Disney ha recentemente presentato il film alla convention CinemaCon di Las Vegas in una proiezione a sorpresa, con le prime reazioni che hanno paragonato questo quinto capitolo con il primo film che ha lanciato il franchise, Pirati dei Caraibi: La maledizione della prima luna del 2003. Il primo Pirati dei Caraibi è stato un successo a sorpresa al box-office incassando 305.4 milioni di dollari a livello nazionale e 654.2 milioni nel mondo e regalando a Johnny Depp la sua prima nomination all'Oscar. Mentre la trilogia originale è stata un grande successo, l'ultimo capitolo Pirati dei Caraibi - Oltre i confini del mare è stato stroncato dalla critica e ha guadagnato in patria meno de "La maledizione della prima luna", anche se ha fatto davvero molto bene all'estero portando il suo totale a livello mondiale ad oltre 1 miliardo di dollari.





Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar - nuovo trailer e locandine

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Disney ha reso disponibili un nuovo trailer e due locandine del sequel Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar. Non c'è molto di nuovo a livello di scene in questo nuovo trailer, ma il filmato fruisce di un montaggio più dinamico.

Le riprese di questo atteso sequel hanno preso il via lo scorso febbraio e hanno incluso un infortunio sul set per Johnny Depp che però non ha influenzato in maniera seria la produzione. Disney ha fissato una data di uscita americana di Pirati dei Caraibi 5 al 26 maggio (il 24 nei cinema italiani) che coincide con l'uscita del remake della Paramount Baywatch con Dwayne Johnson e Zac Efron, uno scontro relativo visto che Baywatch fruisce di un divieto ai minori mentre Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar è un'avventura per famiglie.





Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar - nuovo trailer italiano

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Disney ha reso disponibile un nuovo trailer italiano di Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar, quinto capitolo della saga con protagonista Johnny Depp in arrivo nei cinema italiani il 24 maggio.

In questo nuovo trailer scopriamo il legame tra Salazar (Javier Bardem) e Jack Sparrow (Johnny Depp) e il motivo del rabbioso desiderio di vendetta covato dal capitano spagnolo e cacciatore di pirati anche dopo la morte.

Nel film i terribili pirati fantasma guidati da Salazar scappano dal Triangolo del Diavolo intenzionati ad uccidere ogni pirata in mare...compreso Jack Sparrow. L'unica speranza di sopravvivenza del Capitano Jack consiste nel partire alla ricerca del leggendario Tridente di Poseidone, un potente strumento che conferisce al suo possessore un totale controllo dei mari.

Il cast include Kaya Scodelario (“Maze Runner,” e “Skins” della TV britannica), Brenton Thwaites (“Maleficent”, “The Giver”), Golshifteh Farahani (“Come pietra paziente” “Exodus - Dei e re”) e Geoffrey Rush nel ruolo di Barbossa, Kevin R. McNally nel ruolo di Joshamee Gibbs e Stephen Graham nel ruolo di Scrum.





Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar - nuovo trailer, foto e locandina

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Il primo Pirati dei Caraibi è uscito nel 2003 sorprendendo tutti poichè ispirato da un'attrazione di un parco a tema e da un filone, quello "piratesco", che Goonies a parte non ha mai avuto gran fortuna sul grande schermo. Ad oggi però la saga di Jack Sparrow è rimasta unica nel suo genere e purtroppo il franchise di sequel in sequel ha inevitabilmente perso smalto. Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar spera di far cambiare rotta alla saga e Disney ha reso disponibile un nuovo trailer di questo quinto capitolo che vi proponiamo insieme ad una nuova locandina ufficiale, una prima immagine del Will Turner di Orlando Bloom e un concept art che mostra bizzarri squali fantasma che appariranno nel film.

Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar includerà una serie di nuovi arrivi con ​​Kaya Scodelario, Brenton Thwaites, Golshifteh Farahani, Javier Bardem e Sir Paul McCartney. Il film diretto da Joachim Rønning e Espen Sandberg debutta nei cinema italiani il 24 maggio 2017.





Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar - nuovo trailer italiano "Super Bowl 2017"

Aggiornamento di Pietro Ferraro Johnnny Depp torna nei panni di Jack Sparrow nel nuovo trailer italiano di Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar, realizzato per il Super Bowl 2017, che vi proponiamo insieme ad una nuova locandina ufficiale del film. L'ultima volta che abbiamo visto Johnny Depp sul grande schermo nei panni dell'iconico pirata è stato nel 2011 in Pirati dei Caraibi: Oltre i confini del mare. Quest'anno Disney rilascia il quinto film della serie diretto in tandem da Joachim Rønning e Espen Sandberg. Dal momento che il costo medio quest'anno di uno spot di 30 secondi durante il Super Bowl è di 5 milioni di dollari, la Disney ha fatto un notevole investimento puntando su un trailer da quasi un minuto e mezzo di durata. Il primo film della saga Pirati dei Caraibi: La maledizione della prima luna è stato un grande successo, ma forse ancora più importante, è stato un film incredibilmente ben accolto da pubblico e critica regalando a Johnny Depp una nomination agli Oscar per la sua interpretazione del capitano Jack Sparrow. Il franchise di capitolo in capitolo ha perso inevitabilmente smalto in termini di qualità, ma i film hanno continuato ad incassare con il franchise che ad oggi ha totalizzato 3.7 miliardi di dollari, con il più recente capitolo, Pirati dei Caraibi: Oltre i confini del mare che ha superato il miliardo d'incasso. Il cast di questa quinta puntata include Javier Bardem (Salazar), Geoffrey Rush (Barbossa), Orlando Bloom (Will Turner), Kevin McNally (Joshamee Gibbs) e Stephen Graham (Scrum). Il cast di supporto include anche i nuovi arrivati ​​Kaya Scodelario, Brenton Thwaites, Golshifteh Farahani e anche Sir Paul McCartney. Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar debutta nei cinema italiani il 24 maggio 2017.

Pirati dei Caraibi 5: nuova foto ufficiale e trama estesa

Aggiornamento di Pietro Ferraro Disney ha reso disponibile una nuova immagine ufficiale di Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar che ritrae la nuova nemesi del capitano Jack Sparrow (Johnny Depp), il capitano Salazar (Javier Bardem) che vi proponiamo insieme ad una nuova trama ufficiale "estesa".

Johnny Depp ritorna all'iconico ruolo del Capitano Jack Sparrow per il quale ha avuto la nomination dell'Oscar, uno dei più amati personaggi della storia del cinema, ora affiancato dal Premio Oscar Javier Bardem (“Non è un paese per vecchi” “Skyfall”), dalla giovane stella in ascesa Kaya Scodelario (“Maze Runner,” e “Skins” della TV britannica) da Brenton Thwaites (“Maleficent”, “The Giver”) e da Golshifteh Farahani (“Come pietra paziente” “Exodus - Dei e re”). Spinto in un'avventura tutta nuova, uno sfortunato Capitano Jack Sparrow si scontra con i venti della sfortuna che soffiano ancora più impetuosi quando dei terribili pirati fantasma guidati dal suo antico nemico, il terrificante Capitano Salazar (Bardem), scappano dal Triangolo del Diavolo intenzionati ad uccidere ogni pirata in mare… compreso lui. L'unica speranza di sopravvivenza del Capitano Jack consiste nel partire alla ricerca del leggendario Tridente di Poseidone, un potente strumento che conferisce al suo possessore un totale controllo dei mari. Al timone del "Gabbiano morente", il suo piccolo, miserabile e malandato vascello, il capitano Jack cerca non solo di invertire la recente ondata di sfortuna, ma anche di salvare la sua stessa vita dal nemico più formidabile e pericoloso mai affrontato. Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar include anche Kevin R. McNally come Joshamee Gibbs, Golshifteh Farahani come la strega del mare Shansa, David Wenham come Scarfield, Stephen Graham come Scrum e Geoffrey Rush come il capitano Hector Barbossa. Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar getta l'ancora nelle sale il 26 maggio 2017.

Joachim Rønning e Espen Sandberg stanno dirigendo Pirati dei Caraibi 5 da una sceneggiatura di Jeff Nathanson. La saga "Pirati dei Caraibi" ha preso il via nel 2003 incassando con quattro film 3.700.000.000$ in tutto il mondo. Fonte: Movieweb

Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar - nuovo poster "Wanted" con Jack Sparrow

Aggiornamento di Pietro Ferraro Lo scorso fine settimana, la Disney ha presentato il primo trailer di Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar, che è stata accolto con grande entusiasmo. Per ringraziare i milioni di fan che hanno guardato il trailer, il regista Joachim Rønning ha condiviso su Instagram uno speciale nuovo poster di Pirati dei Caraibi 5 che ritrae Jack Sparrow (Johnny Depp). Il poster ritrae il volto di Jack Sparrow su un manifesto d'epoca che lo segnala come pirata ricercato, il manifesto è siile a quello visto nel trailer che invece mostrava Jack per intero con una spada in mano su un olo. Questo nuovo poster descrive Jack come un "famigerato pirata" e anche se c'è una taglia sulla sua testa, non possiamo vederne l'ammontare. Il messaggio ai fan del regista Joachim Rønning condiviso su Instagram.

Un grande grazie ai milioni di voi là fuori che hanno visto il nostro nuovo teaser trailer per Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar! Sono così grato per il vostro entusiasmo e i commenti. L'ultimo paio di giorni mi hanno davvero ricordato perché amo i film e perché ho voluto fare questo.

Oltre a Johnny Depp e Javier Bardem, il cast per Pirati dei Caraibi 5 include Kaya Scodelario, Orlando Bloom, Brenton Thwaites, Martin Klebba, Geoffrey Rush, Kevin McNally, Stephen Graham, Golshifteh Farahani. Joachim Rønning e Espen Sandberg dirigono da una sceneggiatura di Jeff Nathanson, con la Disney che ha fissato una data di uscita italiana al 26 maggio 2017.

Una foto pubblicata da Joachim Rønning (@joachimronning) in data: 6 Ott 2016 alle ore 08:10 PDT



Fonte: Movieweb





Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar - primo trailer italiano

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Disponibile online un primo trailer italiano di Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar, quinto capitolo della saga Disney campione d'incassi. Johnny Depp ritorna all'iconico ruolo del Capitano Jack Sparrow per il quale ha avuto la nomination dell'Oscar, uno dei più amati personaggi della storia del cinema, ora affiancato dal Premio Oscar Javier Bardem (“Non è un paese per vecchi” “Skyfall”), dalla giovane stella in ascesa Kaya Scodelario (“Maze Runner,” e “Skins” della TV britannica) da Brenton Thwaites (“Maleficent”, “The Giver”) e da Golshifteh Farahani (“Come pietra paziente” “Exodus - Dei e re”). Si uniscono all'azione anche i vincitori dell'Oscar Geoffrey Rush nel ruolo di Barbossa, Kevin R. McNally nel ruolo di Joshamee Gibbs e Stephen Graham nel ruolo di Scrum.

Spinto in un'avventura tutta nuova, uno sfortunato Capitano Jack Sparrow si scontra con i venti della sfortuna che soffiano ancora più impetuosi quando dei terribili pirati fantasma guidati dal suo antico nemico, il terrificante Capitano Salazar (Bardem), scappano dal Triangolo del Diavolo intenzionati ad uccidere ogni pirata in mare… compreso lui. L'unica speranza di sopravvivenza del Capitano Jack consiste nel partire alla ricerca del leggendario Tridente di Poseidone, un potente strumento che conferisce al suo possessore un totale controllo dei mari.

Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar approderà nei cinema italiani nel 2017.





Pirati dei Caraibi 5: primo trailer e poster del sequel con Johnny Depp

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Disney ha reso disponibili un primo trailer e una locandina di Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales, quinto capitolo della saga blockbuster Pirati dei Caraibi.

Spinto in una nuova avventura, uno sfortunato capitano Jack Sparrow ritrova i venti della malasorte che soffiano ancor più forte quando mortali pirati fantasma guidati da una sua vecchia nemesi, il terrificante capitano Salazar (Javier Bardem), fuggono dal Triangolo del Diavolo, decisi ad uccidere ogni pirata in mare...lui compreso. L'unica speranza per la sopravvivenza del capitano Jack risiede nella ricerca del leggendario Tridente di Poseidone, un potente artefatto che dona al suo possessore il controllo totale sui mari. Il primo film della saga Pirati dei Caraibi: La maledizione della prima luna è stato un grande successo, ma forse ancora più importante, è stato incredibilmente ben accolto da fan e critici con Johnny Depp che si è guadagnato una nomination agli Oscar per la sua interpretazione del capitano Jack Sparrow.

Il franchising nel corso degli anni ha vertiginosamente diminuito in termini di qualità, ma i film hanno continuato a portare in un sacco di soldi al botteghino. Ad oggi il franchise ha totalizzato 3.7 miliardi di dollari, con il più recente capitolo, Pirati dei Caraibi - Oltre i confini del mare, che ha superato il miliardo d'incasso.

In Pirati dei Caraibi 5 tornano Geoffrey Rush come Barbossa, Orlando Bloom come Will Turner, Kevin McNally come Joshamee Gibbs e Stephen Graham come Scrum. Il cast di supporto include anche i nuovi arrivati ​​Kaya Scodelario, Brenton Thwaites e Golshifteh Farahani, oltre al già citato Javier Bardem. Anche Sir Paul McCartney ha un ruolo ancora top-secret nel film. Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales diretto da Joachim Rønning e Espen Sandberg è previsto in uscita il 26 maggio 2017.

Fonte: Collider





Pirati dei Caraibi 5: nuova foto dal set con cast e troupe che celebrano il "Pirate Day"

Aggiornamento di Pietro Ferraro del 20 settembre 2015

In attesa di un primo trailer. che probabilmente non vedremo prima del 2016 visto che l'uscita è fissata al 2017, ecco approdare via Twitter una nuova foto dal set per il sequel Pirati dei Caraibi 5 aka Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales. A condividere la foto sul suo account Twitter ufficiale il produttore Jerry Bruckheimer. Non siamo sicuri che ci sia il cast completo nell'immagine, ma sicuramente stiamo guardando alcuni membri del cast principale accanto a uomini e donne che fanno il duro lavoro dietro le quinte che permette al film di essere realizzato e a noi di godercelo in una comoda sala.

Pirati dei Caraibi 5: Kaya Scodelario parla del film Pirati dei Caraibi 5 si ispirerà agli esordi della saga, lo rivela l'attrice Kaya Scodelario.

In questo quinto capitolo della saga Disney il capitano Jack Sparrow si trova in una nuova caccia al tesoro con pirati fantasma, una sua vecchia nemesi che torna dal passato e un magico e potente artefatto conosciuto come il Tridente di Poseidone. Le riprese del film sono iniziate in Australia a febbraio e si sono concluse tra luglio e agosto, quindi la foto non è di "prima mano". Il film è diretto dai registi norvegesi Espen Sandberg e Joachim Rønning noti come "Roenberg" (una combinazione dei loro soprannomi), il loro ultimo film, Kon-Tiki, è stato candidato agli Oscar nel 2013 come miglior film straniero.

Questo nuovo sequel vede il ritorno di Capitan Jack Sparrow alias Johnny Depp che guida un cast che include volti familiari e nuovi arrivi tra cui Javier Bardem, Brenton Thwaites, Kevin McNally, Kaya Scodelario, Golshifteh Farahani, Stephen Graham, David Wenham, Orlando Bloom e Geoffrey Rush. Il ritorno di Orlando Bloom come Will Turner si vociferava già da settembre 2014, ma è stata confermato ufficialmente durante la convention D23 Disney tenutasi lo scorso agosto. Bloom ha interpretato il ruolo di Will Turner nelle prime tre avventure, La maledizione della prima luna (2003), Pirati dei Caraibi: La maledizione del forziere fantasma (2006) e Pirati dei Caraibi: Ai confini del mondo (2007). L'attore non è tornato per il sequel Pirati dei Caraibi: Oltre i confini del mare (2011). Sempre lo scorso agosto è stato rivelato che il personaggio di Kaya Scodelario si chiama Carina Smyth, un'astronoma a caccia, come Jack Sparrow, del Tridente di Poseidone. Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales appoderà nelle sale americane il 7 luglio 2017.





Happy #TalkLikeAPirateDay from the cast and crew of #PiratesoftheCaribbean 'Dead Men Tell No Tales'. pic.twitter.com/qdIA1UAFIe — JERRY BRUCKHEIMER (@BRUCKHEIMERJB) 19 Settembre 2015

Pirati dei Caraibi 5: logo ufficiale e confermato Orlando Bloom

Aggiornamento di Pietro Ferraro Quando la Disney ha annunciato il programma completo del D23 ha rivelato che il panel Walt Disney Studios avrebbe incluso Alice in Wonderland 2, Il libro della giungla, Captain America: Civil War e Star Wars: Episodio VII, ma lo studio ha tenuto in serbo la presenza a sorpresa sul palco di Johnny Depp in costume da Jack Sparrow per presentare il logo ufficiale di Pirati dei Caraibi 5 aka Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales e confermare la presenza nel cast di Orlando Bloom come Will Turner. Spinto in una nuova avventura, uno sfortunato capitano Jack Sparrow ritrova i venti della malasorte che soffiano ancor più forte quando mortali pirati fantasma guidati da una sua vecchia nemesi, il terrificante capitano Salazar (Bardem), fuggono dal Triangolo del Diavolo, decisi ad uccidere ogni pirata in mare...lui compreso. L'unica speranza per la sopravvivenza del capitano Jack risiede nella ricerca del leggendario Tridente di Poseidone, un potente artefatto che dona al suo possessore il controllo totale sui mari. Il film è diretto da Espen Sandberg e Joachim Rønning, scritto da Jeff Nathanson e prodotto da Jerry Bruckheimer. Il cast è completato da Javier Bardem, Brenton Thwaites, Kevin McNally, Kaya Scodelario, Golshifteh Farahani, Stephen Graham, David Wenham e Geoffrey Rush. Pirati dei Caraibi 5, Orlando Bloom: 'Avrò una parte piccola, ma vi presenterò mio figlio' Prime notizie sul ruolo di Orlando Bloom in Pirati dei Caraibi 5. Il ritorno di Orlando Bloom come Will Turner già si vociferava da settembre 2014 con una conferma dallo stessso attore al Giffoni 2015 dove ha presenziato come ospite speciale, ma la presentazione al D23 è stata la conferma ufficiale da parte di Disney. Bloom ha interpretato il ruolo di Will Turner nelle prime tre avventure dei Pirati dei Caraibi: La maledizione della prima luna del 2003, Pirati dei Caraibi: maledizione del forziere fantasma del 2006 e Pirati dei Caraibi: Ai confini del mondo del 2007. L'attore non è tornato per il sequel Pirati dei Caraibi: Oltre i confini del mare del 2011. Durante il panel del D23 è stato rivelato anche che il personaggio di Kaya Scodelario si chiama Carina Smyth e quello Brenton Thwaites si chiama Henry. Nessun filmato di Pirati dei Caraibi 5 è stato mostrato durante la convention e con le riprese già terminate e a quasi due anni dall'uscita nelle sale non si sa quando potremo vedere un primo trailer.

Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales will set sail July 7, 2017 #D23Expo pic.twitter.com/oe3ztAolXX — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) 15 Agosto 2015

Fonte: Collider





Pirati dei Caraibi 5: prima foto ufficiale con Johnny Depp nei panni di Jack Sparrow

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Le riprese di Pirati dei Caraibi 5 aka Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales sono in corso e ora il produttore Jerry Bruckheimer ha rivelato via Twitter una prima foto ufficiale di Johnny Depp ritratto nei panni di Jack Sparrow mentre viene legato ad un palo da due pirati nemici. Abbiamo riportato il mese scorso che l'attore è stato ferito sul set, ma la produzione non ha subito gravi ritardi per questo incidente. Che cosa ha fatto Jack fare per meritare un simile destino? Probabilmente non lo sapremo per molto tempo, dato che il sequel non è previsto nei cinema fino al 7 luglio 2017, ma speriamo di avere altre foto dell'attore mentre le riprese proseguono.

Spinto in una nuova avventura, uno sfortunato capitano Jack Sparrow ritrova i venti della malasorte che soffiano ancor più forte quando mortali pirati fantasma guidati da una sua vecchia nemesi, il terrificante capitano Salazar (Bardem), fuggono dal Triangolo del Diavolo, decisi ad uccidere ogni pirata in mare...lui compreso. L'unica speranza per la sopravvivenza del capitano Jack risiede nella ricerca del leggendario Tridente di Poseidone, un potente artefatto che dona al suo possessore il controllo totale sui mari.

Il cast di supporto comprende i nuovi arrivati ??Kaya Scodelario, Brenton Thwaites e Golshifteh Farahani, insieme con il ritorno di volti familiari del franchise Pirati dei Caraibi come Geoffrey Rush nei panni di Barbossa, Kevin McNally in quelli di Joshamee Gibbs e Stephen Graham come Scrum. Joachim Rønning e Espen Sandberg dirigono questa nuova avventura da una sceneggiatura di Jeff Nathanson.





Pirati dei Caraibi 5, via alle riprese: trama, cast e titolo ufficiale

Aggiornamento di Pietro Ferraro

A poche settimane dalla pubblicazione di una prima foto dal set Walt Disney Pictures ha annunciato oggi che le riprese del sequel Pirati dei Caraibi 5 hanno preso ufficialmente il via in Australia con il titolo Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales e una data di uscita fissata al 7 luglio 2017.

L'annuncio ufficiale è stato accompagnato anche dai primi dettagli ufficiali su trama e cast con Golshifteh Farahani che si unito alla ciurma e Geoffrey Rush (Barbossa), Kevin McNally (Joshamee Gibbs) e Stephen Graham (Scrum) che saranno di nuovo a bordo.

Il produttore Jerry Bruckheimer per dirigere il film ha reclutato Espen Sandberg e Joachim Rønning, i registi del film norvegese Kon-Tiki con la sceneggiatura scritta da Jeff Nathanson (Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo, Prova a prendermi), il che rende questo film il primo del franchise senza gli scrittori Ted Elliott e Terry Rossio.



Johnny Depp torna al suo iconico ruolo candidato all'Oscar del capitano Jack Sparrow, uno dei personaggi più amati della storia del cinema supportato dal premio Oscar Javier Bardem (Non è un paese per vecchi, Skyfall), la stella nascente Kaya Scodelario (Il labirinto, la serie tv Skins), Brenton Thwaites (Maleficent, The Giver) e Golshifteh Farahani (Exodus: Dei e re). Tornano in azione il premio Oscar Geoffrey Rush come Barbossa, Kevin McNally come Joshamee Gibbs e Stephen Graham come Scrum. Spinto in una nuova avventura, uno sfortunato capitano Jack Sparrow ritrova i venti della malasorte che soffiano ancor più forte quando mortali pirati fantasma guidati da una sua vecchia nemesi, il terrificante capitano Salazar (Bardem), fuggono dak Triangolo del Diavolo, decisi ad uccidere ogni pirata in mare...lui compreso. L'unica speranza per la sopravvivenza del capitano Jack risiede nella ricerca del leggendario Tridente di Poseidone, un potente artefatto che dona al suo possessore il controllo totale sui mari.

Vale la pena notare che il comunicato stampa non ha fatto menzione di Orlando Bloom nonostante si sia parlato a lungo di un suo potenziale ritorno. Come ricorderete il Will Turner di Bloom si è sostanzialmente trasformato in Davy Jones alla fine del sequel Pirati dei Caraibi: Ai confini del mondo.





We just started filming a new #PiratesoftheCaribbean in Australia. Captain Jack is back. pic.twitter.com/X5tKOj7r7z — JERRY BRUCKHEIMER (@BRUCKHEIMERJB) 19 Febbraio 2015





Pirati dei Caraibi 5: prima foto dal set

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Il produttore Jerry Bruckheimer ha twittato la prima foto dai set australiani del sequel Pirati dei Caraibi 5.

Bruckheimer ha rivelato via twitter che Pirati dei Caraibi 5 inizierà le riprese in Australia tra due settimane condividendo una foto delle location postata da regista Joachim Rønning.



Due settimane e iniziamo le riprese di Pirati 5. Joachim Rønning ha appena pubblicato una grande foto dal set in Australia.

Orlando Bloom ha recentemente lasciato intendere che potrebbe tornare nella nuova avventura. Javier Bardem è a bordo per interpretare il malvagio capitano Brand, un fantasma che cerca vendetta contro il capitano Jack (Johnny Deep) per la morte di suo fratello. Anche Geoffrey Rush riprenderà il suo ruolo come Barbosa. Il resto del cast include Kaya Scodelario, Brenton Thwaites, Martin Klebba, Kevin McNally e Rodney Afif.

Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales arriva nei cinema americani il 7 Luglio 2017 diretto in tandem da Joachim Rønning e Espen Sandberg, i due registi norvegesi candidati all'Oscar per il dramma Kon-Tiki.



Two weeks until we start shooting Pirates 5. Joachim Rønning just posted a great pic from the set in Australia. pic.twitter.com/TeVRacmNdp — JERRY BRUCKHEIMER (@BRUCKHEIMERJB) 30 Gennaio 2015





Pirati dei Caraibi 5: Kaya Scodelario protagonista femminile, via alle riprese nel mese di febbraio

Uscito ancora una volta dalle ossa rotte dal confronto con il box office Usa a causa del disastroso debutto di Mortdecai, tra poche settimane Johnny Depp tornerà ufficialmente a vestire i panni di Jack Sparrow. Quando si dice l'usato sicuro. Jerry Bruckheimer ha infatti ufficializzato il via alle riprese de I Pirati dei Caraibi 5, pronte a partire i primi di febbraio nel Queensland, in Australia.

Il celebre produttore ha anche confermato che al fianco di Depp si farà spazio una bella sconosciuta, Kaya Scodelario, 22enne attrice britannica vista negli abiti di Elizabeth "Effy" Stonem nella serie televisiva Skins. Pochi mesi fa, invece, Kaya ha fatto bingo ad Hollywood con Maze Runner - Il labirinto, uscito 4 anni dopo l'esperienza lampo di Scontro tra titani. A fine 2015, ovviamente, la Scodelario prenderà parte al sequel di Maze Runner, The Scorch Trials, in uscita il 18 settembre.

Se Depp sarà per la 5° volta Sparrow, Geoffrey Rush tornerà ad incrociare Capitan Barbossa, con Javier Bardem new entry nei panni del villain di turno, il Capitano Brand. Altra novità della pellicola il giovane e lanciato Brenton Thwaites, ovvero colui che andrà incontro ad un intreccio d'amore proprio con la Scodelario. Occhio anche al possibile ritorno di Orlando Bloom nel ruolo di William Turner, abbandonato al termine del 3° capitolo. Dopo il Legolas de Lo Hobbit anche per lui, vuoi o non vuoi, un usato sicuro. A dirigere il tutto Joachim Rønning e Espen Sandberg, registi candidati all'Oscar con Kon-Tiki, per un'uscita al cinema datata 7 luglio 2017.

I 4 capitoli del franchise visti fino ad oggi al cinema hanno incassato la bellezza di 3 miliardi e 730 milioni di dollari in tutto il mondo, con due di questi, il 2° e il 4°, riusciti a superare la soglia del miliardo.