Stasera in tv: "Shadow Man - Il triangolo del terrore" su Rete 4

Di Pietro Ferraro sabato 11 novembre 2017

Rete 4 stasera propone "Shadow Man - Il triangolo del terrore", film d'azione del 2006 diretto da Michael Keusch e interpretato da Steven Seagal.





Cast e personaggi

Steven Seagal: Jack Foster

Eva Pope: Anya

Imelda Staunton: ambasciatore Cochran

Vincent Riotta: Harry

Michael Elwyn: George

Skye Bennett: Amanda Foster

Garrick Hagon: Waters

Alex Ferns: Schmitt

Michael Fitzpatrick: Chambers

Elias Ferkin: Velos

Levan Uchaneishvili: Jensen

Zoltan Butuc: Seaka

Emanuel Parvu: Urick

Vince Leigh: Roger

Werner Daehn: Cyrell

Laura Grigoriu: segretaria di Jack

Corina Toader: ragazza di Jack

Gabriel Spahiu: conducente taxi

Titus-Gabriel Patrascu: barista

Luminita Filimon: poliziotto #1

Daniel Pasleaga: poliziotto #2

Florin Stancu: agente #1

Nicolai Stoianov: Nickoli

Coca Bloos: vecchia signora (accreditata come Cornelia Bloos)





La trama

L’ex agente della CIA Jack Foster (Steven Seagal) che ha ormai da tempo lasciato il suo lavoro per l’Agenzia viene utilizzato a sua insaputa come corriere per contrabbandare un potentissimo virus dagli effetti letali, pronto per essere trasformato in una devastante arma batteriologica.

Durante un viaggio in Europa, la figlia di Jack viene rapita e il nostro eroe è costretto ad intraprendere una caccia all’uomo e utilizzando tutti i suo vecchi contatti riesce a rintracciare l’organizzazione responsabile del sequestro.

Quello che sembra un semplice caso di sequestro di persona, si rivelerà invece un piano ben congegnato che ha lo scopo di recuperare il virus, ma Jack non è tipo da rendere le cose facili e avrà presto chiare le vere intenzioni dei terroristi, rendendogli così il recupero alquanto complicato.





Il nostro commento

Michael Keusch è un regista che proviene dalla tv e si vede, Shadow Man è una pellicola "low-budget", le location sono come al solito situate nei paesi dell’Est e la storia include terroristi e virus.

Seagal afflitto da un fisico ormai compromesso si lancia nell’ennesima fotocopia di uno dei suoi tipici prodotti action da videoteca. Script inesistente, regia piatta, qualche esplosione, un paio di inseguimenti e combattimenti a base di arti marziali con il contagocce, vista anche l'evidente difficoltà fisica che affligge il protagonista.

Comunque per chi cerca dell'intrattenimento molto "easy", dove la sceneggiatura è più che altro un canovaccio su cui Seagal improvvisa il suo repertorio di frasi da duro e soprattutto fate parte dello zoccolo duro di ammiratori che ancora si diverte con il buon vecchio "Seagal Style", potrete trovare Shadow Man un prodotto godibile, ma se invece come noi amate il Seagal di "Nico" e "Trappola in alto mare" lasciate perdere e ripescate qualche vecchio titolo del miglior Seagal anni ’90 come Giustizia a tutti i costi oppure, in alternativa, qualche godibile recente direct-to-video come Ruslan o Pistol Whipped - L'ultima partita.





