John Wick 2: nuovo spot tv "Super Bowl 2017"

Di Federico Boni lunedì 6 febbraio 2017

John Wick 2: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul sequel con Keanu Reeves nei cinema americani dal 10 febbraio 2017.

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Nuovo spot tv via Super Bowl 2017 per il sequel John Wick 2 che arriva nelle sale americane a ridosso di San Valentino, e per onorare l'occasione Lionsgate ha investito in un trailer andato in onda durante lo show pre-partita

Abbiamo accennato a San Valentino perché John Wick 2 uscirà negli States nello stesso fine settimana di Cinquanta sfumature di nero e questo nuovo spot tv gioca con l'idea di diventare una valida alternativa al pruriginoso dramma erotico.

Oltre a Keanu Reeves che sta tornando come John Wick il cast vede il ritorno dall'originale anche di Ian McShane, John Leguizamo, Bridget Moynahan, Thomas Sadoski e Lance Reddick. Il sequel ha anche aggiunto alcuni nuovi membri del cast con Riccardo Scamarcio nuovo villain e Laurence Fishburne a bordo come un killer noto come The Bowery King. Il cast è completato da Common, Ruby Rose e Peter Stormare.

John Wick 2: clip, featurette, locandine e videogame ufficiale

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Il prossimo 10 febbraio il sequel action John Wick 2 con Keanu Reeves debutta nei cinema americani e Lionsgate ha reso disponibili una clip con una scena del film, 4 nuove locandine e una featurette che mostra la preparazione di Reeves al ruolo che ha incluso addestramento con una squadra di stunt e guida veloce. Nella featurette c'è anche la controfigura Jackson Spidell, che rivela che Reeves ha fruito di uno speciale allenamento che gli ha permesso di imparare a sparare con tre pistole contemporanemante. Il regista Chad Stahelski ha rivelato inoltre che l'addestramento di Keanu Reeves ha incluso Jiu-Jitsu giapoonese, Jiu-Jitsu brasiliano e judo combinati insieme per quello che è stato chiamato "Gun-Fu".

La nuova clip è fondamentalmente una versione estesa della scena che abbiamo visto nei trailer, dove John arriva a Roma alla ricerca di un abito nuovo e incontra un sarto molto particolare.

Vi segnaliamo inoltre un sito virale ufficiale in cui si puo visitare l'hotel Continental, luogo di ritrovo e sosta dei killer professionisti più letali del mondo, e il lancio del videogame ufficiale in realtà virtuale John Wick Chronicles annunciato da Starbreeze e Lionsgate, uno sparatutto in prima persona concepito per l'HTC Vive virtual reality headset; John Wick Chronicles dà ai giocatori l'opportunità di esplorare l'iconico hotel Continental e il compito di assassinare obiettivi apparentemente imbattibili che solo John Wick potrebbe gestire. Trovate altre info sul videogame sul sito ufficiale del gioco.

Concludiamo con la notizia che oltre ad un John Wick 3 già in sviluppo, il regista Ciad Stahelski in una recente intervista ha accennato anche ad una potenziale serie televisiva prequel.

John Wick 2: nuovo trailer e locandina del sequel con Keanu Reeves

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Lionsgate ha reso disponibili online un nuovo trailer e una nuova locandina del sequel action John Wick 2 che vede il ritorno di Keanu Reeves nei panni del letale sicario del titolo.

Mentre il primo trailer era molto più stilizzato, questo nuovo video è pura azione e arriva dritto al punto: John Wick è un killer e ha un lavoro da fare, che è quello di uccidere un gruppo di letali cattivi.

In questo nuovo capitolo il leggendario sicario John Wick (Keanu Reeves) è costretto ad uscire dal suo ritiro da un ex socio che sta tramando per prendere il controllo di una corporation di oscuri assassini internazionali. Vincolato da un giuramento di sangue, John si reca a Roma dove si mette contro contro alcuni dei killer più letali del mondo.

Il cast vede il ritorno di Ian McShane, John Leguizamo, Bridget Moynahan, Thomas Sadoski e Lance Reddick affiancati dai nuovi arrivati Riccardo Scamarcio nei panni di nuovo villain, Laurence Fishburne in quelli di un misterioso killer. Completano il cast Common, Ruby Rose e Peter Stormare.

John Wick 2: primo trailer e nuova locandina

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Il letale ex killer prezzolato di Keanu Reeves è tornato nel primo trailer dell'atteso sequel John Wick: Chapter 2 accopagnato da una nuova locandina ufficiale.

Lionsgate ha mostrato questo primo trailer durante il New York Comic-Con e qualche giorno prima c'erano stati un poster e, via Twitter, una prima immagine ufficiale del film che mostrava il nuovo cane di John Wick.

In questo sequel il leggendario killer John Wick sarà di nuovo costretto a tornare in azione a causa di un ex socio che sta tramando per prendere il controllo di una oscura organizzazione di assassini internazionali. Wick è vincolato da un giuramento di sangue così si reca a Roma, dove si trova ad affrontare alcuni dei killer più letali del mondo. Il regista Chad Stahelski ha promesso che questa puntata sarà caratterizzata da un surplus di azione rispetto all'originale, diventato un cult per i fan del genere action.

Il cast di John Wick: Chapter 2 include anche Ian McShane, John Leguizamo, Bridget Moynahan, Thomas Sadoski, Lance Reddick, Laurence Fishburne, Common, Ruby Rose, Peter Stormare e visto che il film è ambientato in Italia la scelta per il villain principale è caduta su Riccardo Scamarcio.

John Wick: Chapter 2 debutta nei cinema americani il 10 febbraio 2017.

John Wick 2: anteprima trailer "New York Comic-Con"

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Lionsgate ha confermato il mese scorso che porterà il sequel John Wick: Chapter 2 al New York Comic-Con, dove il primo trailer sarà presentato dal protagonista Keanu Reeves. In attesa del panel che si terrà sabato lo studio ha svelato una preview del trailer che mostra Reeves in Italia e più precisamente a Roma.

Lionsgate ha condiviso l'anteprima del trailer su Twitter che vede John Wick (Keanu Reeves) incontrare un sarto italiano nella Capitale. Il sarto gli chiede se l'abito è per un "evento formale o un evento mondano", con John che rivela che si tratta di un evento mondano. L'idea di John di un evento mondano è certamente molto diversa dalla nostra, infatti lo si vede poco dopo armarsi di tutto punto pronto a seminar cadaveri.

John Wick 2: prima immagine ufficiale, poster e intervista al regista Chad Stahelski

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Lionsgate ha annunciato che un primo filmato del loro attesissimo sequel John Wick: Chapter 2 sarà mostrato durante un panel al Comic-Con di New York che si terrà sabato 8 ottobre. Nel frattempo per ingannare l'attesa sono disponibili online un primo poster del film e una prima immagine ufficiale che ritrae il protagonista Keanu Reeves a spasso con il suo nuovo cane sul ponte di Brooklyn. Nel finale del primo film veniva mostrato John Wick con un nuovo cane, dopo che il suo adorabile cucciolo di beagle, regalatogli dalla defunta moglie, era stato ucciso scatenando l'iraconda vendetta e il ritorno in azione del letale ex killer professionista.

Già nel mese di giugno Ian McShane, che torna nei panni di Winston, il proprietario dell'Hotel Continental, aveva rivelato in un'intervista che il John Wick di Keanu Reeves avrebbe avuto un "nuovo cane" ed è chiaro, ora che abbiamo visto la nuova immagine, che si tratta dello stesso pitbull che Wick ha salvato alla fine del primo film. McShane ha rivelato inoltre John Wick nel sequel ha una taglia sulla testa per aver ucciso un gangster russo e che il nuovo villain principale del film sarà interpretato da uno dei nuovi membri del cast, Riccardo Scamarcio.

Entertainment Weekly ha recentemente incontrato il regista Ciad Stahelski che torna dietro la macchina da presa, stavolta in solitaria, dopo aver diretto il John Wick originale in tandem con David Leitch. Stahelski ha anticipato che in qusto sequel ci sarà il doppio dell'azione.

Direi che abbiamo il doppio dell'azione rispetto al primo film. Ci saranno molte scene di guida. Ci sarà un grande inseguimento in apertura di film con Keanu che è molto impressionante.

Stahelski ha raccontato che dopo il primo film ci sono state molte richieste da parte dei fan riguardo all'Hotel Continental e ad un approfondimento dei vari personaggi

L'anno dopo l'uscita del film la gente continuava a chiederci: "Vorremmo vedere di più dell'hotel", "Vorremmo vedere di più su tutti i diversi personaggi". "Che cosa è questo mondo sotterraneo dove ognuno è il migliore?", "Com'è vivere in un mondo come questo?". Questo è quello che volevamo ampliare.Per me, gli altri realizzatori del film, il mio partner e gli altri produttori, la più grande attrattiva per noi del fare cinema è la possibilità di creare un universo, la creazione di un mondo e di una fuga dalla realtà. Questo è davvero quello su cui ci siamo concentrati e speriamo che sia quello che regalerà il secondo film.

Insieme con Keanu Reeves che ritorna come John Wick, John Wick 2 riporterà anche Ian McShane come Winston, Lance Reddick come Charon, Bridget Moynahan come la defunta moglie di John, John Leguizamo come Aurelio e Helen Thomas Sadoski come Jimmy. Tra i nuovi membri del cast ci sono Common, Ruby Rose, Peter Stormare e Laurence Fishburne, che ha lavorato sia con Keanu Reeves che Chad Stahelski nella trilogia di Matrix, che ha visto Stahelski in veste stuntman e stunt coordinator. Keanu Reeves in precedenza ha dichiarato che Laurence Fishburne porterà al sequl "humor, intelligenza, carisma e fascino". Anche Chad Stahelski ha parlato del personaggio di Laurence Fishburne.

Mi è piaciuto lavorare con lui. Così abbiamo fatto una chiamata e lui è stato più che gentile e disponibile ad aiutarmi. Il personaggio di Laurence lo abbiamo soprannominato "Re Bowery".

Recentemente Keanu Reeves ha rivelato al sito Collider che spera in futuri sequel che portino il suo personaggio al livello successivo, l'idea è di trasformare John Wick in un autentico franchise made in Hollywood.

Amo John Wick. E' stato fantastico dare corpo a questa storia. Non posso dire che non siamo eccitati all'idea di dare un proseguo all'idea e al personaggio. Abbiamo alcune idee davvero forti. Stiamo parlando di quanto sarebbe bello portarlo al livello successivo.

A new chapter begins together. #JohnWick2 is coming to #NYCC 10.8.2016. pic.twitter.com/8AH1vgZIuU

— John Wick: Chapter 2 (@JohnWickMovie) 28 settembre 2016

Ask your questions now for Keanu and the #JohnWick2 cast using #JohnWick2NYCC and they might just answer it at their @NY_Comic_Con panel. pic.twitter.com/slvmNcTj7j — John Wick: Chapter 2 (@JohnWickMovie) 1 ottobre 2016

John Wick 2: prima sinossi ufficiale del sequel con Keanu Reeves

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Il prossimo anno il letale killer in disarmo interpretato da Keanu Reeves nell'action John Wick torna sul grande schermo con il sequel John Wick: Chapter 2 nei cinema americani dal 10 febbraio 2017. Le riprese si sono concluse di recente e non si sa quando avremo un primo sguardo ufficiale a questo sequel sia con nuove foto o con un primo trailer. Nell'attesa di dare un primo sguardo a Keanu Reeves in azione il sito Collider ha rivelato una prima sinossi ufficiale del film che trovate a seguire.



Keanu Reeves torna nel sequel del successo che nel 2014 lo ha visto nei panni del leggendario killer John Wick che dopo essersi ritirato è costretto a tornare in campo quando un ex partner trama per prendere il controllo di una oscura organizzazione internazionale di killer professionisti. Vincolato da un giuramento di sangue John si reca a Roma dove si troverà contro alcuni dei killer più letali al mondo.

Il cast vede il ritorno di Ian McShane (Winston), John Leguizamo (Aurelio), Bridget Moynahan (Helen), Thomas Sadoski (Jimmy) e Lance Reddick (Charon) che riprenderanno i ruoli interpretati nel film originale. I nuovi membri del cast sono Common, Ruby Rose, Riccardo Scamarcio e Peter Stormare. Secondo alcuni aggiornamenti Common dovrebbe interpretare l'antagonista principale, il capo della sicurezza di una boss del crimine.

John Wick 2: Keanu Reeves si allena a sparare (video)

Aggiornamento di Pietro Ferraro

John Wick 2 ha recentemente concluso le riprese e in attesa di un primo trailer via YouTube è arrivato un video con Keanu Reeves che si allena con le armi da fuoco.

Lionsgate ha fissato la data di uscita del sequel al 10 febbraio 2017, ma questo video pubblicato da Taran Tactical ci regala un assaggio della dimistichezza che l'attore ha ormai raggiunto con le armi da fuoco e lo si può vedere "nudo e crudo" in azione senza l'ausilio di effetti sonori e visivi.

Anche se non ci sono dettagli sulla trama, è confermato che nel sequel il John Wick di Keanu Reeves farà tappa a Roma. Ian McShane (Winston), John Leguizamo (Aurelio), Bridget Moynahan (Helen), Thomas Sadoski (Jimmy) e Lance Reddick (Charon) riprendono tutti i ruoli interpretati nel primo film con l'aggiunta di nuovi membri del cast che includono Ruby Rose, Riccardo Scamarcio, Peter Stormare e il rapper Common.

John Wick è uscito nel 2014 e nonostante il successo di critica non è diventato un campione d'incassi, anche se negli States ha incassato 43 milioni di dollari raddoppiando il budget investito di 20 milioni, raggiungendo poi in tutto il mondo un incasso totale di 86 milioni di dollari.

Chad Stahelski è alla regia con una sceneggiatura di Derek Kolstad che ha scritto il John Wick originale. Il primo film è stato diretto in tandem da Chad Stahelski e David Leitch, ma la coppia di filmmakers ha deciso di separarsi temporaneamente con David Leitch che si è dedicato alla regia in solitaria del thriller The Coldest City con Charlize Theron e James McAvoy.

John Wick 2: prime foto dal set con Keanu Reeves

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Le riprese di John Wick 2 sono in pieno corso a New York e online sono arrivate le prime foto di Keanu Reeves sul set che torna nei panni del letale killer in pensione del titolo.

John Wick: recensione in anteprima del film con Keanu Reeves Keanu Reeves redivivo in John Wick, solido action vecchio stile. Leggete la nostra recensione in anteprima

John Wick uscito nel 2014 e costato 20 milioni di dollari non è stato di certo un blockbuster con i suoi 43 milioni incassati in patria e gli 86 milioni totalizzati worldwide, ma il film si è rivelato un gioiellino action che ha riscosso un enorme successo sia di critica che tra i fan del genere. Questo riscontro e il buon incasso hanno fatto si che un sequel vedesse la luce in tempi brevissimi dando il via ad un franchise.

Alla regia di questo sequel c'è Chad Stahelski che ha diretto l'originale John Wick in tandem con David Leitch e che sta tornando a prendere il timone di John Wick 2 in solitaria, poiché David Leitch è impegnato a dirigere Cahrlize Theron in The Coldest City. Derek Kolstad autore per il primo film è tornato a scrivere anche la sceneggiatura di questo sequel.

Il rapper e attore Common ha firmato per interpretare il nuovo antagonista, con Ian McShane che torna a vestire i panni di Winston, il proprietario dell'Hotel Continental riservato a criminali e killer prezzolati. Il cast di supporto include anche Ruby Rose, Riccardo Scamarcio e Peter Stormare che affiancheranno John Leguizamo (Aurelio), Bridget Moynahan (Helen), Thomas Sadoski (Jimmy) e Lance Reddick (Charon) che come McShane e Reeves riprendono i ruoli interpretati nell'originale.

Nessun dettaglio della trama è stato rivelato e non sono stati forniti dettagli sui nuovi personaggi interpretati da Ruby Rose, Riccardo Scamarcio e Peter Stormare. Nel film originale l'Aurelio di John Leguizamo gestiva un giro di pezzi di auto rubate mentre Bridget Moynahan era la defunta moglie di John Wick. Thomas Sadoski vestiva i panni di un poliziotto di nome Jimmy, mentre Lance Reddick era Charon, manager dell'Hotel Continental dotato di una capacità innata di anticipare le esigenze dei suoi clienti. Il ritorno di Bridget Moynahan fa presagire per questo sequel un certo numero di flashback riguardanti la moglie di John Wick.







John Wick 2 looks pretty AMAZING so far then https://t.co/n7BgCicqmb pic.twitter.com/h5LtWfL21g

— Yahoo Movies UK (@YahooMoviesUK) 18 Novembre 2015

this is the only thing I care about pic.twitter.com/qxH3hsdnZ1 — priscilla page (@BBW_BFF) 19 Novembre 2015







JOHN WICK 2 has begun filming! pic.twitter.com/xWfIpPKeNa

— Film Hype (@FilmHyp) 18 Novembre 2015

John Wick 2...shooting in Chinatown NYC. "Yeah, I’m thinking I’m back… again!" Follow @TheOsteoCorps for more! pic.twitter.com/F2LmW6Y8LS — The OsteoCorps (@TheOsteoCorps) 18 Novembre 2015







John Wick 2 Keanu reeves looking good in this follow up sequel pic.twitter.com/yZK5VhdOxN

— Ricky Baker (@easternheroes1) 20 Novembre 2015

Keanu Reeves bloodied on set as he continues shooting film on location https://t.co/nTiidjLEE8 @DailyMailCeleb pic.twitter.com/a6KMAgkrEl — Mr-Reeves News Blog (@mr_reeves_blog) 20 Novembre 2015





Keanu Reeves seen at Chinatown.Filming for 'John Wick 2' under the Manhattan bridge. 28 pics https://t.co/p5OXRk6P5p pic.twitter.com/YzXWEtderR — Ayako Ueda (@okka_nyan) 18 Novembre 2015







Thanks! burritomilkshake keanu reeves for john wick 2 https://t.co/0c9ArIwbrD pic.twitter.com/t59OptKLYU

— Mr-Reeves News Blog (@mr_reeves_blog) 17 Novembre 2015

John Wick 2: iniziate le riprese e Common si unisce al cast

Aggiornamento di Pietro Ferraro Collider ha annunciato via Twitter il via alle riprese del sequel John Wick 2 insieme all'annuncio di un nuovo membro del cast l'attore e rapper Common. Keanu Reeves tornerà a vestire i panni del protagonista John Wick e Ian McShane quelli di Winston, il proprietario dell'Hotel Continental. Le riprese hanno preso il via a New York, non si sa per quanto tempo dureranno, ma sono attualmente in corso nel quartiere di Brooklyn. Anche l'originale John Wick è stato girato nella zona di Brooklyn, tra cui il Brooklyn Bridge Park e il ristorante Haru Sushi servito come location esterna per l'Hotel Continental. Dal momento che lo Winston di Ian McShane tornerà rivedremo questo hotel unico nel suo genere che si rivolge esclusivamente ad una clientela di killer. La new entry Common sarà la nuova nemesi di John Wick e vestirà i panni del capo della sicurezza al soldo di un boss del crimine al femminile. Il cast originale includeva anche Lance Reddick, Adrianne Palicki, Bridget Moynahan, Jason Isaacs e Alfie Allen. Lionsgate non ha ancora fissato una data di uscita per John Wick 2, ma il film potrebbe essere pronto per uscire a fine 2016. Chad Stahelski che ha diretto l'originale John Wick con David Leitch torna per John Wick 2, anche se stavolta dirigerà da solista. Entrambi i registi avevano previsto di affrontare il sequel insieme, ma poi hanno deciso di separarsi momentaneamente con Ciad Stahelski che si occuperà di questo sequel e David Leitch che invece dirigerà The Coldest City che vedrà protagonista Charlize Theron. Lo sceneggiatore del film originale Derek Kolstad è tornato a scrivere anche il sequel. L'originale John Wick era incentrato su un killer in pensione costretto a tornare di nuovo in azione dopo che alcuni sicari uccidomo il suo cane, l'ultimo regalo della sua defunta moglie. John Wick costato 20 milioni di dollari ha incassato 43.000.000$ negli States e 78.700.000$ in tutto il mondo.

the best news you'll hear all day: JOHN WICK 2 started filming today in Brooklyn. Fuck yes. (image from 1st film) pic.twitter.com/vJD4HAdkIO — Steven Weintraub (@colliderfrosty) 29 Ottobre 2015





Keanu Reeves is filming on Bergen Street, so mind those cars. https://t.co/IHM71GfguD pic.twitter.com/HVn6uNc2ca — Park Slope Stoop (@TheStoopBK) 29 Ottobre 2015

John Wick 2: il sequel si farà

Articolo del 5 febbraio 2015

La rinascita di Keanu Reeves. Dopo anni di cocenti delusioni e stroncature da parte della critica, il divo è tornato a batter cassa con l'ottimo John Wick, action Lionsgate/Summit costato solo 20 milioni di dollari e riuscito ad incassarne 80 in tutto il mondo. Più che promosso dalla stampa di settore, il film diretto da David Leitch e Chad Stahelski avrà un sequel. I due registi l'hanno confessato al sito Movies.com, durante un'intervista a traino dell'uscita in DVD e Blu-ray della pellicola.



“Abbiamo queste idee da giorni, e senza timore sappiamo che possiamo riuscire a far meglio dell’originale. È una questione di trama e di quanto ti piace il personaggio. Questa è sempre la parte più importante. Se c’è molta azione ma hai un personaggio che non piace a nessuno e non ha carisma, il film non lo guarderai. Basta guardare a qualsioasi star del cinema d’azione, che si tratti di Harrison Ford, Liam Neeson o Robert Downey Jr., scegli un nome a caso, la prima cosa che ami è il personaggio. Che sia un buon film o un cattivo film d’azione, semplicemente li ami mentre sono in azione. Così vogliamo essere sicuri di avere una storia e un personaggio amato da tutti, poi lo metteremo in azione e promettiamo che sarà fantastico".

Quando si dice avere le idee chiare. Ma Keanu Reeves tornerà negli abiti del protagonista? Domanda da un milione di dollari che i due registi hanno sorvolato, ma certo è che sarebbe complicato realizzare un sequel cambiando il volto del personaggio principale. La trama del primo capitolo?

Dopo l’improvvisa morte della moglie, John Wick riceve dalla donna un ultimo regalo: un cucciolo di beagle accompagnato da un biglietto che lo esorta a non dimenticare mai come si fa ad amare. Ma il profondo cordoglio di John viene interrotto quando la sua Boss Mustang del 1969 attira l’attenzione del sadico malvivente Iosef Tarasov. Quando John si rifiuta di vendere la macchina, Iosef e i suoi tirapiedi irrompono in casa sua, rubano l’auto, picchiano John fino a fargli perdere i sensi e uccidono il cucciolo. La banda non sa però di aver risvegliato uno dei più crudeli assassini che la malavita abbia mai conosciuto! La ricerca della macchina rubata, riporta John in una New York che i turisti non conoscono, una città abitata da una ricca e feroce comunità criminale che si muove nell’ombra, della quale John Wick è stato a lungo il killer più spietato diventandone la leggenda. Dopo aver appreso che il suo aggressore è l’unico figlio del boss Viggo Tarasov, un tempo suo principale datore di lavoro, John sposta la sua attenzione sulla vendetta. Non appena si sparge la voce che il leggendario killer è alle calcagna del figlio, Viggo offre una generosa ricompensa a chiunque riesca a fermarlo. Con un vero e proprio esercito di mercenari pronti a tutto sulle sue tracce, John dovrà tornare ad essere la spietata macchina di morte che il mondo della criminalità una volta temeva.