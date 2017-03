La cura dal benessere: nuove clip e featurette in italiano

La cura dal benessere: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller-horror di Gore Verbinski nei cinema italiani dal 23 marzo 2017.

Debutta oggi 23 marzo nei cinema italiani La cura dal benessere, il nuovo inquietante thriller psicologico diretto da Gore Verbinski già regista dell'acclamato remake horror The Ring.

20th Century Fox ha reso disponibili tre nuovi video in italiano: una clip con una scena del film e due nuove featurette sottotitolate che ci portano dietro le quinte del film con interviste a cast e regista.

Lo sceneggiatore Justin Haythe (“The Lone Ranger”, “Revolutionary Road”) parla della fonti d'ispirazione del film che hanno incluso l'opera dell’autore tedesco Thomas Mann e dello psichiatra Carl Jung.

Da un po’ di tempo avevo un’idea che mi girava per la testa, dovuta a vari fattori e preoccupazioni, ma legata soprattutto a una mia diffidenza nei confronti alla medicina. Fondamentalmente, il film parla dell’inquinamento del corpo e della mente nel mondo moderno e della conseguente ossessione per la purezza.

Il regista Gore Verbinski parla dello scenario in cui si svolge il film, un'inquietante e sinistra clinica dove nulla è chiaro o trasparente.

La cosa interessante, secondo me, è che più rendi enigmatici fatti e situazioni, specialmente in un film di questo genere, più puoi ricorrere a una sorta di logica onirica. Ciò che accade resta enigmatico perché si percepisce la presenza di qualche altra forza e s’intuisce che sta per succedere qualcosa d’inevitabile. Per me è questo il trucco che lascia sulle spine il pubblico: fare in modo che tutto suggerisca una malattia che non guarisce e ti sta risucchiando. In sostanza, ho la macchina da presa puntata su un corridoio e conduco il protagonista verso l’ultima rivelazione. Quando questo meccanismo funziona, non hai bisogno di tante spiegazioni per chiarire come vanno le cose. Hai la sensazione che tutto accada per una ragione.

Jason Isaacs (il Lucius Malfoy dei film di “Harry Potter”) parla del suo personaggio, il sinistro, affascinante ed enigmatico Dottor Volmer. I pazienti sembrano felici, ma perché non guariscono? E che cosa accade dietro le porte di quella strana clinica? Il dottore attira Lockhart nella sua rete oscura e lo convince che ha bisogno di essere curato.

Volmer potrebbe essere o meno un uomo malvagio, oppure potrebbe solo avere scoperto il segreto della felicità. Sta a Lockhart capire come stanno le cose”, dichiara Isaacs. “Volmer ha un’insolita ossessione per il barone, il primo proprietario del castello che ora ospita la clinica. Nel paese vicino si raccontano strane storie di esperimenti condotti dal barone sui membri della sua famiglia. Vi è anche qualcosa di sgradevole riguardo all’ossessione di Volmer per la purezza: tutto nel suo centro è bianco e asettico. Il film ruota attorno a un mistero. È un viaggio divertente, oscuro e macabro. Mentre leggevo la sceneggiatura, ho provato una sensazione come spero accadrà al pubblico: non vedevo l’ora di sapere che cosa sarebbe successo dopo. Ero abbastanza incerto sui personaggi e sull’evoluzione della storia, non capivo se Lockhart fosse un pazzo o un eroe solitario e se la clinica di Volmer fosse il paradiso terrestre o un luogo di culto del male.





La cura dal benessere: prima clip in italiano

20th Century Fox ha reso disponibile una prima clip in italiano di La cura dal benessere, il thriller psicologico a tinte horror di Gore Verbinski (The Ring) in arrivo nei cinema italiani il prossimo 23 marzo.

Per il suo nuovo film Verbinski aveva in mente un thriller con la profondità, l’intuizione e la forza del classici del genere cinematografico che il regista tanto apprezza, quali “Shining” (Stanley Kubrick, 1980), “A Venezia... un dicembre rosso shocking” - Don’t Look Now (Nicolas Roeg, 1973) e “Rosemary’s Baby” (Roman Polanski, 1968). L’idea dell’esistenza di una cura miracolosa, insieme al senso di malessere sociale strisciante e all’ossessione per la salute a tutti i costi, sono temi che hanno colpito particolarmente Verbinski, la cui filmografia comprende il renake horror The Ring, la saga “Pirati dei Caraibi” e il film d’animazione premio oscar “Rango”.

Abbiamo iniziato ad esplorare l’idea di un centro benessere tra le Alpi, dove però gli ospiti non si rimettono in forma e da lì la storia ha cominciato pian piano a prendere forma. Per noi era chiaro che questo sarebbe stato un film di genere e abbiamo quindi iniziato a sviluppare varie idee intorno al concetto d’inevitabilità. È la sensazione di avere una malattia, come se ci fosse un puntino nero sulla radiografia che non si può eliminare!





La cura dal benessere: nuovi spot tv in italiano

20th Century Fox ha reso disponibili 4 nuovi spot tv in italiano La cura dal benessere, il nuovo film del regista Gore Verbinki che torna al genere horror dopo aver diretto nel 2002 il remake The Ring.

Nelle clip scopriamo alcune delle terapie piuttosto inquietanti a uci vengono sottosposti i pazienti di un clinica sperduta sulle Alpi svizzere e il protagonista del film interpretato da Dane DeHaan, tra cui un arcaico e inquietante "processo di purificazione".





Un ambizioso giovane è stato mandato ad incontrare il CEO della sua azienda in un idilliaco ma altrettanto misterioso "centro benessere" situato in una località remota sulle alpi Svizzere. Capirà molto presto che i trattamenti miracolosi della spa non sono quello che sembrano e rimarrà intrappolato nel centro. La sua stessa salute mentale sarà messa a dura prova quando scoprirà di essere affetto dallo stesso malanno che ha colpito gli altri ospiti.

La cura dal benessere debutta nei cinema italiani dal 23 marzo 2017.





La cura dal benessere: nuovo spot tv "Super Bowl 2017"

Ancora uno spot tv realizzato per il Super Bowl 2017 e stavolta vi proponiamo quello mandato in onda da 20th Century Fox per il film La cura dal benessere di cui vi proponiamo anche due nuove locandine ufficiali.

Dane DeHaan è protagonista di questo thriller-horror psicologico nei panni di un giovane dirigente ambizioso che viene inviato a recuperare il CEO della sua azienda da un idilliaco, ma misterioso "Centro benessere" sito in una remota location sulle Alpi svizzere. Lui sospetta subito che i trattamenti miracolosi di questa clinica non sono quello che sembrano e quando comincia a svelare segreti terrificanti, la sua sanità mentale viene messa alla prova e si ritrova diagnosticata la stessa bizzarra malattia che affligge tutti gli altri ospiti della clinica.

20th Century Fox ha fissato una data di uscita italiana del film, diretto da Gore Verbinski (The Ring), al prossimo 23 marzo.

La cura dal benessere: nuovo trailer italiano e poster del film di Gore Verbinski

20th Century Fox ha reso disponibili un secondo trailer italiano e una nuova locandina di La cura dal benessere, il thriller psicologico a tinte horror di Gore Verbinski (The Ring).

Gore Verbinski dopo il successo del remake horror The Ring non si è più cimentato con l'horror dirigendo avventure per la Disney come la saga blockbuster Pirati dei Caraibi e lo sfortunato The Lone Ranger.

Oltre al nuovo trailer, Fox ha anche rilasciato un nuovo inquietante poster del film che trovate a seguire e che ritrae Mia Goth immersa in una vasca da bagno piena di creature viscide.

La cura dal benessere è scritto da Justin Haythe e interpretato da Dane DeHaan, Mia Goth, Jason Isaacs, Celia Imrie, Susanne Wuest, Lisa Banes, Adrian Schiller, Ivo Nandi, Natalia Bobrich e Judith Hoersch. L'uscita italiana del film è fissata al 23 marzo 2017.





La cura dal benessere: nuovo trailer internazionale del film di Gore Verbinski

Disponibile un nuovo trailer internazionale di La cura dal benessere, il nuovo thriller-horror piscologico di Gore Verbinski. Basato su un'idea originale di Verbinski e dello sceneggiatore Justin Haythe (Revolutionary Road), il film è interpretato da Dane DeHaan nei panni di un giovane dirigente ambizioso, che viene inviato sulle Alpi svizzere per recuperare l'amministratore delegato della sua azienda ospite di un misterioso "centro benessere". Giunto nella remota clinica si rende conto ben presto che i trattamenti ricevuti dal suo capo non sono quello che sembrano.

Verbinski regista dei primi tre film della saga Pirati dei Caraibi e dell'avventura western The Lone Ranger torna al genere horror a 14 anni dal remake The Ring.

Il film interpretato anche da Jason Isaacs e Mia Goth arriva nei cinema italiani a marzo 2017.

Fonte: Collider





La cura dal benessere: trailer italiano e locandina del film di Gore Verbinski

20th Century Fox ha reso dsiponibili un prio trailer italiano e una locandina del thriller-horror psicologico La cura dal benessere diretto da Gore Verbinski (The Ring), scritto da Justin Haythe e basato su una storia creata da Haythe e Verbinski.

La storia è incentrata su un giovane e ambizioso dirigente (Dane DeHaan), che viene inviato per recuperare l'amminstratore delegato della sua azienda da un idilliaco, ma misterioso "centro benessere" stuato in una remota zona nelle Alpi svizzere. Il dirigente una volta giunto sul posto sospetta subito che i trattamenti miracolosi della spa non sono quello che sembrano. Quando comincia a svelare alcuni terribili segreti legati a quella inquietante clinica, la sua sanità mentale è messa alla prova e gli viene diagnosticata la stessa bizzarra malattia che affligge tutti gli ospiti ricoverati nella struttura.

Il cast comprende anche Jason Isaacs, Celia Imrie, Susanne Wuest, Mia Goth, Lisa Banes, Adrian Schiller, Ivo Nandi, Natalia Bobrich e Judith Hoersch. Il regista Gore Verbinski è anche produttore al fianco di Arnon Milchan e David Crockett.

La cura dal benessere debutta nei cinema italiani a marzo 2017.





A Cure for Wellness: video virali del film horror di Gore Verbinski

Il 17 febbraio 2017 esce negli States il film horror A Cure for Wellness di Gore Verbinski e per ingannare l'attesa 20th Century Fox ha lanciato una intrigante campagna virale con alcuni video accompagnati da un sito virale, che mostra come è possibile utilizzare la meditazione per "curarsi" da soli.

I fan possono visitare il sito web all'indirizzo ACureForWellnesss.com, dove possono iniziare il loro trattamento. Il sito offre trattamenti meditativi che si concentrano su tre elementi: terra, acqua e aria. Abbiamo tutti e tre i video qui di seguito, insieme ad un annuncio virale che apre l'articolo e che rivela che c'è una cura per la "malattia" che affligge l'intera umanità.

A Cure for Wellness vede protagonista Dane DeHaan nei panni di un uomo in viaggio per Alpi svizzere per raggiungere un istituto terapeutico dove è ricoverato il suo capo che ha terminato il suo periodo di cura. Una volta giunto all'istituto però scopre che il suo capo è sparito. Costretto a prolungare la sua permanenza, il personaggio di DeHaan comincia a scoprire che qualcosa di sinistro accade in quel luogo. Il cast comprende anche Jason Isaacs, Celia Imrie, Susanne Wuest, Mia Goth, Lisa Banes, Adrian Schiller, Ivo Nandi, Natalia Bobrich e Judith Hoersch.

A Cure for Wellness segna il ritorno di Gore Verbinski al genere horror per la prima volta dal remake The Ring (2002). La sceneggiatura è di Justin Haythe (Revolutionary Road) che torna a collaborare con Gore Verbinski dopo aver scritto The Lone Ranger.





A Cure for Wellness, Gore Verbinski torna all'horror con Dane DeHaan

Ha vinto un Premio Oscar 'animato' con Rango ed è diventato multi-milionario con la prima trilogia de I Pirati dei Caraibi, ma Gore Verbinski, per chi l'avesse dimenticato, è 'esploso' in sala nel 2002 grazie ad un horror. The Ring. Ebbene 13 anni dopo il regista di Un topolino sotto sfratto e The Lone Ranger tornerà ad incrociare il genere grazie all'horror A Cure for Wellness, pronto a prendere vita in estate, in Europa.

Sceneggiato da Justin Haythe (Revolutionary Road), il film targato New Regency avrà Dane DeHaan e Mia Goth come protagonisti. La pellicola vedrà il lanciatissimo Dane negli abiti di un uomo che viene 'inviato' sulle Alpi svizzere per salvare il proprio capo da un terrificante 'centro benessere'. La Goth sarà invece una paziente del centro/istituto terapeutico. A Cure for Wellness è andato incontro ad una ricca accelerata produttiva a causa della cancellazione di Pyongyang, film che Verbinski avrebbe dovuto dirigere in questi mesi, con Steve Carell mattatore. Dopo il 'caos' creato da The Interview, infatti, la New Regency ha ben pensato di cestinare il progetto.

51 anni, il regista è fermo al palo dal 2013, anno dell'inatteso e immeritato flop The Lone Ranger, costato 215 milioni di dollari e in grado di incassarne appena 260 in tutto il mondo. Roba da 200 milioni di perdite per la Disney. Un disastro che portò Jerry Bruckheimer a terminare la collaborazione in esclusiva con lo studios. Nata come ipotetica saga, la pellicola western si è invece arenata, mettendo comunque in risalto le grandi doti registiche di Verbinski. A breve di nuovo nel mondo della paura 13 anni dopo Samara.

Fonte: Collider