Stasera in tv: "27 volte in bianco" su Canale 5

Di Pietro Ferraro mercoledì 16 maggio 2018

Canale 5 stasera propone "27 volte in bianco", commedia romantica del 2008 diretta da Anne Fletcher e interpretata da Katherine Heigl, James Marsden, Malin Åkerman e Judy Greer.

Cast e personaggi

Katherine Heigl: Jane Nichols

James Marsden: Malcolm / Kevin Doyle

Malin Åkerman: Tess Nichols

Edward Burns: George

Judy Greer: Casey

Melora Hardin: Maureen

Michael Ziegfeld: Ziggie

Brian Kerwin: Hal Nichols

Maulic Pancholy: Trent

David Castro: Pedro

Krysten Ritter: Gina

Peyton Roi List: Jane da giovane

Doppiatori italiani

Barbara De Bortoli: Jane Nichols

Francesco Bulckaen: Malcolm / Kevin Doyle

Laura Latini: Tess Nichols

Christian Iansante: George

Ilaria Latini: Casey

Roberta Pellini: Maureen

Sasha De Toni: Ziggie

Rodolfo Bianchi: Hal Nichols

Davide Perino: Trent

Perla Liberatori: Gina





La trama

Jane (Katherine Heigl) è una una ragazza idealista, romantica e altruista confinata perennemente al ruolo di damigella d’onore ma che per il momento non sembra destinata ad avere un suo “happy ending”. Ma quando la sorella minore Tess conquista il cuore del suo capo, di cui Jane è segretamente innamorata, Jane comincia a mettere in discussione il suo stile di vita che l’ha portata fino a quel giorno a essere sempre ed inesorabilmente solo la damigella d’onore.

Jane sa di essere molto brava nel prendersi cura degli altri, ma sa anche che è meno brava a guardare dentro di sé. Finora la sua vita è sempre stata incentrata sul fare felici gli altri, e infatti ha l’armadio pieno di 27 abiti da damigella che possono provarlo. In una memorabile serata, Jane riesce a fare la spola tra due ricevimenti nuziali, uno a Manhattan e uno a Brooklyn, impresa che non sfugge all’occhio attento di Kevin (James Marsden), un cronista che capisce al volo che un articolo su una donna che pare avere sviluppato una dipendenza dalle cerimonie nuziali potrebbe servirgli a fare carriera.

Jane scopre che il cinismo di Kevin mette in discussione tutto ciò a cui lei tiene, vale a dire i matrimoni e il sacro vincolo del matrimonio. A complicare ulteriormente la vita un tempo perfetta e ordinata di Jane, c’è l’arrivo della sorella minore Tess (Malin Akerman) che conquista immediatamente il cuore del capo di Jane, George (Edward Burns) e che la recluta una volta ancora per aiutarla ad organizzare un altro matrimonio, quello tra lei e George, ma i sentimenti che Jane nutre per lui porteranno allo scoperto sconcertanti rivelazioni ...e forse all’inizio di una nuova vita.





Il nostro commento

Davvero deliziosa questa comedy a sfondo nuziale che vede Anne Fletcher, regista di "Step Up" e "Ricatto d’amore", cimentarsi con un genere che negli States spopola e che ai botteghini difficilmente delude, e anche in questo caso le peripezie sentimentali della dolcissima e un po' imbranata Katherine Heigl hanno conquistato il box-office.

La pellicola contiene tutti gli elementi cari al genere rispettandone appieno tutti i cliché, il matrimonio è al centro della narrazione e in questo caso non mancano gli intrecci sentimentali che vi ruotano attorno e che porteranno la protagonista nel bel mezzo di situazioni paradossali, capaci di scatenare ilarità o commozione a seconda delle circostanze.

27 volte in bianco è il secondo film da protagonista per l’amatissima Izzie del medical "Grey’s Anatomy", la Heigl miscela grazia, bellezza e una vis comedy ancora tutta da esplorare, ma che in questo frangente pur mostrando ancora qualche fragilità diventa elemento portante di tutta l’operazione. Il resto lo fanno un casting azzeccato, una scrittura brillante e Anne Fletcher, regista che ha già dimostrato di saper maneggiare con dovizia il genere.





Curiosità



Il film è stato scritto da Aline Brosh McKenna anche sceneggiatrice de Il diavolo veste Prada, Laws of Attraction - Matrimonio in appello e Ma come fa a far tutto?.



La regista Anne Fletcher, qui alla sua seconda regia, prima di dedicarsi al cinema è stata una coreografa.



Il reparto costumi del film ha riferito che i loro progetti iniziali per gli abiti vestivano troppo bene su Katherine Heigl che ha un figurino invidiabile e che non è risultato affatto facile creare abiti da damigella che stessero male sull'attrice.



Katherine Heigl è di pochi mesi più giovane di Malin Akerman, che nel film interpreta la sorella minore (di diversi anni).



Il film costato 30 milioni di dollari ne ha incassati worldwide circa 160.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Randy Edelman (Ghostbusters 2, The Mask, Un poliziotto alle elementari, Un amore tutto suo).

(Ghostbusters 2, The Mask, Un poliziotto alle elementari, Un amore tutto suo).

Mentre Jane e Kevin sono al bar, è possibile ascoltare in sottofondo una canzone di Josh Kelley. Nella vita reale Josh Kelley è sposato con Katherine Heigl.



TRACK LISTINGS:

1. A Perfect Wedding Day

2. Keepsake

3. Dreams Come True

4. Plans Have Changed

5. Streetwalkin

6. Turncoat

7. Girltalkin

8. George In A Good Light

9. Exposed Heart

10. In Central Park

11. Phone Intrigue

12. Sisters

13. A Mad Dash For Kevin

14. Old Black and White

15. Jumping Ship

16. Theme From 27 Dresses

17. Chasing Jane

18. La Vie En Ring

19. Headlines

20. A Kiss Is Not A Kiss

21. Interlude

22. Irresistible

23. Discovering The Diary

24. Intimate Evening

25. Anotha Cuppa Tea

Altri brani inclusi nella colonna sonora:

"Laleh" – Elton Ahi

"Don't Stop 'Til You Get Enough" – Michael Jackson

"Call Me Irresponsible" – Michael Bublé

"Cow" – Gene Loves Jezebel

"Sun Rise Light Flies" – Kasabian

"Valerie" – Mark Ronson feat. Amy Winehouse

"Cherry-Coloured Funk" – Cocteau Twins

"Who knows" – Natasha Bedingfield

"Unfair" – Josh Kelley

"Hips Don't Lie" – Shakira

"Lady West" – Jamie Scott and The Town

"The Sky Is Crying" – Albert King

"Freckle Song" – Chuck Prophet

"Anna" – Bad Company

"Bennie and the Jets" – Elton John

"Under The Influence" – James Morrison

"Happy Together" – The Turtles

"Big Bounce" – Dick Lemaine

"So Here We Are" – Bloc Party

"Love has fallen on me" – Chaka Khan

"Like a Star" – Corinne Bailey Rae