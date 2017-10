Stasera in tv, Seven su Rete 4

Di Pietro Ferraro domenica 8 ottobre 2017

Rete 4 stasera propone "Seven", thriller del 1995 diretto da David Fincher e interpretato da Brad Pitt, Morgan Freeman e Kevin Spacey.





Cast e personaggi

Morgan Freeman: detective William Somerset

Brad Pitt: detective David Mills

Kevin Spacey: John Doe

Gwyneth Paltrow: Tracy Mills

R. Lee Ermey: capitano di polizia

John C. McGinley: California

Richard Roundtree: procuratore Martin Talbot

Richard Schiff: avvocato Mark Swarr

Martin Serene: commesso del negozio "Wild Bill"

Michael Massee: proprietario del locale

Richard Portnow: dr. Beardsley

Leland Orser: uomo sotto shock coinvolto in un delitto peccaminoso

Daniel Zacapa: detective Taylor

John Cassini: ag. Davis

Reg E. Cathey: dr. Santiago

Pamala Tyson: donna senzatetto

Richmond Arquette: fattorino

Tudor Sherrard: ragazzo dei Cupion

Doppiatori italiani

Renato Mori: detective William Somerset

Sandro Acerbo: detective David Mills

Francesco Pannofino: John Doe

Cristina Boraschi: Tracy Mills

Luciano De Ambrosis: capitano di polizia

Claudio Fattoretto: California / detective Taylor

Sandro Iovino: procuratore Martin Talbot

Angelo Nicotra: avvocato Mark Swarr

Simone Mori: commesso del negozio "Wild Bill"

Michele Gammino: dr. Beardsley

Antonio Sanna: uomo sotto shock coinvolto in un delitto peccaminoso

Vittorio Stagni: ag. Davis

Stefano Mondini: dr. Santago

Ida Sansone: donna senzatetto

Vittorio De Angelis: fattorino

Francesco Pezzulli: ragazzo dei Cupion





La trama

Al detective R. William Somerset (Morgan Freeman), veterano del dipartimento di polizia di New York prossimo alla pensione, viene affiancato il giovane collega David Mills (Brad Pitt). I due si ritrovano ad indagare su una serie di inquietanti omicidi a sfondo religioso, in cui un serial-killer decide di mettere in scena, con l’ausilio di vittime scelte ad hoc, i Sette peccati capitali (Superbia, Avarizia, Lussuria, Invidia, Gola, Ira, Accidia).

Le indagini porteranno i due detective sulle tracce di un sospetto (Kevin Spacey) che però sembrerà imprendibile, sino a quando egli stesso non deciderà di porre fine alla sua fuga e portare a termine un piano ordito nei minimi dettagli, in cui sia Mills che Somerset si troveranno coinvolti in veste di ignare pedine.





Il nostro commento

E’ il 1995 quando David Fincher, reduce dai travagli produttivi del suo Alien 3 e sulla scia del thriller Il silenzio degli innocenti, torna a parlare di serial-killer confezionando un altro cult che segnerà indelebilmente il filone e il cinema degli anni ’90.

Seven è un capolavoro nichilista, disturbante e visivamente ardito in cui Fincher applica la sua visione ultra-dark e il look tipico dei videoclip ad un racconto dal taglio elegantemente morboso.

Da antologia i titoli di testa ed un finale che colpisce duro e in cui lo sguardo determinato del folle omicida svela il diabolico gioco ad incastro ordito da Fincher che sembra voler recitare all’indirizzo dello spettatore un laconico: “Lasciate ogni speranza voi che guardate“.





Curiosità



In origine il finale scritto dallo sceneggiatore Andrew Kevin Walker e voluto dallo studio vedeva sempre Mills ucciso dal serial-killer, ma la moglie Tracy uscirne indenne. Saranno Brad Pitt e Morgan Freeman ad insistere sul finale alternativo minacciando di non partecipare alla promozione del film.



Nel 1999 il regista Russell Mulcahy (Highlander - L’ultimo immortale) girerà una sorta di sbiadita scopiazzatura del film di Fincher dal titolo "Resurrection" che vedeva protagonista Christopher Lambert.



Come preparazione per la sua traumatica scena nella stanza degli interrogatori, Leland Orser ha inspirato ed espirato molto rapidamente in modo che il suo corpo sarebbe stato eccessivamente saturo di ossigeno, dandogli la possibilità di entrare in iperventilazione. Inoltre l'attore non ha dormito per un paio di giorni per ottenere lo sguardo disorientato del suo personaggio.



Tutti i libri di "John Doe" erano veri e propri libri scritti per il film. Hanno richiesto due mesi per essere completati e sono costati 15.000$. Secondo Somerset, due mesi è anche il tempo necessario alla polizia per leggere tutti i libri.



Gwyneth Paltrow è stata la prima scelta di David Fincher per la parte della moglie di Brad Pitt, dopo averlo colpito con il suo lavoro in Omicidi di provincia (1993). La Paltrow inizialmente non era interessata, così Fincher ha dovuto chiedere al fidanzato di allora, Brad Pitt, di coinvolgerla nel progetto e incontrarla.



Durante le riprese della scena in cui Mills insegue John Doe sotto la pioggia, Brad Pitt è caduto e il suo braccio ha attraversato un parabrezza subendo un trauma che ha richiesto un intervento chirurgico. Questo incidente è stato incorporato nella sceneggiatura del film.



"John Doe" è un nome usato solitamente nel gergo giuridico statunitense per indicare un uomo la cui reale identità è sconosciuta o segreta.



Denzel Washington ha rifiutato la parte che è andata a Brad Pitt, dicendo alla rivista Entertainment Weekly che il film era troppo "dark e sinistro". Washington in seguito si pentì della sua decisione dopo aver visto una proiezione.



Brad Pitt ha ricevuto un compenso di 7 milioni di dollari per questo film.



Originariamente, Morgan Freeman estraeva la pistola con il dito sul grilletto. Gli agenti di polizia che erano sul set come consulenti tecnici lo hanno rapidamente corretto visto che non è la procedura di polizia corretta.



La parola "fuck" e suoi derivati sono distinguibili 74 volte durante il film, per lo più per bocca di Brad Pitt.





Durante la pre-produzione Al Pacino è stato considerato per il ruolo di Somerset, ma l'attore ha deciso di fare City Hall (1996).



Lo script originale aveva una strana donna di bassa statura come parte della squadra scientifica, che appare in ognuno delle scene del crimine usando u linguaggio volgare e lanciando epiteti contro Somerset e Mills.



Sylvester Stallone ha rifiutato il ruolo di Mills dicendo che non era abbastanza "cool", pentendosene amaramente in seguito al successo del film.



Val Kilmer ha rifiutato il ruolo di John Doe, mentre Kevin Costner e Nicolas Cage sono stati considerati per il ruolo di David Mills.



A David Cronenberg è stata offerta la possibilità di dirigere il film, ma declinò.



Prima delle riprese, Kevin Spacey ha chiesto a David Fincher se doveva radersi la testa e il regista gli disse: "Se lo fai, lo farò anch'io" e quindi erano entrambi calvi per l'intera durata delle riprese.



Lo sceneggiatore Andrew Kevin Walker appare nel film nei panni del primo cadavere.



Alfonso Freeman, il figlio di Morgan Freeman, appare nel film come tecnico delle impronte digitali.



Kevin Spacey ha insistito sul fatto che il suo nome non comparisse nei titoli di testa, in modo da sorprendere il pubblico con l'identità del killer. Per compensare è elencato due volte nei titoli di coda. Un altro vantaggio dal punto di vista di Spacey, come lui la vedeva, era l'essere stato escluso dal marketing del film durante la sua uscita, il che significava che non erano necessarie sue apparizioni pubbliche o interviste.



Anche se lui è probabilmente uno dei killer più orribili e sadici nella storia del cinema, non si vede mai John Doe uccidere qualcuno sullo schermo.



Uno dei finali alternativi vedeva Somerset scoprire che John Doe era stato allevato da un prete pedofilo in un orfanotrofio della chiesa. Doe rapisce Mills e attira Somerset in una chiesa diroccata decorata con opere d'arte raffiguranti i Sette peccati capitali. Doe e Somerset hanno uno scontro a fuoco e Somerset uccide Doe subito dopo che Mills viene ucciso durante una lotta con Doe.



Il film costato 30 milioni di dollari ne ha incassati worldwide circa 327.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore Premio Oscar Howard Shore (Il signore degli anelli).

(Il signore degli anelli).

La colonna sonora include il brano "Closer" scritto da Trent Reznor e interpretato dai Nine Inch Nails nei titoli di testa.



1. In The Beginning - Statler Brothers

2. Guilty - Gravity Kills

3. Trouble Man - Marvin Gaye

4. Speaking of Happiness - Gloria Lynne

5. Suite No.3 in D, BWV 1068: Air - Stuttgarter Kamme Rochester/Karl Munchinger

6. Love Plus One - Haircut 100

7. I Cover The Waterfront - Billie Holiday

8. Now's The Time - Charlie Parker

9. Straight, No Chaser - Thelonious Monk

10. Portrait Of John Doe - Howard Shore

11. Suite From Seven - Howard Shore