Stasera in tv: "The Sentinel" su Rai 3

Di Pietro Ferraro domenica 27 agosto 2017

Rai 3 stasera propone "The Sentinel" thriller del 2006 diretto da Clark Johnson e interpretato da Michael Douglas, Kiefer Sutherland, Eva Longoria e Kim Basinger.





Cast e personaggi

Michael Douglas: Pete Garrison

Kiefer Sutherland: David Breckinridge

Eva Longoria: Jill Marin

Kim Basinger: Sarah Ballentine

David Rasche: John Ballentine

Martin Donovan: William Montrose

Ritchie Coster: The Handler

Blair Brown: cons. sicurezza nazionale

Kristin Lehman: Cindy Breckinridge

Raynor Scheine: Walter Xavier

Chuck Shamata: dir. Overbrook

Paul Calderon: vice direttore Cortes

Clark Johnson: Charles Merriweather

Raoul Bhaneja: Aziz Hassad

Simon Reynolds: Tom Di Paola

Doppiatori italiani

Oreste Rizzini: Pete Garrison

Massimo Rossi: David Breckinridge

Ilaria Stagni: Jill Marin

Cristiana Lionello: Sarah Ballentine

Gianni Giuliano: John Ballentine

Loris Loddi: William Montrose

Melina Martello: cons. sicurezza nazionale

Franco Mannella: Walter Xavier

Sergio Di Giulio: dir. Overbrook

Pasquale Anselmo: vice direttore Cortes

Nanni Baldini: Aziz Hassad

Francesco Prando: Tom Di Paola





La trama

Il veterano agente dell’FBI Peter Garrison (Michael Douglas) è considerato da tutti un vero patriota americano per aver salvato durante il suo ultimo mandato il presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan. Oltre ad una bella medaglia, strette di mano e un posto nell’Olimpo degli eroi americani, a Garrison viene affidata la "First Lady" del nuovo presidente, l’affascinante Sarah Ballentine (Kim Basinger), di cui diventa il responsabile del servizio di sicurezza.

Garrison però ha un incoffessabile segreto, una relazione clandestina con la First Lady, una relazione che va avanti da qualche anno e che metterebbe a serio rischio, se scoperta, la reputazione di entrambi e dello stesso presidente. I guai però arrivano da tutt’altra direzione, alcuni ex-agenti del KGB attentano alla vita del presidente e incastrano Garrison che diventa capro espiatorio e traditore di turno.

Toccherà a Garrison smuovere le sue conoscenze e mettere in atto vecchie tattiche da servizi segreti per scoprire il complotto ed evitare di essere arrestato da due zelanti detective che gli danno la caccia, il determinato Breckinridge (Kiefer Sutherland) e la giovane e inesperta recluta Jill Marin (Eva Longoria).





Il nostro commento

The Sentinel miscelando elementi da pellicole come Nel centro del mirino e Guardia del corpo si è rivelato un buon thriller, a tratti un po' troppo convenzionale, ma ben definito a livello di sceneggiatura e senza eccessive sbavature.

Abbiamo notato solo qualche pecca nel ritmo che a volte cala vistosamente, ma ci pensa il grande cast, in testa Michael Douglas, a rinvigorire la messinscena con caratterizzazioni che seppur lineari, risultano solide e coinvolgenti.





Curiosità



Il film è ispirato all'omonimo romanzo dell'ex agente segreto Gerald Petievich.



Michael douglas ha co-prodotto il film.



In una featurette dell'edizione home-video il consulente dei servizi segreti per il film ha dichiarato che Eva Longoria ha di gran lunga superato gli altri attori nella "scuola di tiro". In realtà ha osservato che il suo punteggio avrebbe battuto circa il 90% dei membri dei servizi segreti. Longoria a questo proposito ha rivelato che quando era più giovane aveva l'abitudine di accompagnare spesso il padre al poligono di tiro, quindi maneggiare pistole non era qualcosa di nuovo per lei.



Il discorso ascoltato in occasione della riunione del G8, prima di quella del presidente americano, è in svedese e si chiude con le parole: ".... Vägnar vill jag Tacka er för att ni stödjer Kyoto-protokollet Tack så Mycket" che significa "... voglio ringraziarvi per il supporto al protocollo di Kyoto. Grazie mille".



Il film costato 60 milioni di dollari ne ha incassati worldwide circa 78.







La colonna sonora



Le musiche originali del flm sono del canadese Christophe Beck (Elektra, RED, Edge of tomorrow, R.I.P.D.).

La colonna sonora include brani di Molly Johnson ("If You Know Love") e Citizen Cope ("Bullet and a Target").



1. Main Titles (3:29)

2. The Mall (4:21)

3. Sanctuary (1:33)

4. Garrison?s Polygraph (2:07)

5. Union Station (3:53)

6. Cars and Guns (1:46)

7. The Affair (1:55)

8. fugitive (4:40)

9. Chilton School (1:54)

10. Xavier Calls (1:45)

11. Maryland (3:55)

12. Summit Incident (2:02)

13. The Back Door (1:16)

14. No Second Shot (5:00)

15. Fingerprints (2:48)

16. Assassin Down (2:37)

17. City Hall (3:11)

18. The Sentinel (4:42)