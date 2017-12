Stasera in tv su Rete 4: Un alibi perfetto

Di Pietro Ferraro giovedì 21 dicembre 2017

Rete 4 stasera propone Un alibi perfetto (Beyond a Reasonable Doubt), thriller del 2009 diretto da Peter Hyams e interpretato da Michael Douglas, Jesse Metcalfe, Amber Tamblyn e Orlando Jones.





Cast e personaggi

Michael Douglas: Mark Hunter

Jesse Metcalfe: C.J. Nicholas

Amber Tamblyn: Ella Crystal

Orlando Jones: Ben Nickerson

Joel Moore: Corey Finley

Randal Reeder

David Jensen: Gary Spota

Megan Brown: Roberta

James B. McDaniel

David Born: sergente

Krystal Mayo: reporter

Doppiatori italiani

Adalberto Maria Merli: Mark Hunter

Fabio Boccanera: C.J. Nicholas

Domitilla D'amico: Ella Crystal

Stefano Crescentini: Corey Finley

Roberto Draghetti: Ben Nickerson





La trama

Un giovane giornalista (interpretato da Jesse Metcalfe) desideroso di dimostrare l’insufficienza delle prove circostanziali usate da un procuratore distrettuale corrotto (interpretato da Michael Douglas) con un curriculum incredibile. decide di affrontare la questione facendosi accusare di omicidio.

Ad accompagnarlo in questa folle avventura, c’è il suo collaboratore (interpretato da Joel David Moore) che seguirà ogni sua singola mossa essendo l’unico in grado di dimostrare la sua totale innocenza.

Ma tra il piano di C.J e le ambizioni del procuratore Martin Hunter ci si mette la giovane assistente del procuratore, Ella (Amber Tamblyn). Tra i due giovani nasce una storia d’amore ma le cose si complicano mano a mano che il piano di C.J. va avanti implicando anche Ella che, ignara del piano di C.J, si metterà contro il suo capo per portare a galla le prove e dimostrare la sua innocenza.





Il nostro commento

Un alibi perfetto scivola via senza lasciare troppa traccia di sé, onesta ma spenta pellicola di genere, lascia i perigliosi e intricati territori del noir percorsi dall’originale per spostarsi sul più consono e modaiolo legal-thriller di ultima generazione.

Michael Douglas punta su carisma e fascino accumulati con gli anni mettendo in ombra un poco convincente Jesse Metcalfe. Il plot è intricato ma non troppo, l’ambiguità non è mai troppo sfumata, insomma Hyams confeziona un prodotto di genere da manuale, lo dirige con mano sicura, ma qualcosa non funziona in questo thriller che si barcamena a fatica tra passato e presente.





