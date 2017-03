Stasera in tv: "Gunny" su Rete 4

Di Pietro Ferraro mercoledì 15 marzo 2017

Rete 4 stasera propone Gunny (Heartbreak Ridge), film del 1986 diretto e interpretato da Clint Eastwood.





Cast e personaggi

Clint Eastwood: Sergente Tom 'Gunny' Highway

Marsha Mason: Aggie

Arlen Dean Snyder: Sergente magg. Choozoo

Everett McGill: Maggiore Malcolm A. Powers

Boyd Gaines: Tenente M.R. Ring

Moses Gunn: Sergente Webster

Mario Van Peebles: "Stitch" Jones

Vincent Irizarry: Caporale Fragetti

Ramón Franco: Soldato Aponte

Pete Koch: Soldato "Swede" Johansson

Tom Villard: Soldato Profile

Mike Gomez: Soldato Quinones

Rodney Hill: Soldato Collins

Eileen Heckart: Little Mary

Bo Svenson: Roy Jennings

Peter Jason: Magg. G.F. Devin

Alex M. Bello: Marine

Doppiatori italiani

Carlo Sabatini: Sergente Tom 'Gunny' Highway

Lorenza Biella: Aggie

Gianni Musy: Sergente magg. Choozoo

Dario Penne: Maggiore Malcolm A. Powers

Gianni Bersanetti: Tenente M.R. Ring

Alvise Battain: Sergente Webster

Gianni Giuliano: "Stitch" Jones

Giampaolo Saccarola: Soldato "Swede" Johansson

Saverio Moriones: Soldato Quinones

Gemma Griarotti: Little Mary

Bruno Alessandro: Magg. G.F. Devin

Rodolfo Traversa: Marine





La trama

Il sergente Tom "Gunny" Highway (Clint Eastwood), eroe della guerra di Corea e veterano della guerra del Vietnam, è un tipo dai modi bruschi, un vero grattacapo per i suoi superiori che cercano in ogni modo di controllarne il caratteraccio almeno fino all'imminente pensionamento.

L'ultima assegnazione di Gunny consiste nell'addestramento di un plotone di esploratori, un gruppo composto di strafottenti scansafatiche allo sbando che non sanno che sta per avverarsi il loro peggiore incubo.

Gunny sottopone i suoi marine ad un addestramento duro che li trasformerà in una vera squadra di soldati, che al momento giusto sapranno farsi valere rendendo orgoglioso il loro sergente, pronto ora a congedarsi e a tornare con la ex moglie per vivere quell'esistenza tranquilla che la donna ha sempre sognato.





Il nostro commento

Riuscito mix tra commedia e film a sfondo militare con Clint Eastwood, qui anche regista, che rispolvera lo sguardo a fessura e l'aria minacciosa del suo Harry Callaghan interpretando sul filo dell'ironia un mix tra il sergente istruttore Hartman di Full Metal Jacket e il sergente Foley di Ufficiale e gentiluomo.

Tra serio e faceto Eastwood intrattiene con efficacia, diverte e gioca, sempre con grande rispetto, con il genere "bellico" confezionando un film estremamente godibile.





Curiosità



Il titolo originale del film si riferisce alla famigerata battaglia di Heartbreak Ridge combattuta realmente e per lo più dalla seconda divisione di fanteria dell'esercito degli Stati Uniti. La battaglia è conosciuta anche come la Battaglia di Wendengli e si è svolta per circa un mese, tra il 13 settembre e il 15 ottobre 1951.



La sequenza che coinvolge il bulldozer si basa su un evento reale.



L'ufficiale interpretato da Eastwood è ispirato a John Abizaid un comandante della compagnia Ranger.



Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha inizialmente sostenuto il film, ma hanno poi ritirato il loro appoggio dopo aver visto il film in anteprima. Tuttavia i membri del Corpo dei Marines hanno garantito per l'autenticità del film.



Prima delle riprese, Mario Van Peebles non sapeva suonare la chitarra, ma ha preso diverse lezioni rapide per convincere Clint Eastwood che avrebbe potuto svolgere il ruolo del musicista rock caporale "Stitch" Jones.



Nella sceneggiatura originale il Sgt. Highway era un ufficiale dell'esercito di carriera. L'esercito americano ha letto la sceneggiatura e ha rifiutato di partecipare. Il personaggio è stato poi cambiato in un Marine. Il Corpo dei Marines ha prima collaborato ipotizzando di sfruttare il film per promuovere il reclutamento, ma dopo aver visto un primo montaggio, ha rapidamente disconosciuto il film a causa del turpiloquio usato, considerando il ritratto del Sgt. Highway offensivo.



Il film è parte di un mini-ciclo di film di Hollywood realizzati nei primi anni '80 incentrati sull'addestramento di cadetti militari. Altri titoli sono Taps - Squilli di rivolta (1981), Stripes - Un plotone di Svitati (1981), Soldato Giulia Agli ordini (1980), Up the Academy (1980), Cavalli di razza (1983) e Ufficiale e gentiluomo (1982).



Il film è un racconto immaginario dell'invasione reale di Grenada da parte degli USA anche se alcune sequenze del film sono basate su eventi reali avvenuti durante l'invasione.



Il film è stato nominato ad un Oscar per il miglior sonoro.



Clint Eastwood interpreta un veterano della guerra di Corea in questo film. Nel documentario biografico: Clint Eastwood: The Man from Malpaso (1994), Eastwood afferma che nella vita reale non ha partecipato alla guerra di Corea affermando di essere "stato uno dei fortunati".



Il titolo "Ayatollah of Rock and Rollah" è usato anche per descrivere il signore della guerra "Humungus" nel film Interceptor - Il guerriero della strada (1981).



Il film è stato realizzato ed è uscito nei cinema circa tre anni dopo gli eventi dell'invasione di Grenada da parte degli Stati Uniti avvenuta nel 1983.



Questa è stata la quindicesima pellicola di Clint Eastwood per lo studio Warner Bros..



Il film costato 15 milioni di dollari ne ha incassati worldwide circa 121.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore e sassofonista Leonard "Lennie" Niehaus collaboratore di lunga data di Clint Eatwood. Tra i film musicati per Eastwood ricordiamo Bird, Gli spietati, I ponti di Madison County, Space Cowboys, Debito di sangue e Changeling.

L'attore Mario Van Peebles, che nel film interpreta il caporale 'Stitch' Jones, ha anche scritto tre canzoni per il film: "Recon Rap", "Bionic Marine" e "I Love You (But I Ain't Stupid)", quest'ultima anche eseguita.



A seguire trovate altri brani inclusi nella colonna sonora:



1. Sea of Heartbreak - Don Gibson

2. Secret Love - Jill Hollier

3. A Very Precious Love - Jill Hollier

4. How Much I Care - Jill Hollier

5. I Love You But I Ain't Stupid - Mario Van Peebles

6. Bionic Marine - Mario Van Peebles

7. Recon Rap - Mario Van Peebles