Stasera in tv: "Maximum Risk" su Rete 4

Di Pietro Ferraro sabato 28 ottobre 2017

Rete 4 stasera propone "Maximum Risk", film d'azione del 1996 diretto da Ringo Lam (The Replicant) e interpretato da Jean-Claude Van Damme e Natasha Henstridge.





Cast e personaggi

Jean Claude Van Damme: Alain Moreau/Mikhail Suverov

Natasha Henstridge: Alex Boemia

Zach Grenier: Ivan Dzasokhov

Jean-Hugues Anglade: Sebastien

Paul Ben-Victor: Ag.Pellman

Frank Senger: Ag.Loomis

Frank Van Keeken: David Hartley

David Hemblen: Dimitri Kirov

Stefanos Miltsakakis: Red Face

Stéphane Audran: Chantal Moreau

Dan Moran: Yuri

Herb Lovelle: Martin

Doppiatori italiani

Francesco Pannofino: Alain Moreau

Emanuela Rossi: Alex Boemia

Nino Prester: Ivan Dzasokhov

Antonio Sanna: Sebastien

Stefano Mondini: Ag.Pellman

Sandro Sardone: Ag.Loomis

Massimo De Ambrosis: David Hartley

Alessandro Rossi: Dimitri Kirov

Anna Rita Pasanisi: Chantal Morea

Simone Mori: Yuri

Renato Mori: Martin





La trama

Alain Moreau (Jean-Claude Van Damme) è un poliziotto francese di Nizza che da un giorno all’altro scopre di avere un fratello gemello di cui ignorava l’esistenza.

Ad aggiungersi allo shock di questa scoperta, la notizia della recente morte per omicidio dell’appena ritrovato e subito perduto gemello Mikhail Suverov e il fatto che il fratello emigrato a New York aveva intrapreso una strada completamente opposta alla sua, andandosi ad immischiare con la mafia russa.

Con l’aiuto del suo collega Sebastien (Jean-Hugues Anglade) Alain scoprirà che il fratello aveva di recente deciso di uscire dal giro malavitoso, scelta che evidentemente gli è costata la vita, ma sembra che fosse anche finito nel mezzo di una guerra tra bande.

Alain deciderà di scoprire di più sia sul suo gemello che sull’identità dei suoi sicari, così partirà alla volta di New York dove ovviamente scambiato per il fratello Mikail si ritroverà braccato da un esercito di malavitosi.





Il nostro commento

Maximum Risk è un discreto film d'azione che però funziona a corrente alternata, con un volenteroso Van Damme che ci mette tutta la buona volontà e una sceneggiatura che ogni tanto perde di coerenza, ma stiamo parlando di un film di genere quindi ci sono gli elementi "action" che in parte riescono a sopperire, dinamicizzando qualche momento di stanca che emerge durante la visione.

Il regista cinese Ringo Lam conosce a fondo il cinema di genere e i suoi cliché e in questo caso prova a vivacizzare uno script che come detto non regala troppe emozioni. Premesso ciò Maximum Risk può tranquillamente essere annoverato tra i migliori film interpretati da Jean-Claude Van Damme.





Curiosità



Originariamente girato con il titolo "The Exchange", il film cambiò titolo durante la post-produzione poiché Sony ritenne che la gente non avrebbe colto la sottigliezza del titolo. Sony voleva qualcosa che suonasse più come un film d'azione. Venne scelto il nuovo titolo "Bloodstone". Sony usò questo titolo per promuovere il film in diverse pubblicazioni di settore, ma in ultima analisi ritenne che il nuovo titolo non fosse appropriato per un film di Jean-Claude Van Damme. Alla fine venne scelto "Maximum Risk".



E' stata un'idea di Jean-Claude Van Damme che fosse Ringo Lam a dirigere questo film che divenne il debutto "americano" del regista cinese.



Ringo Lam dopo Maximum Risk tornerà a dirigere Van Damme in altre due pellicole, nel 2001 in The Replicant e nel 2003 nel prison-movie In Hell - Scatena l'inferno.



Van Damme interpreta la parte di due gemelli per la seconda volta dopo Double Impact - La vendetta finale (1991), Il ruolo del "doppio" ricorrerà una terza volta in The Replicant (2001) stavolta in salsa fantascientica con clone.



Nel cast troviamo anche la modella e attrice canadese Natasha Henstridge volto noto per i fan del cinema di genere, tra i suoi film da protagonista segnaliamo la trilogia fanta-horror Species - Specie mortale e il Fantasmi da Marte di John Carpenter.



In alcuni dei trailer internazionali del film Alain Moreau (Jean-Claude Van Damme) dice ad Alex (Natasha Henstridge) che è un "contractor". Lei gli chiede "Sei un killer?" e Alain annuisce.



"Maximum Risk" è stata una delusione al box-office americano (14 milioni d'incasso), ma recuperò in Europa incassando circa 37 milioni di dollari. Il film costato 25 milioni di dollari ne ha totalizzati nel mondo circa 51.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Robert Folk (Scuola di polizia, La storia infinita 2, Elephant White, Kung Pow).

La colonna sonora include il brano "Without You" di Terry Wood.



1. Tour de Nice

2. Mikhail's Diary

3. Maximum Conflagration

4. Brighton Beach Mob Wars

5. Maximum Erotica

6. Cirque de Carnivore

7. Extreme Reaction

8. Terminal Betrayal

9. Unchained Heart

10. Without You - Terry Wood

