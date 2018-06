Stasera in tv: "Una famiglia all'improvviso" su Rai 2

Di Pietro Ferraro sabato 2 giugno 2018

Rai 2 stasera propone Una famiglia all'improvviso (People Like Us), film drammatico del 2012 diretto da Alex Kurtzman e interpretato da Chris Pine, Elizabeth Banks, Olivia Wilde e Michelle Pfeiffer.





Cast e personaggi

Chris Pine: Sam

Elizabeth Banks: Frankie

Michael Hall D'Addario: Josh

Olivia Wilde: Hannah

Jon Favreau: Richards

Mark Duplass: Ted

Michelle Pfeiffer: Lillian

Philip Baker Hall: Ike Rafferty

Doppiatori italiani

Stefano Crescentini: Sam

Barbara De Bortoli: Frankie

Francesca Manicone: Hannah

Roberto Certomà: Richards

Emanuela Rossi: Lilian

Bruno Alessandro: Ike Rafferty





La trama

Sam (Chris Pine) è un venditore poco più che ventenne dalla parlantina veloce che subisce un crollo il giorno in cui viene a sapere dell'improvvisa scomparsa di suo padre.

Sam viene così richiamato a casa e si trova costretto a mettere in ordine le proprietà del padre e riallacciare i rapporti con la sua famiglia.

Mentre sbriga le ultime volontà del padre, Sam scopre un sorprendente segreto che sconvolge tutto il suo mondo: ha una sorella di 30 anni di nome Frankie (Elizabeth Banks) di cui non ha mai saputo nulla.

Mentre il rapporto tra Sam e Frankie si sviluppa, Sam è costretto a rivedere tutto quello che pensava di sapere sulla sua famiglia e lungo il percorso anche a riesaminare le sue scelte di vita.





Curiosità



Il film ispirato a eventi reali segna il debutto alla regia di Alex Kurtzman produttore per il piccolo schermo delle serie tv Fringe, Sleepy Hollow e Scorpion nonchè sceneggiatore di blockbuster cinematografici come Transformers e il reboot Star Trek.



Michelle Pfeiffer ha cercato di far rimuovere una scena in cui il suo personaggio schiaffeggia Chris Pine in viso. La Pfeiffer ha ritenuto che con quella scena sarebbe stato difficile per il suo personaggio riscattare se stessa agli occhi del pubblico. Tuttavia la scena è rimasta nel film.



Rachel McAdams e Meryl Streep sono state considerate per i ruoli poi andati a Elizabeth Banks e Michelle Pfeiffer.



Hilary Swank ha letto la sceneggiatura e cercato di ottenere senza successo un ruolo nel film.



Il film in Italia è stato distribuito direttamente in home-video ed ha incassato nei soli Stati Uniti circa 12 milioni di dollari (a fronte di un budget di 16 milioni).







La colonna sonora



Le musiche originali sono del musicista indiano A.R. Rahman premio Oscar per le musiche di The Millionaire.



TRACK LISTINGS:

1. People Like Us – A.R. Rahman

2. New York To L.A. – A.R. Rahman

3. Dad’s Studio – A.R. Rahman

4. Dad’s Shaving Kit – A.R. Rahman

5. Following Frankie – A.R. Rahman

6. Frankie’s Burning Desire – A.R. Rahman

7. Beat the Living – A.R. Rahman 1

8. Welcome to People – A.R. Rahman

9. Mom – A.R. Rahman

10. Tacos – A.R. Rahman

11. Discount Prom Dress – A.R. Rahman

12. Airport Adventures – Michael ‘Nomad’ Ripoll

13. Six Rules – A.R. Rahman

14. Breakfast for Mom/Just Be People – A.R. Rahman

15. Crab Drumming/Finding Sam – A.R. Rahman

16. I Am Your Brother – A.R. Rahman

17. Family Pictures – A.R. Rahman

18. Dotted Line – Liz Phair