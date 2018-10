Stasera in tv: "Flight" su Rete 4

Di Pietro Ferraro martedì 9 ottobre 2018

Rete 4 stasera propone "Flight", film drammatico del 2012 diretto da Robert Zemeckis e interpretato da Denzel Washington.





Cast e personaggi

Denzel Washington: Whip Whitaker

Tamara Tunie: Margaret Thomason

John Goodman: Harling Mays

Kelly Reilly: Nicole Maggen

Melissa Leo: Ellen Block

Don Cheadle: Hugh Lang

Nadine Velazquez: Katerina Marquez

Bruce Greenwood: Charlie Anderson

Brian Geraghty: Ken Evans

Doppiatori italiani

Francesco Pannofino: Whip Whitaker

Alessandra Cassioli: Margaret Thomason

Stefano De Sando: Harling Mays

Valentina Mari: Nicole Maggen

Fabrizio Vidale: Hugh Lang

Barbara De Bortoli: Katerina Marquez

Angelo Maggi: Charlie Anderson

Gianfranco Miranda: Ken Evans





La trama

In un mattino di metà autunno, il SouthJet 227 parte da Orlando, Florida, per quello che dovrebbe essere uno dei suoi soliti voli di routine. Il Comandante Whip Whitaker è al comando di questo Jet Jackson-Ridgefield insieme al suo giovane e perfettino co-pilota e primo ufficiale Ken Evans, che è l’opposto di Whip in tutto. L’aereo si imbatte presto in una turbolenza più intensa del previsto ed entra in una forte tempesta.

Nessun problema per Whip che manovra l’aereo verso il sereno, sebbene lo faccia in una maniera non convenzionale e sorprendente, per il sollievo dei 96 passeggeri del volo e di sei membri dell’equipaggio. A questo punto però le cose iniziano ad andare veramente male. Inaspettatamente, i piloti devono registrare una serie di inesplicabili guasti meccanici che fanno ballare, tremare e precipitare l’aereo come se stesse su delle montagne russe.

Dato che i guasti si moltiplicano, portando l’aereo a spirale verso il basso e apparentemente fuori dal controllo dei piloti, Whip decide che l’unica possibilità che ha di mantenere la quota è manovrare l’aereo che pesa 50 tonnellate e girarlo completamente; questo gli permetterebbe di planare senza i motori per poi tentare di raddrizzarlo e a farlo atterrare. In una manciata di minuti, impossibilitato a portare l’aereo fino all’aeroporto, volando a poche centinaia di metri dal suolo, Whip trova un pezzo di terra adiacente ad una chiesa dove tentare l’atterraggio. A 140 miglia all’ora inverte l’aeromobile e lo porta giù.

L’impatto è sconvolgente, ma Whip, con un colpo incredibile e ingegnioso, riesce tranquillamente ad atterrare in modo abbastanza sicuro da salvare tutte meno sei delle centodue anime a bordo. Per il suo miracoloso atterraggio, i media acclamano Whip come un eroe. Ci sono però delle questioni irrisolte. La causa del disastro non è completamente chiara ai suoi superiori e in particolare al NTSB (National Transportation Safety Board), anche se Whip è piuttosto sicuro che se non ci fosse stato lui in cabina di pilotaggio l’aereo sarebbe sceso in picchiata e tutti i passeggeri sarebbero sicuramente morti. Ciononostante segue un’indagine.

L’indagine va per le lunghe e Whip, che lotta contro i suoi considerevoli demoni, è letteralmente a terra. Convinto che le sue azioni abbiano salvato i passeggeri a bordo, Whip è ugualmente certo che i suoi problemi personali non siano così straordinari e che non abbiano sicuramente alcun rapporto con l’incidente aereo. Vecchi e nuovi alleati si radunano intorno a lui. Il suo amico e rappresentante sindacale Charlie Anderson soccupa del suo caso e lo stesso fa il furbo e schietto avvocato Hugh Lang. Anche l’amico divertente di Whip, Harling Mays, gli da supporto, anche se non sempre di genere morale.

E’ in questo periodo che Whip conosce uno spirito affine al suo, Nicole, una fotografa a corto di lavoro che si sta riprendendo da una storia di abuso di droga, Nicole potrebbe essere proprio quello che Whip cerca. Se lui solo riuscisse a capire esattamente cos’è...

Flight: Recensione del film di Robert Zemeckis Candidato a due Premi Oscar, Flight di Robert Zemeckis arriva finalmente anche in Italia





Curiosità



Il film è stato candidato a 2 Premi Oscar: Miglior attore protagonista a Denzel Washington e Migliore sceneggiatura originale a John Gatins.



Il film segna il ritorno del regista Robert Zemeckis ad un lungometraggio live-action dopo tre film d'animazione realizzati in sequenza (Polar Express, La leggenda di Beowulf, A Christmas Carol).



L'incidente è stato ispirato da un reale disastro, l'incidente del volo Alaska Airlines 261. Alcuni elementi del film sono stati presi fedelmente dall'incidente, come ad esempio lo stabilizzatore inceppato. Nel vero incidente la causa principale è risultata essere una manutenzione inadeguata di alcune parti del velivolo.



Il regista Robert Zemeckis ha un brevetto di pilota d'aerei.



Lo sceneggiatore John Gatins ci ha messo dieci anni a terminare la sceneggiatura.



Il numero di volo, 227, utilizzato nel film è una superstizione comune riferita a quei voli che si sono schiantati e in cui la somma delle cifre di del numero di volo totalizzano 11. Un numero di incidenti aerei seguono questo iter "numerologico" come quelli del volo AA 191, il DC-10 che nel 1979 perse un motore a Chicago schiantandosi e il PSA 182 precipitato a San Diego nel 1978.



Quando Whip arriva a casa di Nicole la targa posteriore è visibile (GA-CNH320). Si tratta della stessa targa fittizia utilizzata sul Generale Lee nel film Hazzard.



Olivia Wilde e Dominique McElligott sono state considerate per il ruolo di Nicole.



Nella vita reale Denzel Washington beve raramente, e durante un'intervista per la promozione del film ha affermato che non avrebbe mai interpretato il ruolo di un ubriaco, in quanto i risultati che aveva visto erano stati sempre molto imbarazzanti.



Il film costato 31 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 161.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Alan Silvestri che per il regista Robert Zemeckis ha musicato diversi film, tra questi ricordiamo Chi ha incastrato Roger Rabbit?, la trilogia Ritorno al futuro, Forrest Gump, Cast Away e Le verità nascoste.

La colonna sonora include i brani: Alcohol - Barenaked Ladies / Feelin’ Alright – Joe Cocker / Under The Bridge – Red Hot Chili Peppers / Sweet Jane – Cowboy Junkies / Sympathy For The Devil – The Rolling Stones / Gimme Shelter – The Rolling Stones / Ain’t No Sunshine – Bill Withers / Never Get Out Of These Blues Alive – John Lee Hooker Featuring Van Morrison / What’s Going On – Marvin Gaye / Going Down – Jeff Beck Group / With A Little Help From My Friends – John Lennon & Paul Mccartney / Feelin’ Alright – Traffic.



Le musiche originali di Alan Silvestri:

1 Opening

2 Nicole Leaves Hotel

3 Nicole Returns Home

4 Crash Site

5 The Old Farm House

6 News Report

7 Driving

8 Meeting’s Over

9 The Letter

10 Whip’s Mad Drive

11 Whip Inspects Room

12 Mini Bar

13 Because I’m an Alcoholic

14 I Need Your Help