Stasera in tv: "Unfaithful - L'amore infedele" su Rete 4

Di Pietro Ferraro giovedì 17 agosto 2017

Rete 4 stasera propone "Unfaithful - L'amore infedele", dramma del 2002 diretto da Adrian Lyne e interpretato da Richard Gere, Diane Lane e Olivier Martinez.





Cast e personaggi

Richard Gere: Edward Sumner

Diane Lane: Connie Sumner

Olivier Martinez: Paul Martel

Erik Per Sullivan: Charlie Sumner

Chad Lowe: Bill Stone

Dominic Chianese: Frank Wilson

Zeljko Ivanek: det. Dean

Gary Basaraba: det. Mirojnick

Michelle Monaghan: Lindsay

Myra Lucretia Taylor: Gloria

Erich Anderson: Bob Gaylord

Kate Burton: Tracy

Margaret Colin: Sally

Marc Forget: barista al cafè

Doppiatori italiani

Mario Cordova: Edward Sumner

Roberta Pellini: Connie Sumner

Christian Iansante: Paul Martel

Flavio Aquilone: Charlie Sumner

Francesco Bulckaen: Bill Stone

Carlo Reali: Frank Wilson

Danilo De Girolamo: det. Dean

Enzo Avolio: det. Mirojnick

Laura Boccanera: Gloria

Angelo Maggi: Bob Gaylord

Aurora Cancian: Tracy

Alessandra Korompay: Sally

Rodolfo Bianchi: barista al cafè





La trama

Connie (Diane Lane) e Edward (Richard Gere) sono una bella e agiata coppia di New York, il loro matrimonio all’apparenza solido, si incrina quando nella vita di lei si insinua Paul Martel (Olivier Martinez), un fascinoso libraio che la tenterà con sesso sfrenato, arte e poesia.

Ben presto Edward comincerà ad intuire qualcosa a causa delle continue e sospette incursioni della mogliettina in quel di Manhattan e una certa distanza della bella consorte nei rapporti quotidiani. Il sospetto prenderà corpo quando durante una lite un collega di Edward insinua che la moglie abbia un amante, così onde fugare qualsiasi dubbio l’uomo affida ad un detective privato il compito di pedinare la sospetta fedifraga.

Nel frattempo Connie scoperto di non essere l’unica donna nella vita del fascinoso libraio, ma bensì una delle tante, decide di chiudere la relazione, proprio mentre Edward accertata l’infedeltà della moglie, deluso e arrabbiato, si recherà nell’appartamento del playboy francese per confrontarsi con il rivale…





Il nostro commento

Il regista Adrian Lyne (9 settimane e 1/2) mette mano ad un classico d’oltralpe diretto da Claude Chabrol, Stephane - Una moglie infedele, per farne alla sua maniera un remake sin troppo furbo e patinato.

Lyne intende propinarci un erotismo da "take-away", il problema non è nella tematica pruriginosa o nell’erotismo in celluloide, genere che ci ha regalato più di qualche perla, il problema in questo caso è nel trattarlo come materia prima da spot pubblicitario.

Unfaithful - L’amore infedele è un film a cui non mancherà comunque un pubblico grazie da un cast con nomi di richiamo e una storia molto fruibile, sempre se si riesce a passare sopra ad una sequela di stereotipi da romanzetto erotico, immagini patinate all’inverosimile e un trama che viaggia sonnolenta sui binari del convenzionale. Metabolizzato ciò si potrà godere di un terzetto di interpreti efficaci su cui spicca una fascinosa e intensa Diane Lane, vero cuore e anima del film.





Curiosità



Il film è un remake del classico francese Stéphane una moglie infedele di Claude Chabrol, riscritto per l'occasione da Alvin Sargent e William Broyles Jr..



Per la sua interpretazione nel film Diane Lane è stata nominata agli Oscar e ai Golden Globe.



A George Clooney, Johnny Depp, Robert Redford, John Travolta e Bruce Willis è stato offerto il ruolo di Edward.



A Brad Pitt e Ryan Phillippe è stato offerto il ruolo di Paul.



Meg Ryan era la prima scelta per il ruolo di Connie, ma in seguito venne scelta Alyssa Milano. Dopo che la Milano si trovò costretta a rinunciare al ruolo a causa della suo impegno con la serie tv Streghe, la parte venne offerta nell'ordine a Portia de Rossi che declinò, Jodie Foster che rifiutò per girare Panic Room, Kristin Davis che aveva un impegno con la serie tv Sex and the City, Kyra Sedgwick, Brooke Shields, Hilary Swank, Kate Winslet e Tori Spelling. Anche Josie Davis e Angelina Jolie hanno sostenuto un provino per il ruolo, ma Diane Lane ebbe la meglio. Anche Jennifer Jason Leigh si propose per il ruolo, ma Adrian Lyne non la ritenne adatta.



Il film costato 50 milioni di dollari ne ha incassati worldwide circa 119.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore polacco Jan Andrzej Pawe Kaczmarek (L'ospite inatteso, Hachiko - Il tuo migliore amico, Neverland - Un sogno per la vita).



1. At Home

2. The Wind

3. Video On The Bed

4. Braille

5. Triangle

6. Farewell

7. Cold Bathtub

8. Discovery

9. Sudden Turn

10. I Hate Myself

11. Unfaithful

12. Car Wash

13. The Visit

14. Unfaithful (Piano Variation)

15. The Globe

16. The Obsession

17. Burning Pictures

18. Together

19. Silence

Per ascoltare la colonna sonora integrale clicca QUI.