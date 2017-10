Stasera in tv: "L'amore all'improvviso - Larry Crowne" su Rete 4

Di Pietro Ferraro mercoledì 11 ottobre 2017

Rete 4 stasera propone L'amore all'improvviso (Larry Crowne), commedia romantica del 2011 scritta, diretta e prodotta da Tom Hanks e interpretata da Tom Hanks con Julia Roberts, Bryan Cranston e Pam Grier.





Cast e personaggi

Tom Hanks: Larry Crowne

Julia Roberts: Mercedes Tainot

Gugu Mbatha-Raw: Talia

Cedric the Entertainer: Lamar

Taraji P. Henson: B'Ella

Wilmer Valderrama: Dell Gordo

Bryan Cranston: Dean Tainot

Rami Malek: Steve Dibiasi

Maria Canals Barrera: Lala Pinedo

Pam Grier: Frances

Rita Wilson: Wilma Q. Gammelgaard

George Takei: Dr. Matsutani

Dale Dye: Cox

Doppiatori italiani

Roberto Chevalier: Larry Crowne

Cristina Boraschi: Mercedes Tainot

Ilaria Latini: Talia

Paolo Marchese: Lamar

Tiziana Avarista: B'Ella

Riccardo Rossi: Dell Gordo

Roberto Pedicini: Dean Tainot

Isabella Pasanisi: Frances

David Chevalier: Steve Dibiasi

Anna Rita Pasanisi: Wilma Q. Gammelgaard

Antonio Sanna: Dr. Matsutani

Sandro Iovino: Cox





La trama

Larry Crowne (Tom Hanks) è un impiegato modello di mezz’età che lavora in un grande magazzino e che si ritrova dall’oggi al domani senza lavoro, licenziato per non aver frequentato il college in gioventù avendogli preferito un servizio durato vent’anni in Marina come cuoco, almeno questa è la scusa che i suoi datori di lavoro accampano per dare a Larry il benservito. Il povero Larry che è anche divorziato da qualche anno si ritrova così senza uno stipendio, con un mutuo che non riesce a pagare e una serie di colloqui di lavoro che non vanno a buon fine.

Nel bel mezzo di una situazione che sta evolvendo verso il disastro, Larry sempre più afflitto segue il consiglio di un suo vicino di casa e decide di tornare al college così da non dover più temere che questa sua lacuna gli costi un futuro impiego. Durante le lezioni Larry incontrerà la graziosa e iperattiva studentessa Talia (Gugu Mbatha-Raw) che l’aiuterà ad integrarsi nel nuovo ambiente e l’affascinante e un po' stressata professoressa Tainot (Julia Roberts) che tiene un corso per imparare a parlare in pubblico. Corso, studentessa e professoressa rivoluzioneranno in positivo la vita di Larry che troverà così nuovi stimoli e anche un nuovo amore.





Il nostro commento

Seconda prova da regista su grande schermo per Tom Hanks a quindici anni dal buon Music Graffiti. Hanks oltre a produrre con la sua Playtone si fa supportare in fase di scrittura dalla Nia Vardalos protagonista de Il mio grosso grasso matrimonio greco e davanti alla macchina da presa da una partner di notevole fascino come Julia Roberts.

Larry Crowne scorre senza grossi intoppi, anzi in realtà anche troppo visto che scivola via che è una meraviglia senza lasciare troppa traccia di sè, tranne che nei centellinati duetti romance tra Hanks e la Roberts che sfoderano una notevole alchimia e una sintonia con la macchina da presa che il passare degli anni ha solo un po' attenuato. Quello che lascia più interdetti è l’inoffensività della pellicola, nel suo complesso tanto blanda e leggera da non andare oltre il gradevole, il che non è di certo un male, ma senza dubbio con un regista diverso la messinscena avrebbe forse goduto di una marcia in più.





Curiosità



Nel cast figurano anche la Pam Grier di Jackie Brown, il Brian Cranston del televisivo Breaking Bad, il George "Sulu" Takei di Star Trek e in un cameo, è il ragazzo che consegna una pizza a Julia Roberts, troviamo Chet Hanks, figlio di Tom Hanks e Rita Wilson (anche quest'ultima ha una piccola parte nel film).



La locandina promozionale del film, che ritrae Hanks e la Roberts su un motorino senza casco, è costata ben 30.000€ di multa alla Tripictures, casa distributrice della pellicola in Spagna. Il codice della strada spagnolo, infatti, all’art. 52 vieta la pubblicità di veicoli che spingono alla guida pericolosa, e si è temuto che il gesto raffigurato potesse essere emulato, data anche l’enorme popolarità dei due attori presenti nel poster.



Secondo dati forniti da Universal Pictures, quasi il 75% del pubblico del film, durante il fine settimana di debutto della pellicola, superava i 50 anni di età.



Questo film è basato sulla vita di un amico di Tom Hanks di nome Jim Chandler.



Tom Hanks è protagonista, co-sceneggiatore, produttore e regista del film.



Julia Roberts aveva appena iniziato le riprese di Mangia prega ama a Roma quando gli è stato offerto il copione di questo film.



Nia Vardalos ha scritto il film con Tom Hanks. Hanks aveva già collaborato con la Vardalos in veste di produttore per i film Il mio grosso grasso matrimonio greco (2002), Connie e Carla (2004) e Le mie grosse grasse vacanze greche (2009).



L'immaginario grande magazzino "U-Mart", dove lavora Larry, è in realtà un K-Mart.



Il film è uscito nelle sale italiane il 28 ottobre 2011, giorno del 44º compleanno di Julia Roberts.



Il film costato 62 milioni di dollari ne ha incassati worldwide circa 75.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di James Newton Howard (Pretty Woman, Un giorno per caso, Il matrimonio del mio migliore amico).

La colonna sonora include brani di Tom Petty, Billy Squier, Smokey Robinson, Electric Light Orchestra, e Tyler Hilton.



1. Runnin' Down A Dream - Tom Petty

2. Something's Got Me Started - Swingfly

3. The Stroke - Billy Squier

4. Obsession - Sky Ferreira

5. Calling America - Electric Light Orchestra

6. Listen To Her Heart - Tom Petty & the Heartbreakers

7. Crusin' - Smokey Robinson

8. Faithful - Tyler Hilton

9. Walls (No. 3) - Tom Petty & the Heartbreakers

10. I'll do Better - Jarrod Gorbel

11. The Hundredth Time - Gigi

12. French Toast - James Newton Howard