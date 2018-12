Stasera in tv: "L'era glaciale 3 - L'alba dei dinosauri" su Italia 1

Di Pietro Ferraro sabato 1 dicembre 2018

Italia 1 stasera propone "L'era glaciale 3 - L'alba dei dinosauri", film d'animazione del 2009 diretto da Carlos Saldanha e scritto da Michael Berg e Peter Ackerman.

Cast e personaggi

Ray Romano: Manfred

John Leguizamo: Sid

Denis Leary: Diego

Queen Latifah: Ellie

Josh Peck: Eddie

Seann William Scott: Crash

Simon Pegg: Buck

Bill Hader: antilope

Chris Wedge: Scrat

Karen Disher: Scrattina

Doppiatori italiani

Leo Gullotta: Manfred

Claudio Bisio: Sid

Pino Insegno: Diego

Roberta Lanfranchi: Ellie

Lee Ryan: Eddie

Francesco Pezzulli: Crash

Massimo Giuliani: Buck

La trama

Scrat sta ancora cercando di catturare l’inafferrabile ghianda (e intanto forse troverà il vero amore); Manny ed Ellie attendono la nascita del loro cucciolo di mammuth; Sid il bradipo si mette nei guai quando decide di mettere su famiglia con alcune uova di dinosauro che ha trovato; Diego la tigre dai denti a sciabola si domanda se non si stia “rammollendo” ad andare in giro con i suoi amici

Il nostro commento

Il regista Carlos Saldanha torna in gran spolvero sfoderando tutte le meraviglie tecnologiche del caso e confezionando uno spassoso e iperdinamico terzo capitolo che tra gag, inseguimenti mozzafiato e spassosi personaggi perde lungo la strada contenuti per trasformarsi in un’avventura action concepita per tutta la famiglia.

Siamo di fronte ad un vero e proprio popcorn-movie d’animazione, L’era glaciale 3: L’alba dei dinosauri non vi darà tregua, si ride senza sosta, più spazio all’impavido Scrat e alla sua nuova fiamma, come premesso i personaggi perdono un po' di consistenza amalgamandosi e permettendo alla fenomenale CG e all’azione di prendere in più di un’occasione il sopravvento.

Dopo uno sbrigativo prologo il film vi lancerà immediatamente in mezzo all’azione, come il miglior degli action "made in Hollywood", molte le gradite sorprese, come un nuovo e folle personaggio che si unirà al gruppo (ci riferiamo a Buck), le molte citazioni e strizzatine d’occhio al cinema di genere, da Jurassic Park a Viaggio al centro della Terra, una corposa schiera di nuovi dinosauri per ammaliare grandi e piccini, non dimenticando mai la follia ispiratrice dei Looney Tunes con uno Scrat spassoso emulo di Willy il Coyote.

Curiosità



Il personaggio Buck è basato sia su Crocodile Dundee che su Frank Buck, avventuriero e attore degli anni '30 e '40.



Otto Waalkes (la voce tedesca di Sid) ha dichiarato che John Leguizamo ha adottato il suo modo di parlare per Sid e anche che l'animazione di Sid è stata creata per somigliare ai movimenti di Otto (considerato il più famoso comico della Germania).



Il dinosauro più grande, Rudy, è basato sul dinosauro Baryonyx. Gli animatori hanno scelto questo dinosauro per il suo aspetto che ricorda un coccodrillo e che lo differenzia dai tirannosauri più familiari. Il suo colore bianco e gli occhi iniettati di sangue sono stati aggiunti per renderlo ancor più minaccioso.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di John Powell che ha musicato anche il precedente L'era glaciale 2: il disgelo che il successivo L'era glaciale 4 - Continenti alla deriva.

John Powell è uno specialista in film d'animazione tra le sue pertiture più note ricordiamo musiche per Shrek (con Harry Gregson-Williams), Happy Feet, Kung Fu Panda, Dragon Trainer e Rio.



